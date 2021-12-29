أطلقت اليوم السيدة لي هوانغ ديب ثاو، المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية العالمية "كينج كوفي" والمؤسس المشارك لشركة القهوة ترونج نجوين و G7 الفيتنامية، كتابها الجديد "ذا كوين أوف كينج كوفي" في معرض إكسبو 2020 دبي.

يعتبر الكتاب الذي صدر في دبي بمناسبة العلاقات المتزايدة لصناعة القهوة الفيتنامية مع الشرق الأوسط هو أول سيرة ذاتية تجارية كبرى لرجل أعمال فيتنامي تم إصداره بالإنجليزية أو الفيتنامية.

باعتباره المجلد الأول لمشاركة دروس الإدارة التفصيلية واستكشاف تاريخ حياة رجل أعمال فيتنامي، فإنه يقدم للقراء حول العالم رؤى ثاقبة في صناعة القهوة في فيتنام ودروسًا في بناء الأعمال التجارية كما يرسم صورة للثقافة الفيتنامية بعد الحرب ضد خلفية تجارة البن العالمية. علاوة على ذلك ، سيثير الكتاب فضول القراء لتجربة مذاق قهوة روبوستا الفيتنامية.

صرحت السيدة ديب ثاو في كلمتها: "أعتقد أن الوقت قد حان الآن لفيتنام لتؤكد أن القهوة صناعة اقتصادية استراتيجية مهمة لبلدنا وأن تفكر في كيفية تصنيف قهوتنا والترويج لها على أنها فيتنامية بفخر"، مشيرة إلى أن معظم شاربو القهوة على مستوى العالم لا يدركون أنهم يستهلكون المنتجات الفيتنامية على الرغم من هيمنتها في السوق العالمية.

تشتهر رائدة الأعمال بتأييدها لجودة روبوستا الفيتنامية وجهودها "لتغيير اللعبة" في صناعة القهوة الدولية حيث تهيمن قهوة روبوستا على التجارة العالمية على الرغم من التركيز السائد على حبوب قهوة أرابيكا بين مستهلكي القهوة المتخصصة، كرست السيدة ديب ثاو نفسها كنائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، لتشجيع الوعي الدولي الأوسع بالنكهات الغنية لروبوستا.

"بصفتها منشئ أكثر شركتين نجاحًا متخصصين في مجال القهوة في تاريخ القهوة الفيتنامية ولديها تطلعات كبيرة لتأكيد مكانة قهوة روبوستا الفيتنامية، تمتلك السيدة لي هوانغ ديب ثاو قصة غير عادية لديها القدرة على تحريك وإلهام وإبهار القراء من جميع أنحاء العالم، "لاحظ مايكل أرنولد المحرر التنفيذي لمجلة " ذا كوين أوف كينج كوفي"، الذي أنتجت وكالته "مترو رايترز" الكتاب في فيتنام. "يفتح الكتاب رحلتها في مجال الأعمال التجارية ويضع أسس التغيير الثوري في صناعة القهوة، ويتوج عملها بـ" كينج كوفي"، حيث يحكي قصة صعود العلامة التجارية الأولى التي نشأت من كشك قهوة ريفي في أواخر التسعينيات، لتصبح إمبراطورية عالمية تقوم بتصدير روبوستا الفيتنامية اللذيذة إلى أكثر من 120 دولة حول العالم".

وأضافت "تشارك "ذا كوين أوف كينج كوفي" خبرات السيدة ديب ثاو في إدارة الأعمال الواقعية كمؤسس ومدير تنفيذي لكينج كوفي، وهو مصدر إلهام لجميع النساء ورجال الأعمال الشباب الذين يحلمون بنجاح في مجال الأعمال التجارية".

قالت السيدة "لقد كتبت هذا الكتاب ليكون أول دليل عمل شامل لسيدة أعمال فيتنامية"، ديب ثاو أثناء عرضها. "من خلال هذا الكتاب، تتعلم من خبراتي الإدارية التي امتدت لأكثر من 25 عامًا لماذا تنتج فيتنام عددًا أكبر من الرؤساء التنفيذيات من النساء أكثر من أي بلد آخر في المنطقة، وفي هذا السياق، أكشف أيضًا عن استراتيجيات ومبادئ إدارة الأعمال التجارية الخاصة بي وأشارك الأمثلة وأشرح جميع القرارات المهمة التي جلبت لي النجاح وعززت عزمي."

ساهم عمل السيدة ديب ثاو، المساهم الهائل في صناعة البن المحلية في تأمين اتحاد السجلات العالمية لحبوب وثقافة البن روبوستا في فيتنام وجلب تكنولوجيا الصناعة 4.0 إلى مزارعي البن المحليين على استعداد لدفع إنتاج البن الفيتنامي إلى منطقة ميتافيرس.

تم إطلاق المنشور بنجاح بنسخة إنجليزية من الكتاب متاحة الآن في متجر أمازون العالمي للتجارة الإلكترونية، ووقعت السيدة ديب ثاو مذكرة تفاهم مع شركة "كتّاب للنشر" المحلية خلال الحفل لإصدار الكتاب باللغة العربية في العام المقبل.

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حول كينج كوفي

تأسست شركة ترونج نجوين انترناشونال كينج كوفي في سنغافورة في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لمجموعة ترونج نجوين السيدة لي هوانج ديب ثاو، ويقع المقر الرئيسي الحالي لشركة ترونج نجوين انترناشونال في مدينة هو تشي مينه (فيتنام) ، تحت قيادة السيدة ثاو.

في أكتوبر 2016، أطلقت شركة ترونج نجوين انترناشونال كينج كوفي، أول علامة تجارية للقهوة الممتازة في الولايات المتحدة، وفي غضون بضعة أشهر فقط، اجتاحت العلامة التجارية العالم وغزت الولايات المتحدة والأسواق الخارجية الأخرى مثل كوريا والصين وسنغافورة وأستراليا والهند، وفي يوليو 2017، عادت كينج كوفي رسميًا إلى فيتنام وأقامت وجودها في 64 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد.

يكمن جوهر نجاح كينج كوفي في جودة المنتج. كل حبة قهوة هي جوهر متبلور من الشمس والأرض، تم اختيارها بعناية وبدقة من مناطق إنتاج المواد الخام للبن الشهيرة مثل إثيوبيا والبرازيل وكولومبيا وغواتيمالا. يأتي روبوستا من بون ما ثوت - عاصمة القهوة الفيتنامية، ومن أصل أرابيكا من كاو دات (لام دونج). أفضل المواد وخبراتها في المعالجة الشرقية التي يتم تسليمها سراً هي المزيج المثالي الذي يجعل العلامة التجارية كينج كوفي - كينج كوفي المثالي لفيتنام - ممكنة.

تحتوي كينج كوفي على مجموعة واسعة من المنتجات التي تتراوح من القهوة الفورية (كينج كوفي 3 في 1، بيور بلاك وقهوة ومبيض واسبريسو) التي تلبي احتياجات توفير الوقت لنمط الحياة الحديث ، البن المطحون المحمص (جورميه بليند، إنسباير بليند، بريميوم بليند) للذين يشربون جورميه، قهوة حبوب كاملة أصلية والعديد من القهوة الفاخرة مثل ويسل الجديد وبريميوم، ليجاسي، جولدن، والكبسولات.

يمثل كل منتج من منتجات كينج كوفي عملية إنتاج متطورة ترث جوهر الطبيعة وتحمل قصصًا من العاطفة بلا حدود.

في عام 2018، نفذت تي إن آي كينج كوفي خطة التطور، مع الاستعدادات لافتتاح أكثر من 1000 محل من كينج كوفي والامتيازات العالمية، وتضمن التطوير المخطط لامتيازات كينج كوفي نماذج مختلفة: كوكسوري وبريميوم وإكسبريس، لذلك قد يجد الجميع ما يفضلونه ويؤسسوا وضع كينج في السوق.

في يوليو الماضي، من خلال افتتاح سلسلة محل كينج كوفي والإعلان عن خطة إنشاء أفضل سلسلة مقاهي فاخرة في فيتنام، كشفت شركة ترونج نجوين انترناشونال عن رسالة مهمة تطمئن المرحلة التالية في السعي لغزو السوق الفيتنامية.

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كريستينا ماجالون

رئيس تحرير

في مجلة ماي دي إن إيه على الإنترنت

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تي إن آي كينج كوفي، المكتب الرئيسي: 161 فو فان تان، المنطقة رقم 6، المنطقة رقم 3، مدينة هو تشي مينه، فيتنام

الهاتف: 842835260196+ الفاكس: 842835260195+ الموقع الإلكتروني: https://www.kingcoffeenetwork.com /

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