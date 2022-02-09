مشروع "بلغرافيا 3" يلبي تطلعات شريحة متنامية من السكان الباحثين عن أنماط الحياة الراقية وعالية الجودة بقيمة مدروسة

مشروع سكني يحتضن 260 وحدة سكنية تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين ووحدات التاون هاوس من غرفتي نوم ويشهد إقبالاً واسعاً في القطاع العقاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة : بدأت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي، بتسليم شقق مشروعها السكني الأنيق "بلغرافيا 3" الذي يعتبر أحد مشاريع بلغرافيا الكائنة في دائرة قرية جميرا. وتؤكد الشركة بهذه الخطوة على التزامها بتطوير مشاريع راقية في إمارة دبي.

وشهد هذا المشروع عند إطلاقه إقبالاً كبيراً من المشترين، حيث حرصت "إلينغتون العقارية" على تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "بلغرافيا 3" من خلال شراكتها مع "دتكو" الرائدة في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات.

ويعتبر "بلغرافيا 3" ثالث المشاريع السكنية تحت مظلة العلامة التجارية "بلغرافيا" من "إلينغتون العقارية"، ويمثل مجمعاً سكنياً عائلياً يقدم أجواءً معيشية ممتعة ونابضة بالحيوية لسكانه. وتمنح شقق المشروع إحساساً بالتميز والأناقة، وتجعله مثالاً يقتدى به في تطوير المشاريع السكنية الراقية. وجرى تصميم سلسلة مشاريع "بلغرافيا" بالكامل بعد دراسة معمقة لاحتياجات شريحة متنامية من السكان الراغبين بالحصول على أنماط حياة راقية بقيمة مدروسة.

ويحتوي مشروع "بلغرافيا 3" على 260 وحدة سكنية تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين ووحدات التاون هاوس من غرفتي نوم. ويتضمن المشروع مسبحاً مصمماً على طراز المنتجعات، ومراكز اللياقة البدنية المتطورة، ومناطق مخصصة لرياضة اليوغا وغرف تبديل الملابس. ويقدم "بلغرافيا 3" لسكانه خيارات واسعة من المرافق على غرار الردهة الاجتماعية الرحبة وردهة الاستقبال وغرفة الألعاب، ومناطق داخلية وخارجية مظللة للأطفال، وحدائق وارفة تقدم مناطق مميزة للاسترخاء واللعب والاستلقاء تحت أشعة الشمس وممارسة رياضة اليوغا، وتم تصميم جميع هذه المرافق للارتقاء بمعايير وجودة حياة السكان.

ويستوحي مشروع "بلغرافيا 3" تصاميمه من عناصر طبيعية جذابة تعكس صفاء السماء الزرقاء في إمارة دبي، ويقدم لسكانه أجواءً مميزة للاسترخاء والسكينة ومساحات معيشية واسعة. وتعاون المشروع مع فنانين محليين عبر "مؤسسة إلينغتون للفنون" لابتكار أعمال فنية ثلاثية الأبعاد لوضعها في ردهات وساحات المشروع، لتساهم بتعزيز تألق تصاميمه الداخلية عبر الأسقف المرتفعة، والمساحات الخارجية الفسيحة لشرفات شققه، وخزائن الملابس المخصصة والكبيرة، علاوة على الأبواب الداخلية عالية الجودة والمتينة.

ويضاف للمشروع تصاميم أنيقة بدءاً من البلاط المزخرف بنقوش دائرية إلى اللمسات الخشبية الفاتحة التي تثري رحابته وأجواءه المعيشية المريحة، مع المنضدة المتينة المصنوعة من الكوارتز في مطابخ الشقق وأرضيات البورسلين الجذابة. ويتمكن أولياء الأمور من مشاهدة أطفالهم أثناء لعبهم في المسبح والحدائق في الهواء الطلق من المطابخ المفتوحة، أو غرف معيشتهم المريحة. ولتعزيز الطابع الفريد للمشروع، يقدم "بلغرافيا 3" خزائن مطبخ مصممة حسب الطلب، وأجهزة كهربائية أوروبية بمعايير عالية، إضافة إلى غسالة الأواني المدمجة والهادئة وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

بهذه المناسبة قال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "يقدم مشروع ’بلغرافيا 3‘ مثالاً حياً عن التزامنا المستمر بتقديم بيئات معيشة استثنائية، ونموذجاً رائداً عن التصاميم العصرية والفنون العمرانية والمرافق العالمية. ويتمكن سكانه من الاستمتاع بمجموعة من خيارات أنماط الحياة الراقية، مع تركيز كبير على الجودة العالية والمساحة الرحبة. ويمنح مشروعنا السكني هذا للمستثمرين قيمة استثنائية، ويتمتع بموقع حيوي وجذاب. وكان تركيزنا موجهاً أثناء تصميمه نحو ضمان أرقى مستويات الجودة العالمية وأفضل التصاميم والتشطيبات التي تشتهر بها ’إلينغتون العقارية‘ في كافة مشاريعها".

ويعتبر مشروع "بلغرافيا 3" إضافة مميزة على محفظة "إلينغتون العقارية" المتنامية من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز في إمارة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: بلغرافيا؛ وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز؛ وتقع جميعها في "دائرة قرية جميرا"، إضافة إلى ويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد.

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