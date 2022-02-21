أطلقت إريكسون خادم التعرض الطرفي Edge Exposure Server لتمكين تقديم خدمات جديدة للمؤسسات والمستهلكين من خلال واجهات برمجة تطبيقات بسيطة ومُخصّصة لتطبيقات الحوسبة الطرفية.

تفتح تقنيات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية الباب على مصراعيه أمام عالمٍ من الفرص لتوليد إيرادات جديدة، عبر العديد من القطاعات كالتصنيع والنقل واللعب وخدمات المهام الحرجة. كما تتيح هذه التقنيات مجتمعة، خدمات جديدة تتطلب زمن استجابة منخفض وعرض نطاق ترددي عالٍ، وقدرات مثل معالجة الجهاز، وتفريغ البيانات. وتتضمن الحوسبة الطرفية خمسة مجالات تقنية هي: البنية التحتية الطرفية، ومستوى المستخدم، والتوجيه، والتزامن، والتعرض.

ويتيح التعرض توفير إمكانات الشبكة، مثل الموقع وجودة الخدمة والبيانات، سهولة للمنظومة ككل بما يساهم في تعزيز قدرة الابتكار لتحسين الخدمات الحالية أو تطوير خدمات جديدة. ويعد التعرض عبارة عن وظيفة تتضمن واجهات برمجة تطبيقات مخصّصة لتطبيقات الحوسبة الطرفية التي تتطلب استجابات سريعة لواجهة برمجة التطبيقات، واتصال آمن بين التطبيق والأجهزة. ونظرًا لأن تقديم خدمات جديدة تعتمد على شبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية غالبًا ما يتضمن العديد من الشركات المنضوية في هذه المنظومة، كمطوري التطبيقات ومزودي البنية التحتية السحابية فائقة السعة، فهناك أيضًا حاجة لدعم نماذج أعمال مرنة تلبي احتياجات جميع الأطراف في هذه المنظومة.

ويعد خادم التعرض الطرفي Edge Exposure Server من إريكسون إضافة جديدة إلى خادم التعرض الرئيسي للسحابة Cloud Core Exposure Server الموجود حاليًا، وهو يوفر إمكانات تعرض للشبكة لدعم واجهات برمجة تطبيقات بسيطة وملائمة للمطورين في منظومة التطبيقات الطرفية. ويُعد تسهيل الأمر على المطورين أمرًا أساسيًا لتقديم خدمات جديدة في السوق بسرعة وبجهود قليلة لتكامل النظام. وستشمل واجهات برمجة التطبيقات في البداية معلومات الجهاز والموقع ووظائف جودة الخدمات. ويتيح الخادم الجديد أيضًا لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية إضافة قيمة من خلال توفير وظائف جديدة مثل اكتشاف التطبيقات الطرفية، مما يسهل على الأجهزة الاتصال بالموقع الطرفي الصحيح، والتعرض المشترك لتقديم نماذج أعمال مرنة.

وفي تعليقها على إطلاق الخادم الجديد، قالت مونيكا زيتزون، رئيسة قطاع حلول حزمة سحابة إريكسون الرئيسية: "يتيح لنا خادم Edge Exposure Server دعم مزودي خدمات الاتصالات بما يمكنهم من أن يكونوا جزءًا من عملية تقديم خدمات جديدة للمؤسسات والمستهلكين، مثل الطائرات بدون طيار والواقع الافتراضي والواقع المعزز والألعاب مع تعزيز جودة التجربة التي يقدمونها لعملائهم."

وتعد قدرات التعرض أمرًا في غاية الأهمية لجعل مزودي خدمات الاتصالات شركاء أكثر أهمية في منظومة الحوسبة الطرفية، مما يتيح ابتكار خدمات تتجاوز ما يقدمه النطاق العريض المتنقل. ومن أهم حالات الاستخدام التي ينطوي على التعرض للحوسبة الطرفية هي الطائرات بدون طيار التي تُستخدم في تنفيذ مهام حساسة، حيث تكون المتطلبات التنظيمية وجودة تدفق الفيديو أمرًا جوهريًا فيها.

من جانبها، قالت كارولين تشابيل، مديرة الأبحاث في أناليسيس ميسون: "يدعم خادم التعرض من إريكسون واجهات برمجة تطبيقات ملائمة للمطورين، ومسارًا لتحقيق تناغم مع واجهة برمجة التطبيقات عبر شبكات الجيل الرابع والخامس لمزودي خدمات الاتصالات. وسيتيح هذا لمزودي خدمات الاتصالات إضافة قيمة ضمن منظومة الحوسبة الطرفية لمطوري التطبيقات، واللاعبين في مجال تكامل الأنظمة، ومزودي خدمات السحابة العامة ومصنّعي الأجهزة".

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- انتهى -

عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

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