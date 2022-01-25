بتدشين جدارية في "منتزه الشيخة فاطمة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة "إمكان" العقارية، ومقرها أبوظبي، شراكة مع الفنان الصيني جاك لي، الحائز على جوائز عديدة، من أجل تصميم لوحة جدارية يتم نصبها في "منتزه الشيخة فاطمة" الذي تم افتتاحها مؤخراً في قلب العاصمة أبوظبي .

ويضاف المشروع الفني لباقة فريدة من المشاريع الفنية التي أطلقتها "إمكان" في إطار التزامها بإثراء نمط الحياة في العاصمة وتعزيز جاذبية المعالم الطبيعية في أبوظبي من خلال نقل الفنون الحضرية العالمية إلى مجتمع أبوظبي من خلال مشاريعها المعمارية الرائدة في الدولة.

ويقع "منتزه الشيخة فاطمة" في وسط حي "الخالدية"، وكان سابقاً حديقة عامة مخصصة للنساء والأطفال فقط، قبل أن تقوم شركة "إمكان" بتحويلها، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، إلى أول حديقة حضرية تقدم تجربة مجتمعية فريدة تمزج بين الترفيه والاستدامة.

وجعلت "إمكان" المنتزه بحلته الجديدة، أول حديقة في العاصمة أبوظبي، تتضمن منطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، وهو ما ستجسده اللوحة الجدارية التي صممها جاك لي وستعكس الطابع الحيوي لهذه المنطقة.

وأكدت "إمكان" أن المشروع ينطلق من رؤيتها المستقبلية التي تركز على التعاون مع فنانين مواطنين وعالميين، لجلب أفضل الأعمال الفنية إلى إمارة أبوظبي، حيث تتيح الشراكة مع الفنان الصيني جاك لي فرصة سانحة لإضافة لمسته الإبداعية على الحديقة وأن نرى عمله ينبض بالحياة.

وقالت شركة إمكان: "يأتي هذا المشروع في إطار التزامنا الدائم بتسليط الضوء على الأعمال الفنية الحضرية وتقديمها إلى مجتمع أبوظبي، مما سيعزز من جودة حياتهم ويمنحهم فرصة التفاعل مع الفنون الجميلة والملهمة بشكل يومي فضلاً عن تعزيز مقوّمات المدينة وجاذبية المنتزه لأفراد المجتمع ".

وأضافت الشركة: "يسعدنا أن نساهم في تحويل عمل جاك لي الفني إلى حقيقة. وسوف نواصل التعاون مع فنانين من دولة الإمارات وحول العالم لتقديم مزيد من هذه الفنون في الإمارة. كما يعكس منتزه الشيخة فاطمة قدرتنا على التفكير بشكل مبتكر والمساهمة بفعالية في تطوير وتنمية المجتمع المحلي".

بدوره، أشار الفنان الصيني جاك لي إلى أن لوحته ستعزز من تجربة زوار المنتزه وستساهم في تشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع الجدارية وإجراء حوارات فنية شيقة.

وقال في هذا الصدد: "لا شك أن الطبيعة والفنون تعززان الجانب الإنساني فينا وتشعرنا بالتجدد والارتياح بما يسهم في إضفاء مزيد من البهجة والسرور".

وتابع قائلاً: "إن نجاح هذه اللوحة يعتمد على قدرتها على التفاعل مع الجمهور، كما أن الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانون تقاس في نهاية المطاف بمقدار ما تحظى به من الإعجاب والتقدير لدى أفراد المجتمع ككل".

ويأتي الاهتمام بالفنون المعاصرة في صميم جهود شركة "إمكان" الرامية نحو إنشاء مرافق جمالية وحيوية جديدة في أبوظبي وإضافة أبعاد جديدة لمفهوم المنتزهات وكيفية تفاعلها وتواصلها مع الزوار.

وكان المنتزه الذي عُرف سابقاً باسم "حديقة الخالدية للسيدات" والممتد على مساحة 46000 متر مربع، قد خضع إلى عملية إعادة تطوير شاملة على يد "إمكان" بالشراكة مع بلدية أبوظبي ليصبح وجهة متجددة لأفراد المجتمع. وقد أعيد تسمية المنتزه ليحمل اسم "منتزه الشيخة فاطمة"، وتم افتتاحه رسمياً في ديسمبر 2021 أمام العائلات لاكتشاف مناطقه المختلفة والاستمتاع بأنشطة الحياة العصرية والصحية.

ويضم منتزه الشيخة فاطمة ثلاث مناطق هي منطقة المغامرات ومنطقة الاستكشاف ومنطقة الألعاب. وتتمحور نشاطات المنتزه حول حياة أكثر صحة لأفراد المجتمع، ويضم فعاليات زاخرة باللياقة والرياضة والنشاطات العائلية التفاعلية، ومنطقة للحيوانات الأليفة، ومساحات تجارية تحتوي على متاجر وأكشاك للأطعمة والمشروبات.

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نبذة عن "إمكان"

"إمكان" هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي وتمتلك محفظة تشمل 26 مشروعاً على امتداد ثلاث قارات. ومن مقرها في أبوظبي، تعمل "إمكان" على ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وتجاربهم.

وتعتمد مشاريع "إمكان" المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، على منصة أبحاث فريدة من نوعها تقوم على استكشاف السلوكيات والأنماط الاجتماعية المتميزة لقطاعات معينة في السوق، بدءاً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. ومن أهم مشاريعها الرئيسية، المشروعان المتميزان ضمن تطوير "ميكرز ديستركت"، "ذا آرتري"، المبنى متعدد الاستخدامات الذي يدمج في تصميمه موقف واسع للسيارات مصمّم لمساحات إبداعية، و"بيكسل"، أول وجهة سكنية متعددة الاستخدامات. وتتضمن المشاريع الأخرى في محفظة "إمكان" مشروع "ندرة"، وهو مجمّع يضم 37 فيلا شاطئية فخمة؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، المشروع المفتوح على الهواء الطلق والذي يهدف إلى تحسين التفاعل الاجتماعي؛ و"مشروع الجرف" على ساحل الإمارات الذي يضم فللاً فاخرة وأراضٍ ضمن محمية بيئة طبيعية بين أبوظبي ودبي. ويعد مركز "شا الإمارات" الإضافة الأحدث في القطاع العقاري والطبي ضمن مشروع "الجرف" ومن المقرر افتتاحه في عام 2023، وهي ثاني المراكز العالمية التي تفتتحها "عيادة شا" بعد "عيادة شا للعافية" الحائزة على الجوائز في إسبانيا.

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