ستعرض إريكسون ابتكارات تكنولوجية رائدة وعروضًا توضيحية تفاعلية لحالات استخدام تقنية الجيل الخامس في LEAP 22

تتضمن محفظة المنتجات التي سيتم عرضها مجموعة تقنية Massive MIMO وتقنية تشريح الشبكة، وتقنية اتصالات حساسة للوقت

أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك: ERIC) عن مشاركتها LEAP 22 في الذي سيُقام فيالفترة من 1 فبراير إلى 3 فبراير 2022 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. من المقرر أن تعرض إريكسون ابتكارات رائدة في مجال التكنولوجيا الخلوية في هذا الحدث التكنولوجي.

ستعرض إريكسون عبر خِطابات وعروض توضيحية وجلسات نقاش، أحدث ابتكاراتها بالإضافة إلى عروض تفاعلية لحالات استخدام تقنيةالجيل الخامس للشركات والمستهلكين وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

من خلال تسليط الضوء على مساهمتها بإنتشار تقنية الجيل الخامس الواسعة في المملكة العربية السعودية، ستضع إريكسون خارطة طريق رقمية وتكنولوجية، تتضمن المدن الذكية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتتماشى مع رؤية المملكة الوطنية 2030.

كجزء من العروض التوضيحية المتوقعة، سيكون لدى إريكسون مساحة مخصصة لشركائها لعرض تعاونهم وارتباطاتهم المختلفة مع قادة الصناعة ورواد التقنيات المستجدةعبر مختلف القطاعات. من بين المعروضات المبتكرة، ستعرض إريكسون أيضًا تقنية اتصالات حساسة للوقت (TCC)، تتكون من مجموعة أدوات برمجية مصممة لحل حالات التأخير والانقطاع في الشبكات والتي هي من أحدث منتجات إريكسون في ابتكارات تقنية الجيل الخامس.

LEAP 22 حدث تكنولوجي عالمي يضم أكثر من 400 متحدث دولي خبير يقدمون رؤى الخبراء والمحتوى المتطور عبر ستة مؤتمرات.

#بياناتشركات

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

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