مشروع مستوحى من أجواء الهدوء والسكينة التي تشتهر بها الصحراء العربية ويضم 92 وحدة سكنية تشمل شققاً بنظام الاستوديو وبغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم ويقدم أنماط حياة صحية وهادئة للعائلات

"إلينغتون العقارية" تنجح باستكمال الهيكل الخارجي خلال أقل من ثلاثة أشهر على إطلاق المشروع المخطط تسليمه خلال الربع الأخير من عام 2022

مجتمع متكامل لأنماط الحياة يجري تطويره بالشراكة مع شركة "عاصم القابضة المحدودة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي، باستكمال الهيكل الخارجي لوجهتها السكنية الجديدة "هارينغتون هاوس"، والواقعة في دائرة قرية جميرا، وذلك في غضون أشهر قليلة من إطلاقها.

ويأتي المشروع الجديد بتصميم مستوحى من أجواء الهدوء والسكينة التي تشتهر بها الصحراء العربية وبتدرجات اللونين البيج والأسود الطبيعية. وسجل المشروع منذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2021 اهتماماً كبيراً من المستثمرين، ومن المخطط تسليمه خلال الربع الأخير من عام 2022. ونجحت "إلينغتون العقارية" باستكمال الهيكل الخارجي للمشروع وفقاً لخطة الإنشاء والتشييد، مؤكدة التزامها الجاد والمستمر بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريعها.

ويمثل مشروع "هارينغتون هاوس" مجتمعاً متكاملاً يركز على صحة وعافية سكانه، ويجري تطويره بالشراكة مع شركة "عاصم القابضة المحدودة". وانعقدت الفعالية الاحتفالية باستكمال الهيكل الخارجي بحضور قيادة كلتا الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "من خلال إنشاء مشروع ’هارينغتون هاوس‘، نحرص على إرساء معايير جديدة لتجارب أنماط الحياة العصرية من خلال تشييد مجتمع سكني مبتكر يركز على صحة وعافية سكانه. وتلقى مشروع ’هارينغتون هاوس‘ اهتماماً واسعاً من المستثمرين بفضل العوائد المالية العالية التي يقدمها على المدى الطويل، علاوة على بيئاته المعيشية المعززة بالصحة والعافية، وموقعه الحيوي وتصاميمه الآسرة ومرافقه المتطورة. ومع استكمال الهيكل الخارجي للمشروع في غضون أشهر قليلة من إطلاقه، نؤكد بأننا نسير وفق الخطط المحددة لتسليم وحداته لسكانها".

من جهته، قال عبد الرزاق عبد الأحد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "عاصم القابضة المحدودة": "جاء قرار تعاوننا مع ’إلينغتون العقارية‘ نابعاً من سببين رئيسيين، أولهما سجلها الحافل بالنجاح في تشييد مشاريع تركز على جماليات التصميم وتضيف القيمة على حياة سكانها، وثانيها التزامها الدائم بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة. ولاشك أن التقدم الذي أحرزته الشركة في تشييد مشروع ’هارينغتون هاوس‘ يعتبر دليلاً على معاييرها المتفوقة، ونتطلع قدماً لتسليم المشروع بالكامل وفق الخطط المحددة".

ويضم مشروع "هارينغتون هاوس" 92 وحدة سكنية تشمل شققاً بنظام الاستوديو وبغرفة نوم واحدة، وخيارات مثالية للعائلات بغرفتي نوم. ويتكون المشروع من أربعة طوابق فقط، ويقدم لسكانه وصولاً يسيراً إلى مراكز الترفيه والأعمال في المدينة، حيث يبعد عن وسط مدينة دبي ومرسى دبي مسافة رحلة بالسيارة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة فقط، و25 دقيقة عن الممشى في "جميرا بيتش ريزيدنس، و10 دقائق عن مطار آل مكتوم الدولي.

وتتوفر الوحدات السكنية في مشروع "هارينغتون هاوس" بأسعار تنافسية، حيث تبدأ أسعار شقق الاستوديو (382 إلى 456 قدماً مربعاً) من 444,828 درهماً، في حين تبدأ أسعار الشقق بغرفة نوم واحدة (484 إلى 806 قدماً مربعاً) من 480,828 درهماً. أما الشقق المكونة من غرفتي نوم (993 إلى 1,940 قدماً مربعاً) فتبداً من 1,004,828 درهماً. ويتميز مشروع "هارينغتون هاوس" بارتفاع أسقف الوحدات السكنية والشرفات الأنيقة وأرضيات البورسلين المزينة بنقوش الخشب وخزائن الملابس المتوفرة في جميع الشقق. أما التصاميم الداخلية، فهي مستوحاة من الغزلان العربية وتأتي بمزيج من الألوان الترابية الصحراوية وتدرجات لون البيج المحايدة واللون الرمادي الدافئ مع لمسات من اللونين الفحمي والأسود.

ويضم المشروع ردهة رحبة مجهزة بأثاث عصري؛ وخدمة الكونسيرج المخصصة؛ وأعمال فنية من إبداع فنانين محليين تتوزع على مختلف أنحاء المشروع. ويضم المشروع أيضاً ساحة مركزية من طابقين يصل بينها سلم خشبي رائع التصميم، وتوفر مساحات جلوس خارجية فسيحة متصلة بالمسبح وحديقة الاسترخاء (Zen Garden). ويتضمن المشروع مسبحاً مصمماً على طراز المنتجعات؛ ونادي رياضي بتجهيزات كاملة ومساحات مخصصة للتدريب، إضافة إلى منطقة صديقة للبيئة مخصصة للأطفال وبتصميم مستوحى من مفاهيم "منتسوري".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الرقم: (+971) 800 8288 أو البريد الإلكتروني: info@ellingtongroup.com.

ويتوج المشروع الجديد إضافة مميزة على محفظة "إلينغتون العقارية" المتنامية من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز في إمارة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز؛ وسلون من بلغرافيا هايتس، وتقع جميعها في "دائرة قرية جميرا"، إضافة إلى ويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد، و"دي تي 1" في وسط مدينة دبي.

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لمحة عن "إلينغتون العقارية"

تسعى شركة "إلينغتون العقارية"، التي تأسست عام 2014، إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها "إلينغتون" إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في "وسط مدينة دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"تلال الإمارات" و"نخلة جميرا"، ومشروعها الجديد في "دائرة قرية جميرا".

للمزيد من المعلومات حول "إلينغتون" وللتعرف على مجموعة مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ellingtonproperties.ae/ar

للاستفسارات الإعلامية:

كيلي هوم

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