بالتعاون بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ووزارة التعليم

(الرياض، المملكة العربية السعودية) دشن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة التعليم اليوم الافتتاح الرسمي لتفعيل أول مركز من مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية في مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومستشار سمو وزير الرياضة، والدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، وبحضور مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالعزيز باعشن ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب والأستاذ خالد البكر رئيس قطاع التنفيذ في برنامج جودة الحياة والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأستاذة شيماء صالح الحصيني وعدد من الحضور ضمن الجهات ذات العلاقة وفرق العمل المشاركة.

وتهدف مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية إلى توفير العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم الجسدية ومستويات اللياقة البدنية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولية انطلاق 12 مركزاً في 9 مناطق هي: (الرياض، جدة، الدمام، حائل، القصيم، الطائف، خميس مشيط، تبوك وجيزان)، على أن تكون هناك خطة توسعية خلال هذه السنة لإضافة المزيد من مراكز أندية الحي في مختلف مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قائلا: "إن تفعيل مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية هو جزء من جهود الاتحاد في دعم ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم لكافة أفراد المجتمع سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج جودة الحياة وتحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية وهو تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع".

وأضاف سو رئيس الاتحاد: "إن التعاون وتوحيد الجهود مع وزارة التعليم في تفعيل مراكز أندية الحي أمر مهم للغاية في تفعيل الرياضة المجتمعية، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية الملائمة لكل أفراد المجتمع وجعلها قريبة من محيطه السكني لتعظيم الاستفادة من المنشآت العديدة التي تتبع لوزارة التعليم وتفعيلها بإقامة البرامج التي تخدم المجتمع وترفع من معدل ممارسته للرياضة بإشرافٍ كامل من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع".

في حين ذكر الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام "هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تسهم في تفعيل منشآت وزارة التعليم في كافة مناطق المملكة لتكون نابضة بالحيوية والنشاط حتى بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، إذ ستمكن مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية منشآت الوزارة في أن تكون قريبة للسكان من حولها من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية التي ستتواجد بها والتي تلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم ومستويات اللياقة البدنية".

جميع أفراد المجتمع متاح لهم التسجيل في برنامج مراكز أندية الحي الترفيهية عبر الموقع الإلكتروني (https://www.nc-sfa.com/)، حيث تنقسم فئات العضوية فيها إلى خمسة أقسام، وهي: التذكرة اليومية وهي متاحة لجميع الأعمار وتبلغ قيمتها 10 ريالات، الاشتراك الشهري لفئة الأطفال من 5 سنوات إلى 15 سنة وتبلغ قيمة الاشتراك 40 ريالاً، فئة الشباب فوق ال15 سنة وتبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 60 ريالاً، العائلة الصغيرة المكونة من ولي الأمر وطفلين أو أقل وتبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 120 ريالاً، العائلة الكبيرة المكونة من ولي الأمر وأكثر من طفلين وتبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 200 ريال، حيث يتم تحصيل الرسوم من قبل الاتحاد وإعادة استثمارها من أجل تطوير مستمر للبنية التحتية الرياضية والاقتصاد الرياضي بشكل عام.

هذا وتسهم مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لكافة أفراد المجتمع بشكل منتظم، إضافة إلى جعل الوصول إلى مختلف المرافق والمنشآت العامة لممارسة الرياضة سهل وميسر، وإقامة أنشطة وفعاليات ذات طابع رياضي وترفيهي وتعليمي لجذب سكان الحي وأفراد المجتمع لهذه المراكز، وأيضاً إشراك كافة أفراد المجتمع في مبادرات تطوعية لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم العملية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبدعمٍ من وزارة الرياضة يكثف العديد من جهوده في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات مع بداية العام الحالي 2022م للإسهام في تحقيق أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة وهو رفع نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم لتصل إلى 40 % بحلول العام 2030م.

#بياناتحكومية

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

إن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هو جهة تنظيمية مستقلة تهدف إلى دعم الرياضة المجتمعية والصحة، تم تأسيسها لتعزيز نمط الحياة الصحية في المملكة العربية السعودية، وتهدف لتوفير فرص لجميع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة البدنية. وعن طريق الشراكة مع الجهات الحكومية، والهيئات والاتحادات الرياضية والقطاعين العام والخاص على نطاق أوسع، يضع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع نصب عينيه زيادة النشاط البدني ومقاييس الصحة والعافية على مستوى المملكة. إن زيادة النشاط البدني يتم الوصول له عبر أربع أولويات استراتيجية وهي: التعليم، والمجتمع والتطوع، واللياقة والصحة، والحملات والترويج. ويتم ذلك من خلال تصميم وتنفيذ برامج رياضية ترفيهيه معدة خصيصا للنساء، والرجال، والشباب، وكبار السن، بالإضافة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة.

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