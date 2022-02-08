أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت إيزي ليس، الشركة الرائدة في سوق تأجير الدراجات النارية، اليوم عن توقيع شراكة مع إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، لتطوير وتشغيل اسطولها بنظام نقل ذكي من الجيل المقبل، وادارة الاسطول المكون من مما يزيد عن 25 ألف دراجة. وستُتيح المنصة الجديدة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لعملاء إيزي ليس فرصة تتبع ومراقبة دراجاتهم النارية المؤجرة بذكاء بهدف الحصول على معلومات دقيقة وبيانات قابلة للتطبيق من أجل تحسين كفاءة أسطولهم وتعزيز مستويات السلامة والجودة التي يتمتع بها.

وقّعا كُلٌّ من السيد أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات، والسيد أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس، اتفاقية طويلة الأمد في مختبر "إن جينيس" للابتكار التابع لإنجازات في أبوظبي. وسيتسنى للشركة المختصة بتأجير الدراجات النارية بموجب الاتفاقية تحسين تجربة العمل لديها من خلال منصة موحدة ومؤتمتة للتأجير والحجوزات. وإلى جانب ذلك، يُمكن تعديل البوابة لتشمل قدراً أكبر من الحلول الذكية، مثل المراسلة والفوترة الذكية، والصيانة الوقائية وإصلاح الأعطال، وتحديد هوية السائق، ومنع الحركة عن بُعد. وستُساعد هذه الشراكة إنجازات على تعزيز حضورها في قطاع النقل في المنطقة، لا سيما في ضوء التوسع المستمر لمحفظتها من حلول إنترنت الأشياء.

وتعليقاً على الموضوع، قال ذهبية: "تُضاف هذه المنصة إلى قائمة النجاحات ضمن محفظة إنجازات من خدمات المدن الذكية، لا سيما الخدمات الكفيلة بالارتقاء بالبنية الأساسية الرقمية للدولة وتطويرها. ونحن مسرورون جداً للتعاون مع شركة إيزي ليس الرائدة في السوق من أجل نشر هذه الحلول التقنية المستقبلية الذكية والفعّالة من حيث تحقيق التميّز التشغيلي. يُسلط هذا الإعلان الضوء على المكانة العالمية البارزة لدولة الإمارات في مجال أنظمة النقل الذكية، والثقة المتزايدة بقدرة الشركات المرموقة على اعتماد التقنيات الموثوقة والذكية وتحقيق التكامل فيما بينها. وأشعر بفخر كبير عندما ألمس مدى التقدم الذي تُحرزه إنجازات بفضل هذه الشراكات الإبداعية والاستراتيجية، ونتطلع قُدماً للعمل يداً بيد لتطوير وطرح المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة الكفيلة بالنهوض بالمجتمعات وضمان ازدهار الأعمال".

وبدوره قال السادة: "يشهد قطاع التأجير مرحلة تحوّلية تعتمد على الخيارات الأكثر ابتكاراً، وليست شراكتنا مع إنجازات سوى دليل على مدى التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل تقنيات التنقل الذكية. سيتسنى لنا بفضل هذه التقنية إنجاز التعاملات بشكل أكثر سلاسة بأقل قدر من التدخلات البشرية. وتأتي هذه الشراكة في إطار المبادرات التي نطرحها لتحقيق رؤيتنا كـ "شركة تتمحور حول العميل وقائمة على التقنية لتزويد عملائنا بحلول التنقل والتجارب الرقمية". ولم يكن ليتسنى لنا العثور على شريك أفضل من إنجازات لتطوير آلية سلسة وموثوقة ومريحة كفيلة بتعزيز مستوى أسطولنا المستقبلي وتحسينه. وكُلّنا ثقة بأنّ هذا النظام الجديد سيُساعدنا على ضمان الريادة في قطاع المركبات".

ومن ناحيته، قال السيد أيمن السبيعي، المدير العام لمنصة حصنتك للمباني والمنشآت والنائب الأول لرئيس شؤون المدن الذكية: "يتطلع العملاء اليوم لاعتماد الحلول التقنية المريحة بصورة متسارعة، لا سيما تلك التي تُوفر مستوى أكبر من قدرة التشغيل المتبادل. وتتمتع منظومة إنترنت الأشياء ووحدة المدن الذكية لدى إنجازات بما يلزم لتطوير حلّ إدارة الأسطول الشامل الكفيل بتقديم تجربة موحدة ومؤتمتة بالكامل، فضلاً عن توفير تدفقات متكاملة وحقيقية من المعلومات لفسح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون بين العملاء والمشغلين على حد سواء. يتمحور تركيزنا في إنجازات على الارتقاء بمستوى التنقل الذكي من خلال التركيز على العملاء والمركبات المتكاملة والمتصلة ودعم الابتكارات، وتلعب المنصة الجديدة دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية".

وتُواصل إنجازات، بالاعتماد على دورها الريادي في عملية التحول الرقمي، تكريس مكانتها من خلال الشراكات الواسعة في مختلف جوانب المنظومة التقنية العالمية، مما يجعل الشركة الخيار المُفضل بين عملائها. وتعد منصة "حصنتك"، أول نظام رقمي آمن في العالم يجمع بين أنظمة إنذار الحرائق والسلامة والصيانة، واحدة من أول مبادرات الشركة في مجال المدن الذكية والتي تقوم على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأنشأت إنجازات منصة الخدمات السحابية المتعددة والمتكاملة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، في عام 2017، والتي تتضمن حلولاً نموذجية عامة (خدمة ذاتية) وخاصة وهجينة، وتستخدم تقنيات الجيل الجديد في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطوير تطبيقات الشركات. وتتمتع جميع حلول إنجازات السحابية بحماية استباقية فاعلة ضد خروقات البيانات والهجمات السيبرانية بفضل مركز إنجازات للدمج السيبراني، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقدم للعملاء نظرة شاملة حول عمليات الأمن السيبراني، ويتيح لهم تشغيل شركاتهم بكفاءة ودراية أعلى.

وتمتلك إيزي ليس، التي تصل قيمتها السوقية الحالية إلى 750 مليون درهم إماراتي، حصة كبيرة من سوق تأجير المركبات في دولة الإمارات، علماً أنّها مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ ديسمبر 2020. وتُقدم الشركة حلول تأجير جاهزة للتسليم لتلبية احتياجات أسطول الدراجات النارية للعملاء. ومن ناحية أخرى، تزود الشركة السوق بحل متكامل لشريحة التنقل بواسطة الدراجات النارية، بحيث يشتمل على مراحل التسجيل والتأمين الشامل والمساعدة الطرقية على مدار الساعة وإدارة التسجيل والغرامات، والإكسسوارات، فضلاً عن غيرها من خدمات القيمة المضافة بصفة منتظمة. كما تُقدم إيزي ليس خدمة عالية الجودة بفضل مراكزها الخدمية المجهزة بالكامل والمنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات لتجعل من الشركة طرفاً رائداً في قطاع التأجير. وتُشكل شركات التوصيل والخدمات اللوجستية الشريحة الرئيسية من عملاء إيزي ليس.

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لمحة حول إنجازات:

تأسست إنجازات، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، في عام 2005، وتعد شركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وتوظف خبرتها وحضورها المحليين، إلى جانب شراكاتها العالمية في قطاع التكنولوجيا، في تطوير خدمات رائدة في السوق. وتطمح إنجازات إلى تمكين الشركات من تحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق تزويدها بالحلول التكنولوجية والخبرات اللازمة لتعزيز إنتاجيتها ومساعدتها على التركيز في إدارة أعمالها الأساسية.

حول إيزي ليس

تأسست إيزي ليس عام 2011 بهدف تقديم حلول تأجير جاهزة للتسليم لتلبية احتياجات أسطول الدراجات النارية للعملاء. ويُساعد أسطول الشركة المجهز بالكامل من الدراجات النارية الحديثة والمدعوم بالعديد من الخدمات المتكاملة العملاء على أداء مهامهم ومزاولة أعمالهم من خلال مجموعة من سائقي الدراجات من المستوى العالمي خلال دقائق معدودة. وتُتيح الشركة لعملائها تقديم الخدمات للمتعاملين لديهم بشكل أفضل وأسرع وأكثر كفاءة. وننجح في الوقت ذاته بتقليص الوقت اللازم للنقل بما يُعزز الكفاءة الاقتصادية ويحد من البصمة الكربونية من خلال الاستعاضة عن السيارات بالدراجات.

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