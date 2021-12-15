دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع القرار الذي أصدرته معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تعيين مجلس إدارة جديد للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) بأثر فوري.

وقد هنأت معالي مريم بنت محمد المهيري أعضاء مجلس الإدارة الجدد بمناسبة تعيينهم ووجهت الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انقضت مدة عضويتهم على إسهاماتهم وتوجيهاتهم التي قدموها إلى إكبا خلال فترة عملهم.

سيعمل المجلس الذي يتألف من 11 عضوًا لمدة ثلاث سنوات ويضم قادة وعلماء وخبراء مشهورين من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مانحة بالإضافة إلى منظمات بحث وتطوير من أستراليا والبرازيل والصين وفنلندا وماليزيا والمملكة العربية السعودية وتوجو والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

يرأس مجلس الإدارة سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي ورئيس الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وقد صرّحت سعادة رزان خليفة المبارك، قائلة: "يشرفني أن يتم تعييني لرئاسة مجلس إدارة إكبا الجديد. إذ يربط هيئة البيئة - أبوظبي وإكبا تاريخ طويل من الشراكات الاستراتيجية. فمنذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تعاونت هيئة البيئة - أبوظبي وإكبا في عدد من المشاريع الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من بينها إجراء مسح شامل للتربة في إمارة أبوظبي ومؤخراً، رسم خرائط وتصنيف التربة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقاعدة مرجعية عالمية. ونظرًا لأن إكبا مركزًا فريدًا، ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا على مستوى العالم، فأنا أتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد لدعم تحقيق مهمته السامية".

من جانبها، صرّحت د. طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة لإكبا، قائلة: "بالنيابة عن إكبا، أود أن أتقدم بخالص شكري لجميع أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم، فلقد قدموا توجهًا جديداً لمهمة إكبا واستراتيجيته ولعبوا دوراً مركزياً في استمرار نجاح المركز. كما يسعدنا الترحيب بأعضاء مجلس إدارتنا الجدد. ونحن على يقين بأن إكبا سيواصل تعزيز تاريخه الحافل بالإنجازات والتقدم تحت قيادة وتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد. نتطلع إلى مواصلة نمو إكبا باعتباره مركز عالمي للتميز في البحث والابتكار وشريك موثوق به في تقديم حلول لتحسين الغذاء والتغذية والدخل للمجتمعات الزراعية في أنحاء مختلفة من العالم".

يضم أعضاء مجلس الإدارة أيضًا المهندس محمد جمال الساعاتي، المستشار الخاص لرئيس البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية؛ والسيدة عائشة السويدي، مدير مشروع، وزارة التغير المناخي والبيئة، الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي، مركز ريادة الأعمال (Plug and Play)، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والسيد خالد أميري، مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد سكوت هانسن، المدير العام، وزارة الصناعة الأولية في نيو ساوث ويلز، أستراليا؛ والسيد جيلبرت ف. هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، توغو؛ والسيد سيلسو موريتي، رئيس المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية، البرازيل؛ والدكتور إميليا نوردلوند، قائدة فريق حلول الغذاء، مركز البحوث التقنية، فنلندا، والدكتور رين وانج، المدير العام، بنك الصين الوطني وعضو مجلس إدارة مجموعة بكين للجينوم، الصين؛ و الدكتور محمد زباوي بن عبد الغني، مدير عام المعهد الماليزي للبحث الزراعي والتطوير، ماليزيا.

تأسس إكبا في العام 1999، وقد بات مركزًا عالميًا للتميز ينصب تركيزه على وضع حلول مصممة خصيصًا لتناسب البيئات الهامشية والمناطق التي تواجه مشاكل الملوحة في العالم وندرة المياه والجفاف. ويحظى المركز بشركاء في أكثر من 50 دولة، مما أتاح له إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الخبرات لتحقيق تأثير أكبر على أرض الواقع.

على مدى السنوات الماضية، أجرى المركز أنشطة وبرامج بحثية تهدف إلى التنمية في نحو 40 دولة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب القوقاز وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

#بياناتحكومية

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نبذة عن إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) هو مركز فريد للبحوث الزراعية التطبيقية في العالم مع التركيز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها حوالي 1.7 مليار شخص. يقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال المحاصيل والتقنيات التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد والذكية مناخيًا والتي تتناسب بشكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خلال عمله، يساعد إكبا على تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش لبعض المجتمعات الريفية الأشد فقراً حول العالم.

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