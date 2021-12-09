تجنب الطوابير في المطار من خلال استخدام خدمة التسجيل المبكر. وفر وقتك واكسب 1000 ميل من أميال ضيف الاتحاد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – لتوفير تجربة سفر سلسة قدر الإمكان، تنصح الاتحاد للطيران المسافرين باستخدام المرافق الجديدة المخصصة للتسجيل المبكر في مطار أبوظبي الدولي. وسيكسب الضيوف الذين سيتخدمون هذه الخدمة 1000 ميل من أميال ضيف الاتحاد.

وفي الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لسباق الفورمولا 1، ومع بدء عطلة المدارس لإجازة نهاية العام، يستعيد الكثيرون ثقتهم بالسفر. ومن المتوقع أن يكون شهر ديسمبر 2021 من أكثر الأشهر ازدحاماً منذ بداية الجائحة.

وتتوقّع الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي استقبال عدد كبير من المسافرين خلال إجازة نهاية الأسبوع القادمة والتي ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر، وتحث الناقلة المسافرين على اتباع إرشادات السفر التالية لتجنب طوابير الانتظار والتمتع بتجربة سفر أكثر سلاسة في المطار.

التسجيل المبكر: سيتمكن الضيوف من استخدام مرافق الاتحاد للتسجيل المبكر. وستتوفر هذه الخدمة حتى 31 ديسمبر، مما يتيح للمسافرين تسجيل الوصول من 8 ساعات حتى 24 ساعة قبل موعد الرحلة. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لشخص واحد إتمام إجراءات السفر وتسليم الأمتعة بالإنابة عن كامل أفراد العائلة المسافرين معًا، على أن يتم إبراز المستندات المتعلقة بفحوصات كوفيد-19 لكافة المجموعة. وتفتح منافذ إتمام إجراءات السفر المبكر من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 فجراً، طوال أيام الأسبوع وتقع في مبنى سكاي بارك بلازا في الطابق الثالث. وسيحظى الضيوف الذين سيستخدمون خدمات هذا المرفق على ساعتين مجانًا في مواقف السيارات المخصصة بمبنى سكاي بارك، خلال فترة إتمامهم إجراءات السفر.

الوصول باكراً إلى المطار: ويستطيع الضيوف ، الذين تعذر عليهم استخدام مرافق التسجيل المبكر، إتمام إجراءات سفرهم عبر الانترنت والوصول باكرًا إلى المطار لتخليص باقي الإجراءات. وخلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تغلق قبل ساعتين من موعد المغادرة). كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

معتمد للسفر؟ يُرجى زيارة "إدارة حجزي" على موقع الاتحاد للطيران وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بكوفيد 19. وسوف يتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب "معتمد للسفر" عند إتمام إجراءات السفر.

التحقق من موعد اقلاع الرحلة وأرقام المباني: نظراً لارتفاع عدد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل عدد من منافذ إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لعدد من الرحلات. يرجى الاطلاع على آخر المستجدات بهذا الخصوص على com أو تطبيق الاتحاد للطيران.

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