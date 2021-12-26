صالح الحماد ينضم إلى جانب اثنين من الخبراء العالميين لفريق تطبيق البنك الرقمي المخصص للأطفال واليافعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن إدفوندو، تطبيق البنك الرقمي المرتقب المخصص لشريحة الأطفال والشباب في الإمارات، عن تعيين ثلاثة خبراء بارزين في مجلسه الاستشاري. وينضم إلى المجلس صالح الحماد، أخصائي التكنولوجيا المالية وتطوير الأعمال المقيم في المملكة العربية السعودية للفريق الاستشاري للشركة، ليقدّم خبرته الواسعة في أسواق المنطقة بشكلٍ يضمن ملاءمة التطبيق لاحتياجات السكان وتفضيلاتهم.

وإلى جانب الحماد، أعلن إدفوندو عن تعيين ديفيد باركر، خبير شؤون التمويل والمدفوعات الناشئة المقيم في المملكة المتحدة؛ وسوزان فيرنس، أخصائية العلامات التجارية والاتصالات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة ضمن الفريق الاستشاري.

ويتميز السعودي صالح الحماد، المدير الإقليمي لدى أوبن بانكينج إكستشينج، الجمعية المختصة في مساعدة المجتمعات على إيجاد حلول عملية للخدمات البنكية والمالية المفتوحة، بخبرة كبيرة في مجالي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن درايته الكبيرة في بقطاع الخدمات. كما يحمل سجلاً حافلاً في مجال تطوير الأعمال، بما في ذلك التخطيط للأعمال والأعمال الدولية ودخول الأسواق الجديدة والتوسّع ورأس المال الجريء والشركات الناشئة. ومن جهة أخرى، يُعد صالح مختصاً في الخدمات البنكية المفتوحة والرقمية، وواجهة برمجة التطبيقات، والمدفوعات، وتكنولوجيا إدارة الثروات، والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وأسهم صالح خلال مسيرته في مساعدة العديد من الشركات على إعداد نماذج للتحقق من حاجة السوق إلى منتجاتها، وإعداد استراتيجيات دخول السوق، فضلاً عن الحصول على التراخيص التنظيمية والحفاظ عليها، كما يعمل في عدد من مجالس إدارة الشركات واللجان الحكومية ومجالس الأعمال والمنظمات غير الربحية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيمون وينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى إدفوندو: "تُقدم هذه التعيينات إضافة هامة لفريق إدفوندو، لا سيما مع استعدادنا لإطلاق أول تطبيق ذكي في العالم لإدارة الشؤون المالية للأطفال واليافعين يتم تصميمه من قبل مختصين في المجال التعليمي. يتمتع صالح وديفيد وسوزان بخبرة واسعة في مجالاتهم التخصصية في السعودية والإمارات، فضلاً عن الأسواق الإقليمية والدولية عموماً، ما يضمن لنا تحقيق النجاح في إطلاق تطبيق إدفوندو وتطويره".

من جانبه، قال صالح: "يتميّز تطبيق إدفوندو عن غيره بأنه مصمم من قبل مختصين يتمتعون بخبرة واسعة في أفضل السبل لتعليم الأطفال، حيث يُدرك مؤسسا التطبيق وجود فجوة في مجال الثقافة المالية، وأعربا عن تصميمهما على التصدي لهذه المشكلة. تُعد الثقافة المالية لليافعين واحدة من أهم المجالات التعليمية التي يجب أن تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الأهل، حيث يعاني الأطفال من قلة الإلمام بالمبادئ الأساسية لشؤونهم المالية الشخصية، ويمكن بمعالجة هذه المشكلة أن تغير آفاقهم في المستقبل، لا سيما أنهم واسعو الاطلاع على التكنولوجيا الرقمية".

ويتميز ديفيد باركر، المؤسس والرئيسي التنفيذي لشركة بولي ماث الاستشارية الذي أقام سابقاً في منطقة الشرق الأوسط لعدة سنوات، بخبرة واسعة في مجال المدفوعات، حيث عمل مع العديد من الشركات، بما فيها جوهنري ومونيسي ومونزو بنك وماستر كارد وفيزا وأمريكان إكسبريس وإف آي إس، كما يشغل ديفيد، المستثمر النشط في مجال التكنولوجيا المالية، منصباً استشارياً بارزاً لدى نيم كارد، فضلاً عن عضويته في عدد من مجالس شركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وتقديم الخدمات الاستشارية لها، بما فيها 3 إس موني وسينتي، وكونسينتوس التي شارك في تأسيسها.

ومن ناحيته، قال ديفيد: "يتناول إدفوندو مشكلة مجتمعية ملحة تتمثل في انعدام الثقافة المالية في أوساط اليافعين، ما يجعلها واحدة من أبرز العلامات التي يُمكن التعاون معها. وانطلاقاً من تجربتي مع شركة جوهنري في المملكة المتحدة والولايا المتحدة، وخبرتي الشخصية مع طفلي بمدى فعالية تطبيق إدارة الأموال في تثقيف الأطفال، فكُلي ثقة بأنّ الأهل سيُسارعون لاعتماد هذا الحل مع أطفالهم".

وتزخر مسيرة سوزان فيرنس المهنية بخبرة تزيد عن 35 عاماً في أسواق الخليج، حيث تُعد واحدة من أهم الخبراء الاستراتيجيين والاستشاريين الموثوقين لعدد من الشركات الناشئة الناجحة والمؤسسات المرموقة والشركات التي تستعد للتوسع من خلال الدخول في أسواق جديدة وإطلاق منتجات جديدة وطرح اكتتاب أولي عام.

ومن جانبها، قالت فيرنس: "يوفر التطبيق فرصة مهمة لتعلم الثقافة المالية، كما يتميز بإمكانية تطويره باستمرار. ويسعدني العمل في هذه الشركة المرموقة التي تطلق هذا التطبيق المميز الذي سيترك أثراً كبيراً على المستويين التعليمي والاجتماعي، ما سيمثل عامل جذب كبير للآباء والأمهات.

وإلى جانب بطاقة الخصم المباشر مسبقة الدفع التي يمكن لأولياء الأمور شحنها بالرصيد الملائم بحسب قرارهم، يُتيح إدفوندو للأهل الفرصة لضبط سلوكيات الإنفاق لدى أبنائهم بكل أمان، فضلاً عن تعزيز قدراتهم في مجال إدارة الأموال.

وتولى تطوير التطبيق سيمون وينج وأندرو توورد، اللذين سبق لهما العمل كمدرسين في مدرسة راشد للبنين في دبي. واعتمد الثنائي البريطاني، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في دولة الإمارات، على تجربتهما التعليمية الممتدة لأكثر من عقدين لمعالجة المشكلة الملحة المتمثلة بعدم وجود مستوى وعيٍ كافٍ بين الأطفال حول الثقافة المالية، في محاولة هي الأولى من نوعها لترسيخ هذه الثقافة في أوساط اليافعين في الإمارات، والذين يعتبرون من أصحاب معدلات الإنفاق المرتفعة.

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لمحة عن إدفوندو

إدفوندو أول تطبيق لإدارة الأموال من نوعه للأطفال والمراهقين يتم تطويره من قبل أساتذة في القطاع التعليمي. ويهدف هذا التطبيق إلى تمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة من الثقافة المالية والتضمين الرقمي والرفاهية العقلية. ويعمل التطبيق الذكي المخصص لإدارة الأموال مع بطاقة الخصم المباشرة مسبقة الدفع المرافقة له على تفعيل دور الشباب الناشئ في بناء مجتمع مسؤول بعيداً عن التعاملات النقدية.

ويركّز تطبيق إدفوندو على مبدأ التعلم من خلال الممارسة، تحت إشراف الوالدين، كما تم تزويده بخواص تفاعلية ممتعة ومحتوى تعليمي غني وجذاب، حيث يمكن للمستخدمين تعلّم أفضل السلوكيات المالية، مثل وضع الميزانيات وكسب المال وادخاره.

واستعداداً لإطلاق التطبيق في الإمارات في مطلع الربع الأول من عام 2022، فتح إدفوندو الآن باب تسجيل طلبات الاشتراك أمام الأطفال وأولياء الأمور على الموقع الإلكتروني www.edfundo.com. كما أكملت الشركة مؤخراً جولة تمويل أولية بقيمة 400 ألف دولار أمريكي

متجاوزة الهدف المنشود بنسبة 12.5%، بينما تتطلع جولة التمويل التالية إلى جمع 1.5 مليون دولار أمريكي بنهاية مارس 2022. كما يخطط مؤسسا الشركة لتوسيع نطاق خدمات التطبيق في العام القادم ليشمل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

للمعلومات الصحفية:

فيرونيك جريجوريك

veronique@edfundo.com

لمعلومات الاستثمار:

سوزان فورنس

susan@edfundo.com

ويمكنكم زيارة غرفة أخبار إدفوندو

غرفة الأخبار (journolink.com)

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