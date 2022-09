إيمانًا منها بدور العمل التطوعي لإنجاح المبادرات المجتمعية

م. عمرو أبو عيطة: "إن العمل التطوعي أساسًا جوهريًا تعتمد عليه الشركة لانجاح المبادرات المجتمعيه "

م. يوسف حافظ: "يعد هذا التكريم تأكيدًا على ريادة شركة إكسون موبيلمصر في مبادرات المسئولية المجتمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة"

القاهرة : أقامت شركة إكسون موبيل مصر، ، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري في قطاع الطاقة، احتفالية خاصة لتكريم جميع موظفيها المتطوعين في 3 مبادرات مجتمعية مختلفة خلال عام 2021، وذلك في ظل استراتيجية الشركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات.

خلال الاحتفالية عبَّر المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس إدارة إكسون موبيل مصر والعضو المنتدب، عن امتنانه للمتطوعين و تقديره لمجهوداتهم ووقتهم المستقطع لنقل خبراتهم العملية إلى الطلاب، مشيرًا إلى أن رؤية الشركة للتنمية المجتمعية تقوم على نقل المعرفة، مع التأكيد على أن العمل التطوعي يعد أساسًا جوهريًا لا غنى عنه لإنجاح أي مبادرة.

ومن جانبه قال المهندس يوسف حافظ، مدير العلاقات الحكومية والخارجية في إكسون موبيل مصر، إن هذا التكريم يعد تأكيدًا على استراتيجية الشركة الهادفة إلى الاستثمار في المجتمع، وريادتها في دعم المجتمعات التي تعمل بها إسهامًا في بناء قدرات الشباب بغرض تحقيق التنمية المستدامة؛ وإيمانًا من الشركة بأن شباب اليوم هم قادة الغد نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وقد وصل عدد الموظفين الذين تطوعوا للمشاركة في المبادرات المجتمعية للشركة لعام 2021 فقط إلى 49 موظف، حيث استقطع المتطوعون أكثر من 400 ساعة من وقتهم لتدريب وتعليم ما يقارب من 1000 طالب وشاب مصري، وذلك في إطار ترسيخ مفهوم العمل التطوعي.

وقد تضمنت الاحتفالية تكريم فريق عمل إكسون موبيل مصر الذي شارك في لجان تحكيم مسابقة إناكتس مصر التي تهدف إلى تنمية التعليم والنهوض بالمشاريع الحرة وريادة الأعمال، إلى جانب المتطوعين في لجنة تحكيم مسابقة برنامج الشركة الخاص بإنجاز مصر في جامعة الأسكندرية وهو برنامج الشباب الجامعي الذي يهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الفرق الطلابية.

كما شهدت الاحتفالية تكريم فريق عمل إكسون موبيل مصر الذي تطوع للمشاركة في مبادرة "MECA" لطلاب هندسة عين شمس التي تهدف إلي القضاء علي الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي من خلال تدريس العديد من المواد المهمة لسوق العمل، إلى جانب فريق عمل مصنع الشركة بالعاشر من رمضان الذي استضاف مجموعة من طلاب جامعة القاهرة الذين يعملون على مشروعات تخرجهم وأطروحاتهم لمدة عام تقريبًا بغرض نقل الخبرات والمعرفة.

والجدير بالذكر أن منذ إنشائها، فإن شركة إكسون موبيل مصر تسعى باستمرار للوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع من خلال توفير مخصصات للاستثمار في المجتمع المصرى، بالتعاون مع العديد من الجهات سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني منها مؤسسة مصر الخير وهيئة إنقاذ الطفولة وإنجاز مصر وإناكتس مصر وعلمني وألوان وأوتار وغيرها، إلى جانب العديد من الجامعات مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعين شمس والأسكندرية والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيو جيزة، مما ساهم في خدمة آلاف من شباب رواد الأعمال، وآلاف من الطلاب الجامعيين وطلاب المدارس والمدارس الفنية كما ساهم في اتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة المصرية في مصر.

