معرض تشكيلي مصاحب لمهرجان أبوظبي 2022 احتفاءً بمرور 50 عاماً على قيام الاتحاد

يمتد المعرض على مدار ثلاثة أشهر في الفترة من 21 يناير لغاية 16 أبريل 2022

يتضمن المعرض برنامجاً مجتمعياً يشتمل على الندوات الحوارية وورش العمل والجولات الإرشادية للزوار

يضمّ المعرض أكثر من 100 عمل فني لأكثر من 62 فناناً بينها 15 عمل تكليف حصري.

يقدم أعمالاً متفردة للفنانين الإماراتيين في مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي وغيرها منذ البدايات إلى يومنا هذا

تحكي أقسام المعرض حكاية ازدهار التشكيل في الإمارات ومراحل تطور الحركة التشكيلية فيها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوثيقاً لمنجز التشكيل الإماراتي خلال نصف قرن، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن تنظيم معرض الفنون التشكيلية "إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد" المصاحب لفعاليات مهرجان أبوظبي الذي تقام دروته التاسعة عشرة، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، ، يعلن مهرجان أبوظبي، حيث تقام الدورة الثانية من المعرض الفني التشكيلي الأول من نوعه «إمارات الرؤى»، بعد النجاح الكبير الذي حققه عام 2016؛ وذلك خلال الفترة من 21 يناير إلى 16 إبريل 2022، بمنارة السعديات بأبوظبي.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: "نلتقي اليوم ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2022، بشعار "فكر الإمارات: ريادة إبداع، حرفية إنجاز، بناء حضارة".

هذا الإبداع الذي يجسّده معرض "إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد" وهو يجمع أكثر من 100 عمل لمبدعي الإمارات الذين يشكّلون أساس صرح الإنجازات الحضارية التي نشهدها اليوم، وبينها 15 عمل تكليف حصري من مهرجان أبوظبي تعرض لأول مرة، بمشاركة أكثر من 62 فناناً تشكيلياً. يحتفي المعرض بمنجز خمسة عقود من الفن التشكيلي في الإمارات، ويروي سرداً لا يتوقّف، مجسّداً مبادئ الإبداع والابتكار والتعاون التي ميّزت مسيرة نشوء وتطوّر مشهد الفنون التشكيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت سعادتها: "معرض "إمارات الرؤى 2" الذي سيجول العالم في محطاته القادمة، يأخذنا إلى آفاق نماء وارتقاء مشهد الفنون، طارحاً موضوعات عدة بينها "الوطن والذاكرة" حيث تتجلى فكرة الوطن، وذكريات الفنان ونشأته، استكشافاً للمعنى الأوسع للانتماء، وموضوع "طبيعة الوطن وناسه"، حيث يصبح الوطن الرؤى والمرآة، بين الثبات والتحول، وطبائع أهله بين الأصالة والحداثة. أما موضوع "ائتلاف واختلاف" فيفتح لنا مساحات التقارب والتعدد، فالمكان يقرّب الناس من بعضهم بعضاً بعلاقات إنسانية تحتضن التعددية والتنوع، على الرغم من اختلاف الثقافات والتوجهات، وفي موضوع "اللغة والهوية"، يبحث المعرض في وسائل التواصل التي تمكننا من الحوار وتجعل من التعاون الحضاري أمراً واقعاً، وأخيراً يتناول المعرض "التحول الاجتماعي" والتغيير الحاصل في الأنماط المجتمعية، بما في ذلك الميول والأعراف، والهيكليات الناظمة للزمن والمكان، يكرّم معرض "إمارات الرؤى 2" الفنان الراحل كريستو لفكره الخلاق الذي تحدى المستحيل، ولدوره الملهم في صقل مهارات الفنانين الشباب وتفانيه في احتضان المواهب الفنية في الإمارات والعالم".

وختمت سعادتها بالقول: يجسّد معرض "إمارات الرؤى2" ريادة الإبداع، حرفية الإنجاز، بناء الحضارة، هو جسرُ العبور إلى خمسين عاماً قادمة، بطموحٍ لا نهاية له".

رحلة تطور الفن التشكيلي الإماراتي

ويمتد معرض «إمارات الرؤى 2»، الذي يسلط الضوء على مبادئ الابتكار والإبداع والتعاون، التي ميزت مسيرة نشوء وتطور مشهد الفنون التشكيلية في الدولة، على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، يُنظم خلالها سلسلة من الندوات الحوارية، وورش العمل، وعروض الأداء وغيرها من الأنشطة التي تركز على الفنون التشكيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشكل المعرض، عبر مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المعروضة للمرة الأولى معاً، منصةً ثقافية إبداعية ترصد تاريخ الفنون التشكيلية في الإمارات ونموها على مدى نصف قرن من التطور والتحول للفنانين الإماراتيين، بدءاً من مؤسسي المشهد الفني ووصولاً إلى جيل الفنانين الناشئين الحالي.

100 عمل فني رئيسي

ويستكشف المعرض، بإشراف القيّمة الفنية مايا الخليل، صاحبة العديد من المساهمات المحلية والإقليمية والعالمية، مع الفنانين ومقتني الأعمال الفنية، وبمشاركة روكسان زاند، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة سوذبيز، عبر 100 عمل فني رئيسي، من بينها 15 عملا بتكليف خاص من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أعمال فنانين إماراتيين ومقيمين، في مجالات الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال التركيبية ثلاثية الأبعاد، والأعمال السمعية والمرئية، تغطي أعمال أكثر من 60 فناناً تشكيلياً.

وترسم الأعمال الفنية إلى جانب منجز حياة الفنانين، صورة مؤثرة للمشهد الفني الإماراتي ضمن أرشيف مصمم بعناية من كلمات الفنانين، والتذكارات، والمقابلات المسجلة، والصور الفوتوغرافية، عبر مزج أصوات القيمين الفنيين والعاملين في المجال الثقافي وأصحاب صالات العرض الفني والغاليريات والتشكيليين لتخطي صيغة المعارض التقليدية، ورسم مشهد فني لا يُضاهى، وتجسيد روحية ماضي الإمارات وحاضرها بالسرد وتشكيل مستقبلها بوعد الازدهار الدائم والتطور المستمر.

شراكات فنية مميزة

يضم المعرض، مجموعة من الأعمال المعارة الخاصة بعدد من الشركاء والمؤسسات الثقافية، منهم: مؤسسة بارجيل للفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وUAE Unlimited التي أسسها ودعمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، مجموعة فرجام الفنية، معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، كليفلاند كلينك أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، متحف غوغنهايم أبوظبي، مؤسسة الشارقة للفنون ومتاحف الشارقة، فن جميل، جامعة نيويورك أبوظبي، متحف «رامين صلصالي»، ومجموعة سماوي.

قيادة الحراك الثقافي (تصريحات للفنانين)

وعن المعرض، قالت القيمة الفنية للمعرض، مايا الخليل: «إن تطوير معرض إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعدٌ، كان من البداية عملية مقاربات للأشخاص والتاريخ والقصص. نقدّم من خلاله أسلوب مقاربة للثقافة قائم على أساس المساحة وليس الزمن، مع التأكيد أن الفن يتشكل من خلال الأحداث التي قد تكون ساكنة ثم تعود إلى الحراك، وأن أهمية العلاقات تتعزز في أماكن نشأتها وأن الناس يفهمون أفكار عالمهم من خلال أنشطتهم؛ ما يفضي إليه المعرض هو صورة لمجتمع متنوع ومتعدد الأصوات تم تشكيله من خلال الصداقات والتبادل المعرفي».

إصدارات جديدة تزامناً مع المعرض

وبالتزامن مع معرض «إمارات الرؤى 2»، يقدم مهرجان أبوظبي، ضمن مبادرة «منبر التأليف والتوثيق الموسيقي»، الداعمة للأعمال الجديدة للفنانين العرب التي تسهم في إيصال إبداعاتهم إلى العالم، سلسلة من الألبومات الجديدة عبر عمل تركيبي مخصص، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل 2022.

وسيتسنى للزوار الاستماع إلى الألبومات الجديدة المطروحة، التي تضم: ألبوم «اسمك» لمغنية البوب السعودية تام تام، و«حكايات: حكايا سيمفونية» لإيهاب درويش التي تجسد التقاليد والثقافات الموسيقية لكل القارات عبر 13 مقطوعة موسيقية لـ 128 عازفاً من 20 دولة، وأول ألبوم لفرقة محطة جاز القاهرة، التي تضم فنانين شبابا من مصر وتركيا والبرتغال وإيطاليا، بالتعاون مع مهرجان «إيكزون بروفانس»، إضافة إلى ألبوم «كونشيرتو البيانو رقم 1» لعمر الرحباني، والذي يمزج فيه الموسيقى من أصوله اللبنانية والعربية مع موسيقى الباروك الأوروبية لكبار مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية العالميين أمثال باخ وفيفالدي، والأنغام الهندية المعقدة، والإيقاعات البرازيلية النابضة بالحياة.

كما يدعم المهرجان، إصدار مجموعة «رحلة مع آلة العود العربية»، المؤلفة من قرصين من نوع CD وقرص DVD مع كتيب يشكل أرشيفاً شاملاً لأهم آلة موسيقية في المنطقة العربية بالتعاون مع مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربيّة، إلى جانب الابتكار الموسيقي الرائد «نظام مقام موسيقي بوليفوني متعدد الأصوات»، للمؤلف الموسيقي والباحث العراقي البلجيكي قتيبة النعيمي، الذي سيغير طريقة فهم الموسيقيين حول العالم للموسيقى العربية.

وسيعرض خلال معرض «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد»، الفيلم القصير «عبور» للمخرجة والفنانة الإماراتية نجوم الغانم، والذي صمم خصيصاً للجناح الوطني في بينالي البندقية 2019 تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فلراث، مؤسسي «آرت ري أوريانتد».

كما يكرم معرض "إمارات الرؤى 2" الراحل كريستو جافاشيف، عن منجز حياته وإرثه الفني ومسيرته الإبداعية الملهمة وإسهاماته في إثراء نهضة الثقافة والفنون من خلال مجسماته وأعماله النموذجية.

أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية

يذكر، أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.

ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مهرجان أبوظبي

تأسس مهرجان أبوظبي عام 2004 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة آنذاك (وزير الخارجية والتعاون الدولي حالياً) وحظي المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة من 2007 لغاية 2011.

يعتبر مهرجان أبوظبي واحداً من أبرز فعاليات الثقافة والفنون في العالم والاحتفالية الأعرق في المنطقة، لإسهامه في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة وعاصمة عالمية للثقافة والفنون، ومحطة لقاء للثقافات العالمية، ويلعب المهرجان دوراً جوهرياً، بدعم من شبكة عالمية متنامية تضم أكثر من 35 شريكاً ثقافيا استراتيجيا دولياً، في احتضان الإبداع والابتكار من خلال الفنون، في إطار فعاليات برنامجه الرئيسي ومنصاته الشبابية ومبادراته المجتمعية، في الإمارات السبع، إلى جانب أعمال التكليف وعلاقات التعاون الدولية، وتتيح هذه الشراكات للجمهور عروضاً أولى على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

يحتفي مهرجان أبوظبي بالقيم الإماراتية، تعزيزاً للريادة في خدمة الثقافة والإنسانية، بوحي من الإرث الكبير الذي تركه لنا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، في سبيل إعلاء قيم الاحترام والتسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى، والتميّز في التعليم والمعرفة، ويقدّم المهرجان سنوياً، عددا كبيرا من الفعاليات التي تشتمل على أعمال العرض الأول إماراتياً وعربياً وعالمياً، وأعمال التكليف الحصري، تتوزّع بين برنامج فعالياته الرئيسية والبرنامج التعليمي والمجتمعي التي تتوزّع فعالياتها عبر الإمارات والعالم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://abudhabifestival.ae

نبذة عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» في عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية ذات النفع العام في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع لما فيه خير المجتمع إسهاماً منها في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي (243.4 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركةwww.mubadala.com

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