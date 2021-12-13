شارك أكثر من 150 مسؤولاً تنفيذياً من كبرى وكالات الإعلام والتسويق في قمّة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: خلال قمّة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads سلّط مسؤولون تنفيذيون في هواوي الضوء على قدرات المنصة الإعلانية والإمكانات الهائلة التي تتميّز بها في هذا القطاع الحيوي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأكثر تميزاً قد شهد حضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولاً تنفيذياً من كبرى وكالات الإعلام والتسويق والشركاء المعتمدين من قبل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads.

وقد استهلّ الحدث غير المسبوق باستعراض مقدمة تفاعلية وجذابة حول منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرّف على هذه المنصة واستكشاف مزاياها الاستثنائية عن كثب. كما رحّب المتحدثون من ممثلي شركة هواوي بالحضور، وقدّموا عرضاً تقديمياً شاملاً حول مدى كفاءة وفاعلية "إعلانات هواوي"HUAWEI Ads باعتبارها منصة شاملة للإعلانات المبرمجة. وتم اصطحاب الحضور في جولة تعريفية حول نموذج مشاركة الإيرادات الأساسي، وتنسيقات وسائل الإعلام المدعومة، وإمكانات المنصة، بما في ذلك زيادة العملاء المحتملين للمطورين وحجم المبيعات بالاستفادة من بيانات الطرف الأول واكتساب تصورات ورؤى فورية دقيقة حول مستوى إقبال وتفاعل الجمهور مع الإعلانات المنشورة. وفضلاً عن ذلك، سلط الضوء على ورش العمل عبر الإنترنت المنظمة من قبل "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، التي تقدّم الدعم والإرشاد إلى المطورين الطموحين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تُعدّ "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads منصة فائقة التطوّر متخصصة في الإعلانات الرقمية، وستواصل تنظيم المزيد من مثل هذه الأحداث حرصاً منها على إبقاء أصحاب المصلحة المعنيين في قطاع الإعلانات التقنية على اطلاع دائم بآخر المستجدات ذات الصلة، وذلك من خلال طرح منتجاتها وخدماتها الجديدة.

#بياناتشركات

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نبذة حول منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads

تعد منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads واحدة من أكبر أسواق الإعلانات العالمية والتي تصل إلى أكثر من 700 مليون مستخدم على مستوى العالم وتقدم المنصة فرصة لنقل المعلومات وتقديم خدمات عالية الجودة على نطاق جديد واسع من خلال العمل كجسر يصل مستخدمي أجهزة هواوي مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). من خلال بصمة البيانات التي تجمع بين كل من طلبات هواوي والمعلنين الخارجيين، يتمتع المعلنون بدخول حصري إلى قاعدة مستخدمين أجهزة هواوي الذكية، الذين لا تتم خدمتهم حاليًا من خلال تقنيات مماثلة.

أنشئت شركة هواوي منصة HMS Core الذي تتوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتوظف 96,000 عامل في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم، وتشمل 700 مليون مستخدم. تلتزم منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة لإنشاء اتصال ذكي عالمي.

للمزيد من المعلومات حول إعلانات هواوي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ads.huawei.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: adsmea@huawei.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سوزان كانيانترا، جولين

طيف صالح، جولين

HMSTeam@golin-mena.com

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