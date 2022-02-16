جدة - أعلنت مجموعة المرجان القابضة الرائدة في قطاع السياحة والصحة، والتطوير العقاري مساء الثلاثاء عن إفتتاح فندق الفوربوينتس شيراتون التابع لمجموعة ماريوت الدولية والواقع في منطقة أبحر شمال مدينة جدة.

ويمثل فندق الفوربوينس إضافة جديدة لمدينة جدة عروس البحر الأحمربموقعه المميزعلي شرم أبحر، حيث سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة، وذلك من خلال تزويد القطاع بعدد 301 غرفة فندقية تشمل 113 أجنحة تقع في 17 طابقاً بإطلالات ساحرة على شرم أبحر.

كما يعد فندق الفوربوينتس كورنيش جدة من أبرز إنجازات مجموعة المرجان التي تترجم الدور الاستراتيجي الذي تقوم به االمجموعة في صناعة وجهات وتطوير أصول سياحية مستدامة تلعب دوراً رئيسياً في دعم رؤية المملكة 2030.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية الأستاذ مازن التميمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة والعضو المنتدب وبحضور عدد من القناصل العامين بجدة ورجال الإعمال وكبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

وأشارالرئيس التنفيذي لمجموعة المرجان القابضة، المهندس توفيق باحمدين في كلمة له بهذه المناسبة خلال حفل الإفتتاح إلى أن افتتاح فندق الفوربوينتس سيعزز من فرص إسهام القطاع السياحي بفاعلية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع السياحة ضمن رؤية 2030، وليواصل هذا القطاع دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأضاف قائلاً " يأتي إطلاق هذا الفندق كأولِ مشروعٍ ضمن حزمة مشاريع نوعية تعمل مجموعة المرجان القابضة على إنشائها وتأسيسها خلال العقد الحالي، والتي تستهدف من خلالها رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي للمملكة، إلى جانب خلق مئات الفرص الوظيفية، لتسخير مقدراتها وإمكاناتها للعمل مع بقية شركائنا في القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة (2030).”

وأكد باحمدين أن إفتتاح فندق الفوربوينتس شيراتون كورنيش جدة بالشراكة مع ماريوت الدولية يشكل محطة مهمة في مسيرة مجموعة المرجان القابضة لإنجاز أهداف استراتيجية في التوسع محلياً، ليكون هذا الفندق إضافة مميزة إلى القطاع السياحي والفندقي في المملكة. وقال "نحن نتطلع قدماً الى تعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية، والسعي باستمرار لرفد ودعم القطاع السياحي المحلي."

من جهته قال الدكتور فرانزكايلن هوفر، مديرعام الفندق:" تشكّل الافتتاحية لفندقنا مناسبة مهمة لعلامة الفوربوينتس وبصفته وجهة الضيافة الأحدث في منطقة أبحر شمال مدينة جدة، نسعى إلى تزويد ضيوفنا بإقامة استثنائية تكشف حقًا عن مفهوم الضيافة المميزة وفق معايير الفخامة التي ترقى لخمات الضيافة الفندقية. وتساهم جهودنا في تعزيز القطاع السياحي في المملكة."

وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات بينها تكريم القناصل العامين بجدة وهم السيد فارس أسعد- القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية و السيد سيف الدين آشر- القنصل العام للمملكة المتحدة والسيد مصطفي مهراجا- القنصل العام لفرنسا والسيد ليوناردو كوستا- القنصل العام لأيطاليا والسيد وليد منقارة- القنصل العام للبنان.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022