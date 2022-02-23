الشركة الناشئة في الإمارات تمزج تكنولوجيا التعليم مع التكنولوجيا المالية لدعم مسيرة التعليم المالي للأجيال الشابة

مدرسة أكويلا تصبح الشريك التعليمي الرئيسي للمنصة

شخصيات رائدة في المجتمع تنضم إلى برنامج التدريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إدفوندو عن ابتكار أول منصة للذكاء المالي للأطفال والمراهقين من تصميم أساتذة في القطاع التعليمي، وتشمل معمل إدفوندو التعليمي وتطبيق ذكي لإدارة الأموال بالاستفادة من تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية.

ويوفر معمل إدفوندو التعليمي مجموعةً من البرامج التعليمية المخصصة وبرامج التعليم المصغر على الإنترنت المجانية والمدفوعة. وصمّم سيمون وينج وأندرو توورد، المدرسان المقيمان في الإمارات ومطورا تطبيق إدفوندو بطاقة الخصم المباشر مسبقة الدفع المرافقة له، هذه المنصّة لتمكين الأجيال الشابة من التعلم وتحقيق الربح والإنفاق والادخار في مجتمع الإمارات الذي يتجه نحو الاستغناء عن التعاملات النقدية.

ويؤكد سيمون وينج، الرئيس التنفيذي لدى إدفوندو، انتشار الأمية المالية لدى الأطفال ونسبة كبيرة من البالغين، مما يجعل من معمل إدفوندو التعليمي إضافةً مهمة إلى محفظة منتجات إدفوندو الرئيسية، لتضمن مساهمة التعليم المالي في دعم التحول إلى نمط الأعمال المصرفية الجديد.

وفي هذا السياق، قال وينج: "لاحظتُ وشريكي المؤسس أندرو توورد، بالاستفادة من خبرتنا التعليمية في المملكة المتحدة والإمارات، بأن تدريس إدارة الأموال للأطفال في المدارس غالباً ما اصطدم بمشكلة نقص أدوات التدريس المناسبة. واستجابةً لذلك، تلعب منصة معمل إدفوندو التعليمي دوراً مهماً في تلبية هذه الحاجة في المنزل والمدرسة وعلى الإنترنت على حد سواء. كما يتيح تطبيق إدفوندو الذكي المخصص لإدارة الأموال مع بطاقة الخصم المباشرة مسبقة الدفع، للأجيال الشابة اختبار ما تعلموه".

وبدوره، كشف توورد عن انضمام مدرسة أكويلا، وهي جزء من شراكة المدارس الدولية، إلى مبادرة إدفوندو الخاصة بالمدارس كشريك تعليمي لإدفوندو.

ومن جانبه، أكد بنجامين أتكينز، رئيس المرحلة الثانوية في مدرسة أكويلا، التزام المدرسة بتزويد الأطفال بمختلف الأدوات التي تعزز وعيهم وفهمهم لأهم المسائل في الحياة، بما في ذلك إدارة الأموال، حيث قال: "تحرص مدرسة أكويلا على توفير التعليم بأساليب تفاعلية ومناسبة وقائمة على الواقع. ونستفيد من شراكتنا مع إدفوندو في دعم تطوير منهاجنا التعليمي الهادف إلى ترسيخ مهارات الأطفال على المدى الطويل وتمكينهم من إدارة الأموال بكفاءة. ويسرّنا أن يكون طلابنا أول المشاركين في منصة معمل إدفوندو التعليميفي المنطقة، حيث يختبرون تحمل مسؤولية إدارة سلوكيات إنفاقهم وادخارهم للمال باستخدام التطبيق وبطاقة الخصم المباشرة مسبقة الدفع, و سيكون للاهل كامل السيطرة و الاشراف على التطبيق. وتساهم المنصة أيضاً في تشجيع الحوار العائلي حول المسائل الحياتية المهمة، لا سيما وأن اطفالهم يسعون لتحقيق استقلالهم المادي".

وأشار توورد، رئيس العمليات في إدفوندو، إلى إمكانية مشاركة أولياء الأمور في النصائح والدروس والأفكار التي يقدمها إدفوندو على الإنترنت وخلال أنشطة التعليم المصغر داخل الصف. كما توفر أنماط التعليم التدريجي ضمن فئة الاشتراك الإضافي وصولاً كاملاً لجميع أفراد العائلة إلى بيئة المجتمع الافتراضية، حيث يعتمد التعليم أيضاً نموذج المشاركة والعرض والفعل، باستخدام القصص السردية لتوصيف المحتوى.

وقال توورد: "أدركُ وسيمون، بفضل خبرتنا التعليمية لسنوات عديدة، أن الأطفال يحسنون التعلم عند سماع القصص الواقعية وخوض التجارب العملية، لذا نحرص على تقديم محتوى تعليمي آمن ومناسب ومشوق من خلال المشاركة في إنشاء محتوى تعليمي مالي مخصص بالتعاون مع فريق برنامج إدفوندو والمرشدين المختصين.

ويشارك في وضع محتوى معمل إدفوندو التعليمي نخبة من المختصين من مختلف أنحاء العالم يقودهم سيمون وينج وأندرو توورد، بالتعاون مع طارق ناصر، المدرس البحريني البريطاني لطريقة مونتيسوري الموجهة لجيل الألفية الثالثة؛ وصالح الحماد، الخبير السعودي في تطوير الأعمال والتكنولوجيا المالية؛ وويل ريني، مؤلف المناهج التعليمية للأطفال والمسؤول التنفيذي المالي السابق.

ومن المقرر أن ينطلق معمل إدفوندو التعليمي عبر الإنترنت في شهر مارس ليقدم نصائح وحقائق حول الإدارة الذكية للأموال لجميع المستخدمين من خلال الموقع الإلكتروني www.edfundo.com ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتوفر الوصول إلى التطبيق الذكي لإدارة الأموال وبطاقة الخصم الافتراضية مسبقة الدفع خلال أسابيع قليلة وبحسب أسبقية التسجيل على قائمة جو لايف ليست عبر الموقع الإلكتروني.

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-انتهى-

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