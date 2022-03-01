بحلول نهاية العام الجاري 2022

فوده: مشروع Eclipse بالقاهرة الجديدة صممناه ليكون نموذج فريد للمباني المستدامة عالية الكفاءة في مصر .

موافي: بعد السعودية والكويت والكاميرون نخطط للتوسع في جنوب شرق أفريقيا بهدف تقديم تصميمات متكاملة لبناء مجتمع حضري مستدام.

القاهرة: تخطط شركة إل دي بي بلس بارتنرز للاستشارات الهندسيه لتصميم والاشراف علي مشروعات بقيمة استثماريه تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري 2022، كما تخطط للتوسع في جنوب شرق إفريقيا، إذ صرح المهندس نادر فوده المدير التنفيذي ومدير التصميم لشركة إل دي بي بلس بارتنرز، أن الشركة تتولى تصميم وإدارة مشروعات في مختلف المدن الجديدة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليار جنيه، كما تصمم وتدير مشاريع بقيمة 2 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد آخر من المشاريع بقيمة مليار دولار في الكويت والكاميرون.

وقد قال المهندس فودة: "في مصر،. تولت الشركه اعمال التصميمات المعماريه والهندسيه لمشروع Eclipse المتعدد الاستخدامات ( تجاري ، اداري ، طبي ) بالقاهره الجديده باجمالي استثمارات حوالي 600 مليون جنيه مصري ويطل مباشره علي شارع التسعين الشمالي علي مساحه ارض حوالي 4360 متر مربع ، ويتمتع المشروع بتصميم معماري فريد ومميز بهدف تحقيق افضل تجربه تسويقيه واداريه حيث يتميز المشروع بكونه شارع تجاري مميز بين التسعين الشمالي والجنوبي بطول 100 متر وعرض 20 متر ويتم تعليق الكتله الاداريه اعلي الممشي التجاري لتحصل جميع وحدات المبني علي اطلاله مميزه لتحقيق اعلي عائد استشاري .

وأكد المهندس نادرفوده على أن شركته تهدف لتقديم تصميمات متكاملة وتتعاون لبناء مجتمع حضاري مستدام، يتم تطويره وفقًا لأحدث التقنيات مراعيًا أعلى المعايير والاشتراطات العالمية.

كما أوضح المدير التنفيذي ومدير التصميم لشركة إل دي بي بلس بارتنرز أن مشروع Eclipse المتعدد الاستخدامات قد تم تسجيله للحصول علي شهاده Fitwel، وهي إحدى الشهادات الرائدة في العالم في مجال المباني الملتزمة بالاشتراطات الصحية، كما تم تسجيله للحصول علي شهادة LEED لتصنيف المباني الخضراء الأكثر استدامة في العالم،ليكون الاول من نوعه في حال الحصول علي الشهادتين معا في مصر وقال: "صممنا مشروع Eclipseلتقديم مزيج مثالي من المرافق الأساسية، والمساحات الحضرية، والتصميمات العصرية والحديثة، وأشكال مبتكرة، ورؤية متطورة، وتصميم المشروع مستوحى من أحدث معايير البناء المستقبلية، وقد تم تقسيم المساحات الإدارية لتناسب قطاعات الأعمال المختلفة، كما تم تقسيم المساحات التجارية في المجمع التجاري متوسط الارتفاع بمساحات منوعة، ويوفر التصميم لجميع الوحدات مواقع رئيسية وإطلالات مميزة."

ليضيف فوده: "إلى جانب مشروع Eclipse ، تعمل شركة إل دي بي بلس بارتنرز في مشروع صن كابيتال، الذي يتم تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من قبل الشركة العربية القابضة والحكومة المصرية بالعاصمة السياحية لمصر بالسادس من أكتوبر، ويسند الينا اعمال التخطيط المعماري وتخطيط للمراحل من الرابعة وحتى السابعة، على مساحة حوال 175 فدان ، كما تم تكليفنا بتطوير التصميم المعماري للنماذج السكنية للمراحل السابقة من المشروع ذاته.

أما فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة في مصر فقد أعلن نادر فودة عن أن شركة إل دي بي بلس بارتنرز تخطط لتقديم التصميمات المعمارية وإدارة المشاريع للعديد من المشاريع متعددة الاستخدامات في العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة.

وعلى صعيد أعمال الشركة خارج مصر صرح المهندس مصطفي موافي، الشريك المؤسس ،ومدير تطوير الاعمال لشركه إل دي بي بلس بارتنرز: "نجحت الشركة في كل من الكاميرون والكويت في تصميم العديد من المشاريع متعددة الاستخدامات باستثمارات مليار دولار، وبعد فتح فروع تمثيلية في المملكة العربية السعودية والكويت في الخليج العربي ،تخطط الشركة لافتتاح فرع جديد في احدي دول جنوب شرق افريقيا لتوسيع نطاق أعمالها في القارة السمراء .

ومن جانبه أضاف المهندس مصطفى موافي، مدير تطوير الأعمال لشركة إل دي بي بلس بارتنرز: "تصمم وتشرف الشركة حاليًا بشراكة سعودية على العديد من المشروعات في المملكة العربية السعودية باستثمارات 2 مليار دولار، في نوعيات مختلفه من المشروعات ، منها فندق كراون بلازا السلام بمدينة جده ، ومستشفي عام 300 سرير بمدينه الرياض بالاضافه الي مشروعات وزارة الاسكان السعودية بمدينتي جدة والدمام .

كما اضاف موافي ، ان الشركه قد اضافت الي قائمه عملائها في بدايه عام 2022 مجموعه من المطورين مثل مجموعه العيسائي وشركه الموقف الوطنيه Mawgif وشركه البحر الاحمر العالمية .

وجدير بالذكر أن شركة إل دي بي بلس بارتنرز هي شركة مصرية مساهمه ، تأسست في عام 2011 لرفع وتعزيز جودة الخدمات المعمارية والهندسية المقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وتقدم الاعمال الهندسيه والتصميم المستدام وإدارة المشاريع، ومن أبرز مشاريعها على الصعيد الدولي إستاد بلازا في جدة، وبرج أيكون بجيزان المملكة العربية السعودية، وبرج الراشد في الكويت.

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