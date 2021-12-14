يؤدي ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية وزيادة الضغط من أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى ضرورة إعداد تقارير موحدة عن الأثر البيئي لمراكز البيانات

يقترح إطار عمل شنايدر إلكتريك 5 مجالات رئيسية للتأثير يجب معالجتها عبر 23 معياراً رئيسياً في الفئات المبتدئة والمتقدمة والرائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شنايدر إلكتريك، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، إطار عمل جديد ومستدام لمراكز البيانات. ويقترح إطار العمل الأول من نوعه على مستوى القطاع، خمسة مجالات للتأثيرات البيئية بما في ذلك المعايير الرئيسية لمشغلي مراكز البيانات في مراحل مختلفة من مسارهم المستدام. وسيتمكن المشغلين بفضل ميزات إطار العمل الجديد، التخفيف من الآثار الضارة بالبيئة، والناجمة عن مراكز البيانات.

تعتبر مراكز البيانات، البنية التحتية الرئيسية في العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، وهي مسؤولة عن ما يصل إلى 2? من انبعاثات الكربون في العالم، أي ما يعادل حجم الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران. ويؤدي التزايد الملحوظ في الطلب على خدمات عرض النطاق الترددي الرقمي والكهرباء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة اتباع نهج شامل وموحد عبر القطاع لضمان الاستدامة البيئية والمساهمة في حماية الحياة على الأرض.

وقال بانكاج شارما، النائب التنفيذي للرئيس لقسم الطاقة الآمنة في شركة شنايدر إلكتريك: "تعد تقارير الاستدامة البيئية من أهم المواضيع التي يهتم بها مشغلي مراكز البيانات. إلا أن القطاع يفتقر إلى تبني نهج موحد لمراقبة التأثيرات البيئية والإبلاغ عنها وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها. وبناء على ذلك، طورت شنايدر إلكتريك إطاراً متكاملاً بمعايير موحدة لتوجيه المشغلين والقطاع عبر كافة العمليات. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الإطار في بذل الجهود الخاصة بتحسين المقارنة المعيارية وتبني نهج الاستدامة البيئية لحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

من جهته قال روب براذرز، نائب رئيس البرنامج لمركز البيانات وخدمات الدعم في شركة أي دي سي (IDC) :" أحرز قطاع مراكز البيانات تقدماً ملحوظاً في مسيرته الهادفة لتعزيز كفاءة الطاقة. ويفرض الواقع المتمثل في ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية، ضرورة الالتزام بقيادة مبادرات الاستدامة الأوسع نطاقاً على المدى الطويل. ومن المؤكد أن قدرة التحكم بالعمليات والنشاطات، تفترض مراقبتها والإشراف عليها بشكل مستمر. ويتوجب بالتالي على الشركات وضع معايير واضحة ومتسقة، تشمل مزايا التكنولوجيا الفعالة، ومستويات استهلاك (أو احتمال تدمير) الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والتنوع البيولوجي".

وتؤدي الضغوط المتزايدة من قبل المستثمرين والمنظمين والمساهمين والعملاء والموظفين، إلى ضرورة الاهتمام بتحسين التقارير المرتبطة بدراسة الآثار البيئية المرتبطة بالعمليات الجارية في مراكز البيانات. ويظهر الواقع، افتقار العديد من مشغلي مراكز البيانات إلى الخبرات المطلوبة في الاستدامة، مع مواجهة العديد من التحديات لاختيار المعايير الواجب اعتمادها والاستراتيجيات التي يجب تبنيها. تم تطوير إطار عمل شنايدر إلكتريك من قبل مركزها الخاص بأبحاث إدارة الطاقة، بالاستفادة من خبرات المستشارين في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومستشاري الاستدامة وعلماء مراكز البيانات ومهندسي حلول مراكز البيانات، وبالتالي وضع المعايير اللازمة وإعداد التقارير بناء على أسس علمية واضحة. تأسس مركز أبحاث إدارة الطاقة عام 2002، حيث شهد تطوير أكثر من 200 ورقة بيضاء للبائعين مع مجموعة من أدوات المقايضة المتاحة مجاناً على مستوى القطاع.

معايير مراكز البيانات لحماية البيئة تقود استراتيجية الاستدامة

يؤدي تتبع معايير الاستدامة الموحدة وإعداد التقارير الخاصة بها إلى تعزيز التزام فرق العمل باستراتيجيات الاستدامة، وتحسين مستوى الشفافية لأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك العملاء والمنظمون. ويؤدي تطبيق هذا الإطار من قبل مشغلي مراكز البيانات إلى تحقيق النتائج التالية:

التخلص من التحديات المرتبطة باختيار المعايير اللازمة لإجراء عمليات التتبع

تحسين عمليات الاتصال والمواءمة بين الفرق الداخلية لتحقيق أهداف الاستدامة

التركيز على البيانات لتحسين العمليات

تمكين التقارير المنتظمة والمتسقة لأصحاب المصلحة الخارجيين (المستثمرون والمنظمون والموظفون المحتملون، إلخ.

توحيد المعايير عبر مؤسسات القطاع في جميع أنحاء العالم

وتتعاون شنايدر إلكتريك مع شركات التكنولوجيا الرائدة ومزودي خدمات الاستضافة المشتركة لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المرافق. وتعتبر الشريك الرقمي الوحيد الذي يقدم حلولاً مميزة لمجالات الطاقة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاستدامة في الأعمال.

لمعرفة المزيد حول إطار العمل وتمكين النمو المستدام، قم بتنزيل دليل معايير الاستدامة لمراكز البيانات، اليوم.

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