أبوطبي: شركة "ريسبونس بلس القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لشركة "ألفا أبوظبي القابضة"، أعلنت عن إدراجها في مؤشرFTSE Global Micro Cap Index رسمياً يوم الاثنين 21 فبراير 2022.

إدراج شركة "ريسبونس بلس القابضة" في مؤشر FTSE GEIS كشركة "ميكرو كاب" يعزّز موقعها المتقدّم في أسواق المال، ويشكل دليلاً عملياً لقدرتها على تلبية احتياجات عملائها، واعتمادها المعايير المنصوص عليها لناحية السيولة ورأس المال السوقي القابل للاستثمار، ويزيد من حضورها في قطاعاتٍ استثمارية جديدة، ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات والهيئات المالية للاستثمار فيها.

الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة"، علّق على هذه الخطوة المهمّة بالقول: "حضور "ريسبونس بلس القابضة" ضمن مؤشر FTSE Global Micro Cap هو أحدث إنجازٍ في سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العام الاستثنائي. يساهم هذا الحدث في تسليط الضوء على الموقع المتقدّم الذي تحتله الشركة، وفي تعزيز مكانتها، استناداً إلى ما أظهرته نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2021".

وأضاف: "إدراجنا في قائمة مؤشر الأسهم العالمية FTSE سيساعدنا في مواصلة العمل على تحقيق أهدافنا المتمثلة في توسيع دائرة حضور الشركة، وزيادة التعريف بها وبإنجازاتها، إلى جانب توسيع قاعدة مساهمينا، ومواصلة التركيز على الأعمال والشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، دفعاً للنمو المستقبلي الإيجابي المستمر".

مؤشر FTSE Global Micro Cap هو جزءٌ من سلسلة مؤشر FTSE Global Equity Index Series (GEIS)، والتي تشمل 16,000 شركة عاملة في السوق المالية، كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تعمل عبر 49 سوقاً متقدمة وناشئة على مستوى العالم، وفق مجموعةٍ واسعة من المؤشرات والمعايير القياسية التي تستهدف الأسواق والقطاعات في سوقٍ محدّدة.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل مؤشر FTSE GEIS إطارًا جامعاً لمؤشر الأسهم العالمية، مع وجهات استخدام متعددة قابلة للتكيّف مع الأشكال الاستثمارية المختلفة، وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين والمؤسسات والهيئات المالية للاستثمار في "ريسبونس بلس القابضة". ويعمل مؤشر FTSE GEIS على وضع تصوّر محايد لأسواق الأسهم العالمية، ويُعتبر طريقة موثوقاً بها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق.

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