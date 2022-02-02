بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية

يتضمن الهاكاثون مسابقة للابتكار ولجان فكرية لإلهام المشاركين وتعريف المجتمع السعودي بأهمية الابتكار لتحقيق الأهداف الوطنية

يتمحور الهاكاثون حول الركائز الأساسية الثلاث لرؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

أعلنت شركة إريكسون عن إطلاق هاكاثون (KSA 5G Together Apart) "معاً عن بُعد"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن هذا الهاكاثون فعاليتين رئيسيتين هما جلسات النقاش الملهمة، ومسابقة الهاكاثون. وستقام جلسات النقاش عن بعد عبر الإنترنت في 22 فبراير 2022، وذلك بحضور ممثلين عن الصناعة وقادة فكر ملهمين، وسوف تكون مفتوحة أمام الجمهور العام لإلهام وتعزيز وعي ومعرفة المجتمع السعودي بأهمية الابتكار.

وفي إطار المسابقة، سيجتمع المبتكرون والطلاب ورواد الأعمال المشتركون في الهاكاثون من جميع أنحاء المملكة مع مجموعة من الموجهين المؤهلين، لإنشاء فرق عمل قادرة على تطوير ابتكارات وحلول تساهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتي تمثل الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030.

وسيقوم الهاكاثون بتكليف المشاركين بإيجاد حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الجيل الخامس ضمن خمسة محاور تتماشى مع الرؤية طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية. وتدعو شركة إريكسون أبناء السعودية من الشباب المفعم بالحيوية والابتكار إلى تقديم تصوراته حول كيفية الاستفادة من شبكات الجيل الخامس وتسخيرها للمساهمة في تحقيق ركائز رؤية السعودية 2030 والرامية إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع. وينطوي الهاكاثون على خمسة تحديات رئيسية تشرف عليها لجانٌ مهمتها تحفيز وإلهام الفرق المشاركة:

الجلسة والتحدي الأول: تأثير شبكات الجيل الخامس في بناء قطاع رعاية صحية عالمي المستوى

الجلسة والتحدي الثاني: دور شبكات الجيل الخامس في مستقبل الترفيه

الجلسة والتحدي الثالث: دور شبكات الجيل الخامس في بناء قطاع سياحة موثوق

الجلسة والتحدي الرابع: التكنولوجيا الصناعية المؤثرة لشبكات الجيل الخامس

الجلسة والتحدي الخامس: شبكات الجيل الخامس وما بعدها: المدن الذكية ووسائل النقل المستقبلية

ويحتفي هاكاثون السعودية "معًا عن بعد" بأكثر من خمس سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، مع تطلعه إلى البناء على الإنجازات والتطورات التي تمت حتى الآن في إطار سعي المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وتأمل إريكسون في سياق استلهامها عناصر رؤية السعودية 2030، في استعراض قدرات الاتصال وتقنيات الجيل الخامس في دفع المملكة إلى الأمام والمساهمة بتحقيق أهدافها. ويهدف الهاكاثون في نهاية المطاف إلى دعم إعادة تصور السعوديين للتقدم في المجتمع والاقتصاد من خلال قوة تقنيات الجيل الخامس.

ويمكن التسجيل لحضور جلسات النقاش والمشاركة في مسابقة الهاكاثون عبر الرابط: https://www.ericsson.com/en/events/together-apart-hackathon-ksa .

هذا وسيتم اختيار خمسة فرق فائزة في الهاكاثون، حيث سيفوز فريق واحد عن كل تحدٍّ. وستحصل الفرق الخمسة الفائزة على الدعم اللازم لتطوير وتوسيع نطاق حلولها. كما سيحصل فريق واحد على الجائزة الكبرى وهي زيارة المقر الرئيسي لشركة إريكسون في السويد لعرض حلّهم والتواصل مع مجتمع رواد الأعمال هناك.

وفي تعليقه على الهاكاثون، قال السيد إبراهيم الناصر، الوكيل المساعد لريادة الأعمال الرقمية والشمول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية: "تتمتع تقنيات الجيل الخامس بالقدرة على تغيير حياة كل مواطن في المملكة، وهذا ما دفعنا للاستثمار في تطوير البنية التحتية لهذه التقنيات. وتعدّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرًا حيويًا لضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للمملكة، وأمامنا فرصة مهمة لتطوير أفكار مبتكرة تساهم في التحول الذي تنشده المملكة، وذلك من خلال إشراك المبتكرين والموهوبين من أبناء السعودية بشكل فعال يضمن إطلاق قدراتهم. ويمثل هذا الهاكاثون منصة مهمّة لتعزيز وتطوير أفكار مبتكرة وحلول ناجعة ذات جدوى تجارية تتناول مجالات تركيز رؤية السعودية 2030."

من جانبه، قال ماتياس جوهانسون، نائب الرئيس ورئيس إريكسون السعودية في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "يعكس هاكاثون تقنيات الجيل الخامس ’معًا عن بعد‘ التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية وأهدافها طويلة الأجل. ونحن نؤمن بأن التعاون هو حجر الأساس لإعادة صياغة اقتصاد المملكة ومجتمعها. ونعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الهاكاثون، بما يتناغم مع التوجهات التكنولوجية والابتكارية للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وخلق كفاءات وطرق جديدة للعمل لما فيه صالح المملكة حاضرًا ومستقبلًا".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com

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