مع احتضانها 28 شركة تغطي 6 دول و8 من مجالات عمل القطاع، "إم بي إتش كوربوريشن" تستكشف أيضاً خيارات الإدراج المتاحة في إحدى بورصات دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم "إم بي إتش كوربوريشن ش.ع.م" (M8H: GR)، وهي مجموعة قابضة للاستثمارات المتنوعة مدرجة في بورصتي فرانكفورت ودوسلدورف، وفي سوق التداول خارج البورصة (OTCQX) بنيويورك تحت الرمز (MBHCF)؛ الاستحواذ على عدة شركات صغيرة ومتوسطة محتملة تتسم بمكانتها الراسخة وربحيتها وتطلعها لتحقيق التوسع في دولة الإمارات. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً 95% من قطاع الشركات في دولة الإمارات، كما تساهم بنسبة 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد.

وسيتواجد فريق"إم بي إتش كوربوريشن"، بقيادة رئيسها التنفيذي كالوم لاين، في دبي وأبوظبي لمدة أسبوع اعتباراً من 7 مارس؛ حيث سيحرصون على مقابلة أصحاب الأعمال الصغيرة الراغبين بتحقيق التوسع جنباً إلى جنب مع أصحاب المكاتب العائلية والصناديق الأصغر حجماً الراغبين بالانفتاح أكثر على هذه الفئة من الأصول المثيرة للاهتمام وسريعة النمو. ومع احتضانها 28 شركة تغطي 6 دول و8 من مجالات عمل القطاع، تستكشف "إم بي إتش كوربوريشن" أيضاً خيارات الإدراج المتاحة في إحدى بورصات دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة قال كالوم لاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم بي إتش كوربوريشن": "يعزى نصف الناتج المحلي الإجمالي الذي يحققه العالم المتقدم إلى الشركات الصغيرة، ومع ذلك لا يحظى المستثمرون المتمرسون بأداة مالية ملائمة للوصول إليها". وإلى جانب اعتقاده أن "إم بي إتش كوربوريشن" لديها الحل المناسب لهذه المشكلة، يعتقد لاين أيضاً أن الشرق الأوسط يمثل على الأرجح واحدة من أنسب المناطق لاغتنام مثل هذه الفرص.

وأضاف لاين:"تمثل الشركات الصغيرة العصب الأساسي لمعظم الاقتصادات، ومع ذلك غالباً ما تواجه صعوبات كثيرة لأسباب مختلفة. كما يعجز العديد منها عن تحقيق التقدم في ظل محدودية وصولها إلى التمويل والموارد. وعلى الرغم من أن عميلاً واحداً قد يضاعف من أرباح الشركات الصغيرة بمقدار مرتين أو ثلاث، إلا أن المستثمرين الجادين غالباً ما يترددون في الاستثمار فيها نتيجة صعوبة تسييل هذه الأصول".

وكشركة مساهمة عامة بريطانية مدرجة في بورصتي فرانكفورت ونيويورك، دأبت "إم بي إتش كوربوريشن" طوال السنوات الثلاث الماضية على بناء محفظة تضم حالياً 28 شركة صغيرة ربحية ومملوكة لها بالكامل من عدة بلدان مثل نيوزيلندا وسنغافورة وأمريكا الشمالية. ومع توجه العالم لاستئناف سبل التواصل مجدداً عقب الجائحة، تتطلع "إم بي إتش كوربوريشن" إلى توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل الشرق الأوسط.

وأردف لاين: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط بتاريخ طويل وحافل بالتجّار والشركات الصغيرة، كما تحظى بقاعدة مستثمرين متمرسين للغاية. واستقطبت ’إم بي إتش كوربوريشن‘ العديد من المستثمرين الذين اقترحوا علينا استكشاف آفاق الإدراج المزدوج في المنطقة بحيث تتمكن الصناديق التي تبحث عن فرص مهمة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من الاستثمار بسهولة أكبر في أنشطة الأعمال الرائدة التي تزاولها حالياً ’إم بي إتش كوربوريشن‘".

ويعتبر لاين من رواد الأعمال الناجحين وأسس العديد من الشركات خلال مسيرته المهنية التي تتجاوز 20 عاماً، وطرح اثنتين منها للاكتتاب العام. علاوةً على ذلك، ألف 3 كتب حول الأعمال حققت مبيعات كبيرة، وحرص على وصول أفكاره إلى المنطقة حيث تعاون مع شركاء محليين لترجمة أحدث كتبه "الاستثمار في ريادة الأعمال" Entrepreneurial Investing إلى اللغتين الفارسية والعربية.

وتسمح هيكلية "إم بي إتش كوربوريشن" الفريدة للشركات الصغيرة بالانضمام إليها مع بقاء إدارتها بيد مؤسسيها. إذ تتيح للمستثمرين الحصول على أسهم في محفظة من الشركات الصغيرة المدارة جيداً، والمدرة للربح، والتي يقودها مالكوها.

وتمكنت "إم بي إتش كوربوريشن" فيما يزيد قليلاً على 3 سنوات، التطور إلى مجموعة قابضة مربحة تنمو بمعدل 80% سنوياً. واستطاعت توزيع أرباح على مساهميها كل عام منذ إدراجها وحتى أثناء الجائحة، كما فازت بالعديد من الجوائز والتقديرات لتنوعها وقوة أدائها في مجالات البيئة والمجتمع وحكومة الشركات. علاوةً على ذلك، تعتبر "إم بي إتش كوربوريشن" أكثر الشركات المدرجة شفافيةً في التعامل مع المستثمرين.

وتضم محفظة المجموعة 28 شركة تغطي 6 دول وتتنوع بين 8 قطاعات. ويصل متوسط عمر هذه الشركات إلى أكثر من عقدين، ويمثل مالكوها مجتمعين خبرةً تفوق 300 عام في مجال ريادة الأعمال وابتكار حلول للمشكلات. كما تشكل نسبتهم أكثر من 60% من المساهمين، وتجمعهم علاقة توافقية مع المساهمين العامين تعود بأفضل النتائج على الجميع. ويؤمن لاين أن انضمام شركات من مختلف أنحاء المنطقة إلى محفظة المجموعة سيدعم إمكانية توسع هذه الشركات عالمياً، كما سيشجع شركات أخرى على تأسيس مكاتب لها في دولة الإمارات.

واختتم لاين: "رغم حجم التطور الذي حقناه خلال مدة قصيرة، لكننا ما نزال في بداية رحلتنا. ونأمل أن نقدم الدعم لمزيد من الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة".

#بياناتشركات

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حول "إم بي إتش كوربوريشن" (www.mbhcorporation.com)

"إم بي إتش كوربوريشن" (M8H:GR) هي مجموعة قابضة للاستثمارات المتنوعة مدرجة في بورصتي فرانكفورت ودوسلدورف، وفي سوق التداول خارج البورصة (OTCQX) في نيويورك تحت الرمز (MBHCF). وتستحوذ المجموعة على مؤسسات صغيرة ومتوسطة من مناطق جغرافيا وقطاعات متنوعة، والتي تتطلع إلى توسيع أعمالها وتتمتع بأسس راسخة وقدرة على تحقيق الربح. وتتبنى "إم بي إتش كوربوريشن" استراتيجية التجمع التي تسهم بمنح قيمة كبيرة للمساهمين عن طريق الاستحواذ على الشركات المتميزة.

جهة الاتصال للاستفسارات الإعلامية وعلاقات المستثمرين:

"إم بي إتش كوربوريشن"

شارلوت ويليامز، charlotte@unity-group.com

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