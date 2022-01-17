خلال مشاركتها في معرض "إنترسك 2022"

تشمل الحلول والمنتجات التي تعرضها "إشارة" في الحدث كاميرا Pro Bullet 4G ونظام الإنذار اللاسلكي للمنازل والمباني الخاصة Ajax إضافة الى حلول ذكية لتعزيز منظومة إدرة الحوادث SAGA

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض "إشارة للاتصالات والحلول الأمنية"، إحدى الشركات التابعة لـ «مؤسسة الاتصالات المتخصصة – نداء»، والمزود الرسمي لأمن الاتصالات في معرض "إكسبو دبي 2020"، محفظة متنوعة من حلول السلامة والأمن وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من معرض "إنترسك"، الحدث العالمي لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 وحتى 18 يناير الجاري.

وتعرض "إشارة" خلال مشاركتها في المعرض ضمن جناح «مؤسسة الاتصالات المتخصصة – نداء»، مجموعة من أحدث تقنياتها وابتكاراتها عالمية المستوى بما في ذلك كاميرا Pro Bullet Plus Network، ونظام الإنذار اللاسلكي للمنازل والمباني الخاصة Ajax، إضافة إلى نظام إدارة الحوادث SAGA. وتتميز هذه التقنيات الثلاث بكونها مجهزة ومزودة بميزات حديثة لمساعدة أفراد الأمن العام في الحفاظ على النظام في المجتمعات بما يعزز حماية وسلامة الأفراد.

وتتميز كاميراPro Bullet Plus Network التي تعرضها الشركة في الحدث، وهي كاميرا مراقبة لبث محتوى الفيديو عبر تقنية LTE، وتستخدم ميزات الاتصال عالية الجودة بتقنية 4G التي توفرها مؤسسة "نداء"، بكونها مزودة بحل ذكي يمكّنها من تحليل محتوى الفيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلى العديد من الميزات المتقدمة الأخرى، بما يضمن توفير مستوى أعلى من الاتصال والأمان والتغطية. من ناحية أخرى، توفر ميزة تحليل محتوى الفيديو المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الكاميرا بيانات ذات مستوى عالٍ من الدقة في الوقت الفعلي. كما يمكن لكاميرا Pro Bullet Plus Network من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي تحليل وفلترة الأجسام والأشياء بذكاء للتركيز على اكتشاف الأشخاص والمركبات.

وفي معرض حديثه عن المشاركة في المعرض، قال علي بحلوق، المدير العام لـ" "إشارة للاتصالات والحلول الامنية": "في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الأمني في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الماضية، ومع تطور مستوى التهديدات وتنوع أشكالها في وقتنا الحالي، بات من الضروري للغاية مواكبة المستجدات والعمل على تزويد موظفي الأمن والسلامة بأفضل التقنيات والتجهيزات التي يمكنها مساندتهم أثناء تأديتهم لمهامهم ومواجهة المخاطر والمخالفات المتغيرة باستمرار. ومن خلال وضع كل هذه المتغيرات بعين الاعتبار، فقد حرصنا على تصميم حلولنا الجديدة ذات المهام الحرجة بشكل يساهم في تعزيز جودة وكفاءة معايير وبروتوكولات الأمن والسلامة بما يضمن تنفيذ نظام سلامة فعال وقوي. ويُعد هذا الالتزام مبدئياً بالنسبة لنا تجاه عملائنا من القطاعين الحكومي والخاص".

ويوفر نظام AJAX الخاص بأمان المنازل الذكية حماية استباقية ضد عمليات التطفل التي يمكن أن يتعرض لها المنزل، إضافة إلى توفير خدمة المراقبة بالفيديو. كما يعمل هذا النظام المتطور على إنذار سكان المنزل أو المبنى في حالة نشوب حريق أو حدوث حالات تسمم بأول أكسيد الكربون أو أية تسربات أو انفجارات في الأنابيب في المنزل. وفي حالات الطوارئ، يقوم نظام AJAX، عند النقر لمرة واحدة فقط على زر الطوارئ the panic button في التطبيق، بإرسال إشعار إلى مستخدمي النظام حول المخاطر المحتملة فضلاً عن طلب المساعدة من شركة متخصصة بالحلول الأمنية.

علاوة على ذلك، تستعرض "إشارة" أمام زوار منصتها نظامين جديدين ضمن منظومتها الخاصة بإدارة الحوداث بمساعدة الحاسوب SAGA، وهي عبارة عن مركز عمليات متكامل يسجل الحوادث ويرسل فرق الإنقاذ إلى المواقع في وقت قياسي. وأول هذين النظامين الجديدين هو نظام NSC3، والذي يتم عرضه لأول مرة في معرض "إنترسك"، وهو عبارة عن نظام حديث لإدارة الموارد في الوقت الفعلي والذي يساعد الفرق على اتخاذ قرارات تستند إلى قدرات وإمكانات ذكية، حيث يمكن للمستخدمين من خلال هذه التقنية مشاهدة الفيديوهات والبيانات في الوقت الفعلي والتي يتم التقاطها بواسطة الطائرات بدون طيار أو الهواتف المحمولة أو كاميرات الجسم أو كاميرات لوحة القيادة أو كاميرات المراقبة، وذلك سواء كانوا في موقع الحدث أو في غرفة التحكم. ويستند هذا النظام إلى مهام محددة، حيث يعمل على تمكين الموظفين الميدانيين من التواصل وتبادل البيانات في بيئة آمنة.

من جهة أخرى، تعتبر دورية P3 التي تقدمها "إشارة" في الحدث الأذكى من نوعها في العالم، حيث يمكن لهذه الدورية اكتشاف المخالفات التي يرتكبها سائقو المركبات مثل تجاوز حدود السرعة أو عدم الالتزام بوضع حزام الأمان، بالإضافة إلى تتبع سلوكيات السائقين وتحديد مجموعة متنوعة من المخالفات الأخرى مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. كما يمكن للدورية أن تحدد بدقة وفي غضون فترة زمنية محددة المخالفات التي يرتكبها السائقون عند الاقتراب بشكل كبير من المركبات التي أمامهم.

وأضاف بحلوق: "يشكل معرض "إنترسك" هذا العام منصة مثالية بالنسبة لنا لعرض أحدث ابتكاراتنا وحلولنا وتسليط الضوء على الميزات التي تتمتع بها، هذا إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع عملائنا الحاليين والجدد والتفاعل مع الشركات الرائدة التي تشاركنا الأفكار والرؤى ذاتها. ونتطلع خلال مشاركتنا في المعرض إلى التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والعالميين الذين يحضرون الحدث لمناقشة أحدث المستجدات على مستوى القطاع".

يقع جناح مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" في قاعة الشيخ سعيد 2 في مركز دبي التجاري العالمي.

#بياناتحكومية

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