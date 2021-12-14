المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، أنه تم إدراجها في قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ "أفضل 50 شركة تطوير عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021".

وبهذه المناسبة قال السيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة: "بصفتنا الشركة البحرينية الوحيدة التي تم إدارجها في هذه القائمة، يشرفنا أن نكون ضمن أكبر الشركات المسؤولة عن تطوير مجموعة من أكثر المشاريع العقارية ابتكاراً وأهمية في المنطقة. تمتاز إدامة بمحفظة متنوعة تشمل عقارات البيع بالتجزئة والضيافة والعقارات الصناعية ومتعددة الاستخدامات، والتي تهدف إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة".

وتشمل أحدث مشاريع إدامة بلاج الجزائر ومنتجع جميرا خليج البحرين ومنتجع مانتيس البحرين للسياحة البيئية. وتشمل معايير التحكيم للإدراج في قائمة فوربس الشرق الأوسط البيانات المالية للشركة، وقيمة المشاريع المنجزة فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء، وسمعة الشركة من حيث تسليم العقارات.

#بياناتشركات

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