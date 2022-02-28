شمل الحفل توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين أرامكو السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات السلامة والصحة المهنية

الظهران : شهدت محافظة الأحساء، اليوم، إطلاق البرنامج التدريبي (دبلوم سلامة البناء والتشييد) في المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالتعاون مع أرامكو السعودية، في خطوة تهدف إلى تطوير كوادر سعودية للعمل كمشرفي أو مفتشي سلامة.

وشارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، بكلمة مسجّلة أكد من خلالها على أن المملكة تشهد مشاريع بناء عملاقة في القطاع الصناعي وقطاعات البنية التحتية وتطوير المدن والمرافق، وهذه المشاريع الكبيرة والكثيرة تتطلب وجود كادر مؤهل من أخصائيي السلامة في إنشائها، وأن هذا المجال من المجالات المهمة جدًا نظرًا لحاجة السوق له. وأعرب عن ثقته بأن الشركات الكبرى وشركات القطاع الخاص ستدعم هذا التخصص لدوره في رفع كفاءة الأداء وتقليل المخاطر في قطاع البناء.

من جانبه قال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: "يشكل برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد، الذي أُطلق مؤخرًا، خطوة جديدة تعزز بها أرامكو السعودية شراكتها مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي. فنحن نعمل معًا لدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا وديناميكية، بما يخلق فرصًا جديدة لأبناء وبنات هذا الوطن الكريم، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. فالسلامة جزء لا يتجزأ من هذه الجهود، وهذا البرنامج الجديد، الذي يستهدف قطاع التشييد والبناء، يؤكد على ما توليه أرامكو السعودية من أهمية كبرى للمحافظة على سلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها".

بدوره قال نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو السعودية، الأستاذ عالي بن محمد الزهراني: "يتمتع برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد بقدرته على إحداث تغييرٍ إيجابي في العديد من المجالات المختلفة، وحياة الكثير من الأشخاص". وأضاف قائلًا: "إن لهذا البرنامج القدرة على توفير قوى عاملة من المهنيين العالميين في مجال السلامة، حيث أنه لا يعدّهم لإحداث تغيير في مجال السلامة فحسب، بل يساعد في إيجاد حياة مهنية دائمة في واحد من القطاعات الأسرع تطورًا في المملكة".

الجدير بالذكر أن برنامج الدبلوم تم تطويره باستخدام نفس المعايير والخبرة المعترف بها في جميع المجالات. كما يُعد فرصة للعاملين حاليًا في مهنة السلامة لتطوير حياتهم المهنية. ويمكن للمرشحين من الذكور والإناث الالتحاق ببرنامج الدبلوم الذي يهدف إلى استقطاب جيلٍ جديد من المتخصصين السعوديين في مجال سلامة البناء والتشييد، لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة، حيث يُعد قطاع البناء الأسرع نموًا. وقد تم تطوير واعتماد برنامج المعهد الوطني للتدريب الصناعي من قبل "تي يو في راينلاند"، أحد الرواد في تقديم خدمات الاختبار والتدريب في العالم.

من جهة ثانية، وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات السلامة والصحة المهنية. وتأتي المذكرة انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل التي تطمح للوصول لبيئة عمل آمنة، ورفع مستوى الامتثال للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني للمحافظة على الموارد البشرية والمادية، والمدخرات الوطنية، والحدّ من المخاطر.

ووقّع المذكرة كلٌ من نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو السعودية، الأستاذ عالي بن محمد الزهراني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأستاذ سطام بن عامر الحربي، بحضور النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية، والهيئة العليا للأمن الصناعي التي مثلها كلٌ من الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، العقيد مهندس عادل بن زايد العتيبي، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد إبراهيم الفويز، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات في القطاع الخاص.

وتهدف المذكرة إلى رفع الكفاءة في جوانب السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على المستوى الوطني، وذلك لتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية، وموظفي المقاولين في مجالات السلامة المختلفة، وضمان حصولهم على الممكّنات الفنية والمعرفية والحصول على شهادات التدريب المعتمدة والمتوافقة مع المتطلبات المحلية والعالمية للسلامة والصحة المهنية.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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