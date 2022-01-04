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دبي : يشهد جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي إقبالاً منقطع النظير من قبل الزوار، الباحثين والطلبة الراغبين في التعرّف على أفضل الوجهات التعليمية الرائدة التي تفتح لهم أبواب أسواق العمل المستقبلية على مصراعيها.
وأفاد القائمون على الجناح بأن إطلاق مفهوم "جامعة المستقبل" المُبتكر خلال معرض إكسبو 2020 دبي، ساهم في تسليط الضوء على إمكانيات الجامعة العلمية المُتميّزة، وبرامجها الأكاديمية والتطبيقية المُتخصّصة التي تواكب أحدث التطورات العالمية في البحوث العلمية التطبيقية والأنظمة التعليمية في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة ومتطلّبات الذكاء الاصطناعي، والذي تجلى في رؤية جامعة الإمارات للريادة والابتكار في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي وتوظيفه في تحقيق التقدم والرفاه للمجتمع.
كما يلعب معرض الكليات والمراكز البحثية كعامل جذب مهم لجميع الراغبين في التعرّف عن كثب على إنجازات وابتكارات ونماذج الإنتاج البحثي لطلبة الجامعة والباحثين الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها، ومشاهدة الأنشطة البحثية والتجارب العلمية التي يتمّ تقديمها أمام زوار الجناح عبر عروض تقنية وتجارب حيُة والتي تُبيّن كيفية عمل كلّ مُنتج.
وبفضل الزيارات المُنظّمة والجولات التعليمية التي يتمّ تنظيمها بشكل متواصل لزيارة جناح جامعة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، يحظى طلاب الجامعات من مُختلف أنحاء الإمارات بفرصة لتنمية معارفهم والتواصل مع أقرانهم، ومع أبرز الخبراء والقيادات الفكرية ، إضافة لاكتساب الخبرة عن كثب عبر اللقاء والنقاش مع مُمثّلي المنظّمات والمؤسسات الأكاديمية التي تواصل زياراتها إلى جناح "جامعة المستقبل".
#بياناتحكومية
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