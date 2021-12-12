الجهات المختارة ضمّت "نفط الهلال" و"سيراميك رأس الخيمة" و"ويسترن إنترناشيونال" و"أسماك القابضة" و"هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة" (دائرة الموارد البشرية)

"آي دي سي": الإنفاق على تقنية المعلومات في المنطقة يتجاوز 77 مليار دولار في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قالت اليوم عملاقة التقنية العالمية "إس إيه بي" إن الجهات التي تقف خلف الريادة في الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد ساهمت في وصول قيمة سوق تقنية المعلومات في المنطقة إلى أكثر من 77 مليار دولار في العام 2021.

وجاءت على رأس تلك الجهات في دولة الإمارات، شركة نفط الهلال وشركة سيراميك رأس الخيمة وشركة "ويسترن إنترناشيونال" وشركة "أسماك القابضة" (آي اتش سي فود القابضة) وهيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة (دائرة الموارد البشرية).

وفي هذا السياق، أعلنت "إس إيه بي" عن الفائزين في "جوائز إس إيه بي للجودة" التي تُكرّم نجاح العملاء في العام 2020. وفازت الجهات المذكورة في هذه الجوائز تقديرًا لتميّزها في الابتكار وتكريمًا لأهم مبادرات التحوّل الرقمي التي أنجزتها. وصُنّفت الجهات الفائزة والشركاء التقنيون في منظومة "إس إيه بي" لقنوات التوزيع، ضمن ثلاث فئات شملت "إحداث التحول في الأعمال"، و"التسليم السريع"، و"برمجيات SAP S/4HANA Move".

وأقيم حفل توزيع الجوائز في "إس إيه بي هاوس" في إكسبو 2020 دبي وشهد إلقاء مسؤولين من "إس إيه بي" كلمات بهذه المناسبة، حيث تحدّث كل من توماس بامبرغر رئيس قطاع مشاركة وتجربة العملاء، ورافي براودا رئيس قسم مشاركة وتجربة العملاء في جنوب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وشرعت المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العودة إلى الاستثمار في تحديث بُناها التقنية باعتبارها أساسًا للمضيّ في مسيرة التحوّل الرقمي، وذلك مع بدء التعافي من آثار جائحة كورونا، ونتيجة لذلك، من المنتظر أن تصل قيمة سوق تقنية المعلومات في المنطقة إلى 77 مليار دولار في العام 2021، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "آي دي سي" للأبحاث.

وابتدأ الحفل بجولة للمشاركين في أنحاء "إس إيه بي هاوس" البالغة مساحته 900 متر مربع، والذي يعرض حلول تجربة العملاء المبتكرة من "إس إيه بي" وشركائها. ويتضمّن هذا المرفق نفقًا مصممًا لمنح الزوار تجربة غامرة، ولعبة تفاعلية في رياضة الفروسية، وعرضًا لمنصة PODway من "إس إيه بي" الخاصة بأصحاب الهمم، وعرضًا للحل "كستمر تشيك آوت" من "إس إيه بي" SAP Customer Checkout للابتكار في قطاع التجزئة.

وهنّأ بامبرغر الفائزين بجوائز "إس إيه بي" للجودة، على تحقيق التحول الرقمي والابتكار خلال العام الماضي، وخصّ بالذكر شركة نفط الهلال، وشركة سيراميك رأس الخيمة، وشركة "أسماك القابضة"، ودائرة الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة، وويسترن إنترناشيونال، من دولة الإمارات.

وقال: "خضعت الجهات المشاركة لعملية تحكيم صارمة لضمان استيفاء الفائزة منها للمبادئ العشرة للجودة، والتي تشمل تحقيق التميز بناءً على الأساليب التي أثبتت جدواها، والأدوات الفعالة، والخبرة، والقدرة على إصدار الأحكام السليمة. وقد عملت الجهات الفائزة بنجاح مع شركائنا في قنوات التوزيع لتخطيط أهداف العمل وتوظيف الحلول المتطورة ووضع مؤشرات أداء رئيسة واقعية لضمان استمرارية التقييم".

وشمل الفائزون في فئة "إحداث التحول في الأعمال بجنوب منطقة الشرق الأوسط" شركة "نفط الهلال" من دولة الإمارات مع الشريك "إس إيه بي ديجيتال بزنس سيرفيسز"، وشركة "أسماك القابضة المحدودة" (آي اتش سي فود القابضة) من الإمارات مع "سيدر مينا"، وهيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة (دائرة الموارد البشرية) من الإمارات مع "بي دبليو سي".

أما في فئة "التسليم السريع"، فضمّ الفائزون وزارة المالية (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية) في المملكة العربية السعودية مع الشريك "شركة البلاد العربية المحدودة"، وشركة "أم الحول للطاقة" في قطر مع شركة "كار تكنولوجيز"، وشركة "كيه إلكتريك" من باكستان مع شركة "تالي ماركس للاستشارات".

وفي فئة "برمجيات SAP S/4HANA Move"، فازت شركة "سيراميك رأس الخيمة" من دولة الإمارات مع "إي بورن للاستشارات"، وشركة "ويسترن إنترناشيونال المحدودة" من الإمارات مع "دي إكس سي تكنولوجي ميدل إيست"، و"فارما أوفرسيز" من مصر مع الشريك "إيه إس تي".

ويمكن زيارة الموقع: www.sap.com/about/company/quality/awards/winner-benefits-and-prizes/winners.html للاطلاع على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجودة.

ويمكن زيارة مركز إس إيه بي للأخبار أو متابعة الشركة على تويتر عبر حسابيها: @SAPMENA و@sapnews، لمزيد من المعلومات.

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تقوم استراتيجية شركة SAP على مساعدة كافة الشركات للتحول إلى "مؤسسات ذكية"، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. 77?? من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس أيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد SAP المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم SAP في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com

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