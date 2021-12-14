أول منتزه حضري في أبوظبي، وسيركز على تعزيز الترابط الاسري وإثراء حياة سكان الإمارة وزوارها

تخصيص 10 آلاف متر مربع من المساحات لمتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي

تضم الحديقة أول منتزه في الامارة للحيوانات الأليفة بمساحة 800 متر مربع

أجندة حافلة بفعاليات اللياقة البدنية ستسهم في الحفاظ على صحة السكان ونشاطهم

أبوظبي: أعلنت "إمكان العقارية"، شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن الافتتاح الرسمي لمنتزه الشيخة فاطمة، المنتزه الحضري الأول من نوعه في العاصمة الإماراتية أبوظبي في قلب حي الخالدية بمحاذاة شارع البطين وعلى مسافة دقائق معدودة عن كورنيش أبوظبي الشهير.

وخضع المنتزه الذي حمل في السابق اسم "حديقة الخالدية للنساء" والممتد على مساحة 46 ألف متر مربع لعملية إعادة تطوير شاملة ليتحول إلى مساحة مفتوحة تنبض بالحياة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز صحة أفراده. وبهدف المحافظة على إرثه العريق وتكريماً لرؤية وعطاء أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، سيجسّد المنتزه وجهة لاستكشاف الأنشطة المتجددة حيث تلتقي العائلات لاستكشاف البيئات المختلفة التي يحتضنها المنتزه والانخراط في أنماط الحياة النشطة والصحية.

وفي تعليقه على الافتتاح الرسمي للمنتزه، قال المهندس سويدان الظاهري، مدير عام شركة "إمكان العقارية" إن المحور الرئيسي الذي تركز عليه الشركة ويمثل مبدأ رئيسياً في أعمالها هو إنشاء أماكن مفعمة بالحيوية يمكن للمستفيدين منها والبيئة المحيطة بها التفاعل معها مباشرة بكل الطرق وتقديم الفائدة النوعية للمتفاعلين معها وذلك من منطلق رؤية الشركة الهادفة إلى المشاركة الحقيقية والفاعلة في تطوير مجتمع أبوظبي.

وأضاف أن إمكان تسعى إلى إنشاء أماكن بفكرها المتطور ورؤيتها غير التقليدية والمشاركة والتعاون مع المؤسسات الأخرى في تدشين صروح بيئية نوعية تهدف إلى تغذية وتعزيز الابتكار وتنمية الشعور بالحياة المجتمعية في كل مشروع لها.

وأكد الظاهري التزام إمكان بالمساهمة الفاعلة في المجتمع الإماراتي مع القطاعين العام والخاص من خلال دعم العلامات التجارية الوطنية التي تجمع أرقى المفاهيم المحلية وتطوير مشاريع بناءة وحيوية تلبي تطلعات سكان أبوظبي وليس أدل على ذلك من مشروع "منتزه الشيخة فاطمة" الذي يعتبر دليلاً بارزاً على التعاون الفاعل والمثمر بين القطاعين العام والخاص.

ونوه إلى أن إيمان إمكان الراسخ بالقيم والإبداع والابتكار جعلها تعمل بكل جد على تشجيع روح الريادة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تسهم في تنفيذ الأفكار الإبداعية المتفردة بتحويل المعرفة الضمنية واستثمارها على المدى البعيد لتدشين المنشآت التي يحتاجها المجتمع لتحقيق فكرة العيش المستدام في إمارة أبوظبي بكل معانيه.

وينقسم منتزه الشيخة فاطمة إلى ثلاث مناطق تجريبية هي: منطقة الاستكشاف ومنطقة المغامرات ومنطقة التجارب. وستتمحور الأنشطة التي يحتضنها المنتزه حول تعزيز صحة المجتمع عبر تنظيم أجندة غنية بفعاليات الصحة واللياقة البدنية على مدار العام، والأنشطة التفاعلية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن إقامة منتزه للحيوانات الأليفة، ومساحة للتجزئة تضم العديد من متاجر البوتيك ومنافذ الأطعمة والمشروبات.

أجندة الأنشطة والفعاليات المستمرة على مدار العام

اللياقة في المنتزه – مفهوم عائلي مميز بقيادة مدربين متخصصين في اللياقة البدنية – وفريق من عشاق ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية. وسيستضيف منتزه الشيخة فاطمة سلسلة من فعاليات اللياقة البدنية بما في ذلك تمارين القوة البدنية والجمباز واليوغا.

الاحتفالات والمناسبات – يجمع منتزه الشيخة فاطمة بين جميع أطياف المجتمع في مساحاته الخارجية النابضة بالحياة، ومن المقرر أن يستضيف على مدار العام عدداً من الاحتفالات التي تحتفي بالمناسبات والأحداث البارزة لمختلف الثقافات مثل اليوم الوطني وأعياد الميلاد وديوالي والهالوين وليلة رأس السنة الجديدة وغيرها الكثير.

سلسلة "هِت ريفريش" (Hit Refresh Series) – ستقام سلسلة من فعاليات المتحدثين المتميزة في المنتزه مرة واحدة كل شهر، مما يتيح الفرصة لتجديد معارف المجتمع وفهمه للموضوعات الأساسية مثل تمكين المرأة وذكريات الحي والاستعداد للخمسين عاماً القادمة.

الفن في المنتزه – بالتعاون مع مجموعة متنوعة من مراكز الفنون والتصميم المحلية، يستضيف منتزه الشيخة فاطمة معرضاً فنياً شبه دائم في الهواء الطلق يستعرض أعمال شبكة واسعة من المواهب الإماراتية والإقليمية والدولية وسط البيئة الطبيعية الوارفة للمنتزه.

منتزه الحيوانات الأليفة – سيكون منتزه الشيخة فاطمة واحداً من أول المواقع التي تشتمل على منطقة مخصصة تلبي احتياجات الكلاب ومربيها في أبوظبي. ويرحب منتزه الحيوانات الأليفة الممتد على مساحة 800 متر مربع بمحبي الحيوانات الأليفة القادمين من جميع أنحاء المدينة، ويقدم لهم تجربة عائلية فريدة في الهواء الطلق مع عدد من المغامرات المستوحاة من عالم الحيوانات الأليفة بما في ذلك الألعاب ومسارات العوائق. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف المنتزه سلسلة من الأنشطة المجانية المخصصة للحيوانات الأليفة على مدار العام.

منافذ التجزئة

كرانك : صالة اللياقة البدنية والمساحة المشتركة التي توفر طيفاً من التمارين المتميزة والفريدة

: صالة اللياقة البدنية والمساحة المشتركة التي توفر طيفاً من التمارين المتميزة والفريدة مطعم ومقهى سولا: يتيح لزواره الاستمتاع بأجود أصناف القهوة مع أشهى الحلويات أثناء الاسترخاء في المساحات الداخلية على أنغام الموسيقى العربية

يتيح لزواره الاستمتاع بأجود أصناف القهوة مع أشهى الحلويات أثناء الاسترخاء في المساحات الداخلية على أنغام الموسيقى العربية سيفن داوجز : مفهوم عصري لساندويتش "الهوت دوغ" الحلال يقدم أشهى أنواع النقانق والبطاطا المقلية والمثلجات ومشروبات "ميلك شيك" وغيرها الكثير

: مفهوم عصري لساندويتش "الهوت دوغ" الحلال يقدم أشهى أنواع النقانق والبطاطا المقلية والمثلجات ومشروبات "ميلك شيك" وغيرها الكثير ديالوج كونسيبت ستور : مقهى عصري بتصميم متميز يشجع على الاستكشاف والتبادل الثقافي وخوض الحوارات أثناء تناول القهوة والتصميم وتجارب التجزئة

: مقهى عصري بتصميم متميز يشجع على الاستكشاف والتبادل الثقافي وخوض الحوارات أثناء تناول القهوة والتصميم وتجارب التجزئة لي باتشولي كافيه: يقدم لزواره مجموعة من أصناف القهوة الطازجة إلى جانب قائمة من الحلويات المحضرة محلياً والوجبات الشهية التي تناسب كافة الاذواق

يقدم لزواره مجموعة من أصناف القهوة الطازجة إلى جانب قائمة من الحلويات المحضرة محلياً والوجبات الشهية التي تناسب كافة الاذواق ستاربكس : تقدم العلامة الشهيرة أجود أصناف القهوة المفضلة في موقع عصري جديد

: تقدم العلامة الشهيرة أجود أصناف القهوة المفضلة في موقع عصري جديد حضانتي : حضانة نهارية للأطفال تتبع منهجية تعليمية فريدة

: حضانة نهارية للأطفال تتبع منهجية تعليمية فريدة تيلا هاوس : ملتقى ثقافي بأجواء مفعمة بالمرح ويتيح للضيوف الاسترخاء وتناول المأكولات الشهية

: ملتقى ثقافي بأجواء مفعمة بالمرح ويتيح للضيوف الاسترخاء وتناول المأكولات الشهية مومينتم : وجهة مفضلة لعشاق وهواة ركوب الدراجات الهوائية

: وجهة مفضلة لعشاق وهواة ركوب الدراجات الهوائية بيلا كيور : صالون تجميل للسيدات يقدم طيفاً من الخدمات والمنتجات العصرية الأنيقة

: صالون تجميل للسيدات يقدم طيفاً من الخدمات والمنتجات العصرية الأنيقة فلورولوجي: استوديو مميز لتنسيق الزهور يقدم تجربة سيرغب الزوار بتكرارها خلال جميع زياراتهم المستقبلية للمنتزه

استوديو مميز لتنسيق الزهور يقدم تجربة سيرغب الزوار بتكرارها خلال جميع زياراتهم المستقبلية للمنتزه دايس: مقهى الألعاب اللوحية الكلاسيكية الذي يحمل رواده في رحلة عبر ذكريات أيام الشباب وسط أجواء عصرية مميزة

مقهى الألعاب اللوحية الكلاسيكية الذي يحمل رواده في رحلة عبر ذكريات أيام الشباب وسط أجواء عصرية مميزة كرنش آند مانش: مقهى ومساحة عمل مريحة يتميز بتصميم مستوحى من طراز المنازل الريفية

للمزيد من المعلومات حول فعاليات منتزه الشيخة فاطمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sheikhafatimapark.ae ومتابعة قنواتنا على موقع التواصل الاجتماعي @sheikhafatimapark

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن "إمكان"

"إمكان" هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي وتمتلك محفظة تشمل 26 مشروعاً على امتداد ثلاث قارات. ومن مقرها في أبوظبي، تعمل "إمكان" على ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وتجاربهم.

وتعتمد مشاريع "إمكان" المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، على منصة أبحاث فريدة من نوعها تقوم على استكشاف السلوكيات والأنماط الاجتماعية المتميزة لقطاعات معينة في السوق، بدءاً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. ومن أهم مشاريعها الرئيسية، المشروعان المتميزان ضمن تطوير "ميكرز ديستركت"، "ذا آرتري"، المبنى متعدد الاستخدامات الذي يدمج في تصميمه موقف واسع للسيارات مصمّم لمساحات إبداعية، و"بيكسل"، أول وجهة سكنية متعددة الاستخدامات. وتتضمن المشاريع الأخرى في محفظة "إمكان" مشروع "ندرة"، وهو مجمّع يضم 37 فيلا شاطئية فخمة؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، المشروع المفتوح على الهواء الطلق والذي يهدف إلى تحسين التفاعل الاجتماعي؛ و"مشروع الجرف" على ساحل الإمارات الذي يضم فللاً فاخرة وأراضٍ ضمن محمية بيئة طبيعية بين أبوظبي ودبي. ويعد مركز "شا الإمارات" الإضافة الأحدث في القطاع العقاري والطبي ضمن مشروع "الجرف" ومن المقرر افتتاحه في عام 2023، وهي ثاني المراكز العالمية التي تفتتحها "عيادة شا" بعد "عيادة شا للعافية" الحائزة على الجوائز في إسبانيا.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021