دبي- بدأت الاستعدادات في موقع إكسبو 2020 دبي للاحتفال بليلة استثنائية بمناسبة قدوم العام الجديد 2022 من خلال سلسلة فعاليات ثقافية، وفنية، وترفيهية، يتوجها عرض ساحر للألعاب النارية عند دخول السنة الجديدة دولة الإمارات، يتبعه عرض آخر في الساعة الثالثة صباحاً.

وأعلن إكسبو 2020 دبي أن التحضيرات تتم على قدم وساق حالياً لتكون ليلة رأس السنة الميلادية حافلة بالمفاجآت لرواد الحدث الدولي على مدار 13 ساعة كاملة في الموقع، حيث ستبقى هذه الليلة محفورة في ذاكرتهم على امتداد العمر.

ومن أهم أحداث ليلة رأس السنة الميلادية في إكسبو 2020 دبي، فعاليات منتشرة في ساحات ومسارح ومنصات الترفيه داخل الموقع تبدأ من الساعة 15:00 تضم فقرات فنية وموسيقية عربية، وإنجليزية، وفلبينية، وهندية، إلى جانب فعاليات ترفيهية بلغات عدة.

ويشارك بإحياء ليلة رأس السنة في إكسبو 2020 الدي جي الهولندي أرمين فان بيورن، حيث سيقدم حفلا موسيقيا كبيرا بهذه المناسبة، وهو معروف عالمياً كمنتج موسيقى ترانس ودي جي صنف من قبل مجلة DJ Magazine كأفضل دي جي في العالم خلال سنوات 2007، 2008، 2009، و2010 على التوالي ومرة أخرى في 2012.

وقال طارق غوشة، الرئيس التنفيذي لأنشطة الترفيه والفعاليات في إكسبو 2020 دبي: "تحتفل كل دولة في العالم بليلة رأس السنة الجديدة، وهي لحظة فريدة من نوعها للاحتفال الذي يأتي في الوقت المناسب ونحن نعالج آثار الجائحة".

وأضاف: "في الوقت الذي نواصل فيه استضافة 192 دولة بأمان على مدار 182 يوما، باعتبار إكسبو 2020 أكبر حدث يقام على الإطلاق في العالم العربي، يسعدنا إقامة احتفال مذهل للترفيه عن زوارنا في الدرجة الأولى، حيث نرحب بالعام الجديد 2022 وأذرعنا مفتوحة للتفاؤل المتجدد بمستقبل أكثر إشراقا".

ويشهد الاحتفال الضخم بليلة رأس السنة الميلادي في إكسبو 2020 حدثاً مهماً للحضور عند ساحة الوصل، حيث يشهدون سقوط كرة عملاقة من السماء أمام أعينهم إيذاناً بميلاد عام جديد، وأمل متجدد للأمة.

ولمزيد من الحرية في قضاء الوقت ومشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل في الساعة 3 صباحاً، سيكون بمقدور رواد الحدث الدولي التنقل عبر "مترو دبي" حتى ساعات الصباح، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تمديد ساعات عمل المترو حتى الصباح الباكر.

وسيتم خلال فترة الاحتفال برأس السنة الجديدة توفير الأطعمة الشهية والحلويات والمشروبات من خلال 70 مطعماً تقدم 120 ثقافة غذائية متنوعة من العالم، بمفاهيم وتصاميم مختلفة تلبي رغبة جمهور إكسبو العريض.

وتحتضن حديقة اليوبيل في موقع إكسبو 2020 مجموعة من شاحنات وأكشاك الطعام التي تغطي التنوع المطلوب في الأذواق الدولية، وسط عروض الموسيقى والترفيه والرقصات التراثية والحديثة، والدي جي الشهير، والمرح في كل أرجاء المكان.

ويحرص إكسبو 2020 دبي، أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة، على تطبيق تدابير الوقاية من كوفيد-19 وفق أحدث المستجدات، وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلا عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.

وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ "بي سي آر" على أساس منتظم، كما أكدت على أهمية منع التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين في الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي مهم لحماية جميع المتواجدين في الموقع.

ويُطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة، ويطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

#بياناتحكومية

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