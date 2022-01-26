الامارات العربية المتحدة: أطلقت شركة تكنولوجيا التعليم الناشئة "Studyhenry" تطبيق الهواتف الذكية "Studyhenry" بهدف ربط أولياء الأمور مباشرة مع المدرسين الخصوصيين في 9 دول. بما يتيح للأهل أو الطلاب البحث عن المدرسين المتخصصين والتواصل معهم مباشرة.

يركز تطبيق "Studyhenry" المتاح عبر متجر تطبيقات App Store ومتجر تطبيقات Google Play على تمكين أولياء الأمور من التواصل مع المدرسين المسجلين في التطبيق من أجل البحث عن مدرس مناسب في أي تخصص يرغب فيه أولياء الأمور والتواصل معهم إما من خلال التطبيق أو من خلال الرقم المباشر الموجود في ملف المدرس أو المدرسة للاتفاق على طريقة التعليم التي يرغبون بها لتدريس أبنائهم والتفاصيل الأخرى.

تكنولوجيا التعليم وراحة البال

رانيا عرفات الممول والرئيس التنفيذي تقول "إننا فخورون بإطلاق تطبيق "سْتَدي هِنري" "Studyhenry" الذي يعتبر إضافة نوعية في تكنولوجيا التعليم ورافداً معلوماتياً هاماً في عملية التعليم الموازي لما له من أهمية في ربط طرفي العملية التعليمية المدرسين وأولياء الأمور مباشرة دونما وجود وسيط، وإتاحة الفرصة لهم للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتدريس والتكلفة والمنهج المتبع وتحديد النتائج المتوقعة".

وأضافت عرفات "من المهم جداً تقديم عناصر الطمأنينة وراحة البال لأولياء الآمور، فهم يبحثون على من يؤتمن لتدريس أبنائهم سواءً كان البحث عن مُعَلم خاص أو مُعَلِمة خاصة. فالتسجيل في التطبيق يتم من خلال تقديم مستندات إثبات الهوية والمؤهلات التعليمية وبعد تقديم هذه المستندات، يحصل المُدرِس أو المُدرِسة على تصنيف "معتمد" وهذا ما يمنح الطمأنينة إلى أولياء الأمور بالإضافة إلى إضافة صورة شخصية إلى الملف وهو ما يضفي عنصراً جديداً من الراحة والشفافية في التعامل مع المدرسين المسجلين في التطبيق بعيداً عن الإعلانات التي تملأ وسائل التوصل الاجتماعي والتي قد تخلو من المصداقية لعدم وجود منصة حاضنة".

تنوع الخبرات

وعن هذا التنوع المتاح من خلال التطبيق، قالت رانيا عرفات "لقد قمنا بإطلاق هذا التطبيق بعد دراسة شاملة لاحتياجات الأسواق بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية ومواكبة للتطورات الناجمة عن الجائحة وتماشياً مع الرؤية المستقبلية لما بعد الجائحة. لقد سَهَّلنا عملية ربط متقدمة وتبادلية للأهل والمدرسين في 9 دول وهذا انجاز كبير من أجل الاستفادة من عناصر القوة التعليمية التي تمتاز بها كل دولة عن أخرى وتوفير تنويعاً شاملاً للمواضيع الدراسية في مختلف المناهج التعليمية، وأيضاً من أجل الاستفادة من الخبرات التدريسية الموجودة في تلك الدول ولإثراء الباحثين عن المزيد من المعرفة".

مسؤولية مجتمعية ومزيد من فرص العمل

"لقد فرضت الجائحة أوضاعاً مالية واجتماعية صعبة، فقد معها الكثير مصادر دخلهم وأصبحت ظروف العمل صعبة. وهذا ما دفعنا لربط المدرسين مع أولياء الأمور والطلاب في 9 دول. إذ أن العديد من الأسر التي تريد البحث عن مدرس أو مدرسة وفقاً لما لخبرات محددة أو بما يتناسب مع ميزانيتهم وبعض المدرسين والمدرسات يبحثون عن تحسين أوضاعهم المعيشية وهذا ما يوفره التطبيق ضمن مسؤولياته المجتمعية".

"يغطي التطبيق ويقدم خدماته للمدرسين وأولياء الأمور والطلاب في الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية".

مزايا لأولياء الأمور والطلاب

يمكن لأولياء الأمور والطلاب نشر إعلان مجاناً لطلب معلم أو معلمة عبر التطبيق في أي تخصص يرغبون به والبدء بتلقي ردود المعلمين واستعدادهم للتدريس وفقاً للتفاصيل في الإعلان ومن أي منهج تعليمي من مناهج التدريس العالمية المعتمدة "المنهج البريطاني أو المنهج الأمريكي أو غيرها من المناهج. كما يمكن لأولياء الأمور التواصل مباشرة مع المدرس أو المدرسة من خلال الاشتراك في خدمة إظهار رقم الهاتف المتحرك للمدرس وتحديد المواعيد والاتفاق على التفاصيل كافة دونما وجود أي وسيط وكذلك اختيار أي وسيلة رقمية يرغب الطرفان باستخدامها والتفاهم على السعر الخاص لجلسة التدريس أو الحصة المتفق عليها وآلية الدفع.

كما يمكن لأولياء الأمور التواصل مباشرة مع المدرسين من خلال خدمة الرسائل الموجودة على التطبيق مجاناً.

تطبيق "Studyhenry" الذي أطلقته شركة تطوير التعليم Studyhenry يتيح خياراتٍ واسعة للأهالي للبحث عن المدرس الكفؤ من الجنسين الذكور والإناث من 9 دول وفقاً لرغبة الأهالي. وخيارات البحث في التطبيق بسيطة وعملية وتشمل:

البحث بواسطة الموضوع: يمكن لأولياء الأمور البحث باستخدام الموضوع الذي يرغبون في تغطيته

البحث بواسطة جنس المدرس: يمكن لأولياء الأمور البحث واختيار مدرس أو مدرسة وفقاً لراحتهم

البحث بواسطة الرسوم: يمكن لأولياء الأمور البحث بواسطة الرسوم واخيار المدرس أو المدرسة وفقاً لميزانيتهم

البحث بواسطة الدولة: يمكن للأهل البحث وفقاً لأي من المعايير السابقة بواسطة اختيار دولة واحدة أو أكثر من قائمة الدول المتاحة في التطبيق.

قائمة الدول التي يغطيها التطبيق ويقدم خدماته والمدرسين من خلالها: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية.

مزايا للمدرسين

يتيح تطبيق "Studyhenry" أمام المدرسين خيارات متعددة ومنها:

تحديد الموعد المفضل للتدريس والاختيار من خلال أيام نهاية الأسبوع أو التدريس في كافة أيام الأسبوع

تحديد المنهج الدراسي

تحديد الموضوع

تحديد السعر وفقاً للساعة

متطلبات التسجيل

يجب على المدرس حتى تتم الموافقة على تسجيله في التطبيق تقديم نسخة من المستندات الرسمية وتشمل:

صورة من الهوية الشخصية للتحقق والتأكد

صورة عن الشهادات التعليمية

إرفاق صورة شخصية

بعد استكمال عملية التسجيل وإرسال هذه المستندات، يحصل المدرس أو المدرسة على تصنيف معتمد "Verified"

ويمكن للمدرس التواصل مع صاحب الإعلان من خلال الرسائل في التطبيق أو الاشتراك بإحدى الخطط وإظهار الرقم بهدف التواصل مع الأهل ومناقشة التفاصيل والاتفاق على الآلية والوقت والسعر وكيفية الدفع وفقاً لاتفاق الطرفين مباشرة ودونما أي وسيط.

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-انتهى-

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