ممثلة أهم المشاركين العالميين في صناعة طب الأسنان بقيمة صادرات عالمية تبلغ 560 مليون يورو

دبي، الامارات العربية المتحدة: أكدت إيطاليا مكانتها كمورد رائد في سوق طب الأسنان في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قامت بتصدير منتجات طب الأسنان بقيمة 24 مليون يورو إلى الإمارات في عام 2020 ، لتكون المورد العالمي السادس للدولة. توضح الأرقام في نهاية عام 2020 أن الطلب العالمي على منتجات طب الأسنان الإيطالية مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الصادرات بنسبة 47% خلال العقد الماضي لتصل إلى 560 مليون يورو، وأكثر من مليار يورو في الإنتاج الصناعي.

تتفوق إيطاليا في تطوير تكنولوجيا طب الأسنان وإنتاجها وتصنيعها، حيث زادت صناعة طب الأسنان في الإمارات وارداتها من معدات حفر الأسنان الإيطالية بنسبة أكثر من 330% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وفي نفس الفترة، زادت واردات مقاعد طب الأسنان بنسبة 105%، وأدوات وأجهزة طب الأسنان بنسبة أكثر من 68%، والأسنان الإصطناعية بنسبة أكثر من 64%، وتركيبات الاسنان بنسبة أكثر من 35% واجهزة الاشعة أكثر من 25%.

اليوم يصادف اليوم الأول من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "ايدك دبي" و قد أعلن أن إيطاليا هي ضيف الشرف في هذه النسخة 26 من المعرض. تدعم وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية العامة في دبي وجمعية صناعة طب الأسنان الإيطالية (UNIDI)، 46 عارضًا خلال هذا الحدث الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بزيادة 35 شركة عارضة مقارنة بالعام الماضي.

و قد علق سعادة نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، قائلاً: "يسعدنا المشاركة كضيف شرف بحضور 46 شركة في معرض "ايدك دبي"، والتي لطالما كانت نقطة مرجعية لصناعة طب الأسنان والمتخصصين في البحث على المستوى العالمي."

وأضاف سعادته: " سجل نمو قطاع الأسنان الإيطالي بنسبة 4.5% في العقد الماضي ليصل إلى ما مجموعه 1.026 مليار يورو، وهو ما يعادل ربع إجمالي حجم الأعمال في القطاع الخاص للرعاية الصحية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بلغت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 17.4 مليون يورو (أكثر من 3.72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق). نعتقد أن الاتجاهات العالمية الجديدة، وشيخوخة السكان، والوعي المتزايد بأهمية الوقاية وحتى الاهتمام المتزايد بالصورة الشخصية والجمال الذي تعززه وسائل التواصل الاجتماعي، ستعزز نموًا إضافيًا لهذا القطاع."

واختتم سعادته بالقول: "في ظل هذه الخلفية، تحرص إيطاليا على أن تعرض في "ايدك دبي" أحدث التقنيات والحلول التي اعتمدتها صناعة طب الأسنان لدينا، لصالح المهنيين الإماراتيين والدوليين الذين يحضرون المعرض بشكل متزايد."

قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات: "إن التميز الإيطالي في التصنيع معترف به عالميًا، ويتم الآن تصدير منتجات طب الأسنان لدينا إلى كل مكان في العالم تقريبًا.

بفضل سمعتنا الجيدة في التطوير الصناعي وتقديم الحلول المبتكرة، قمنا ببناء علاقة تجارية قوية مع دولة الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا أساسيًا من عروض طب الأسنان في الدولة. المصنعون الإيطاليون هم المورد العالمي السادس لدولة الإمارات، وهذه العلاقة تمكن الناس في الإمارات من الحصول على رعاية أسنان عالية الجودة وأحدث التطورات التكنولوجية.

في هذا الإصدار الخاص من معرض "ايدك"، حيث كرمت إيطاليا كضيف الشرف، وبهدف تعزيز التبادلات التجارية مع هذا الجزء من العالم، نستضيف وفودًا مختارة من مصر والهند والمملكة العربية السعودية وقطر ونضع جدول أعمال للقاء وجهاً لوجه مع عارضينا."

وتعليقًا على المشاركة في معرض "ايدك"، قال جيانفرانكو بيروتي، رئيس جمعية صناعة طب الأسنان الإيطالية (UNIDI): "كوننا ضيوف شرف في معرض ايدك هو مصدر رضاء كبير لنا. تعمل إيطاليا، وجمعية صناعة طب الأسنان الإيطالية، ومعرض Expodental، المعرض التجاري الذي ننظمه، بجد حتى نتمكن معًا من التغلب على أخطر أزمة عالمية في هذا القرن. إن تواجدنا هنا مرة أخرى في دبي يمثل بداية مهمة بالنسبة لنا، حيث بدئنا التحالف مع الدولة والمعرض وهم الآن أصدقاؤنا من جديد."

وأضاف لويجي فانين، رئيس برومونيدي: "تعرض الشركات الإيطالية التي تشارك هنا في دبي أفضل ما لدينا من منتجات في مجال طب الأسنان. إن تعاون جمعية صناعة طب الأسنان الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية هي الأكبر في معرض ومؤتمر ايدك دبي 2022 وتشهد على إعادة تشغيل قطاعنا."

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#بياناتحكومية

-انتهى-

فيما يلي قائمة بالشركات الإيطالية الـ 46 المشاركة في معرض طب الأسنان العربي – إيديك 2022 في القاعة 4

3DIEMME SRL

4tek SRL

8853 SPA | Div. 88dent

Advan SRL

Andrew Medical SRL

Aries Medical SRL

Bart Medical SRL

Bontempi -Bmed

Cimsystem SRL

N.CE.P.T. S.R.L.

Dental Manufacturing SPA – Ruthinium

Dental Market SRL

Dental Tech

Dentalfarm SRL

Dispotech SRL

Easyfor SRL

EGsolutions

Eurocom di Poletto Renato

Eurocompress

Faro SPA

Flotecno SRL

Comm SRL

Galbiati Italia SRL

Gentilin SRL

GF Dental Di Ficuciello Antonino

Ghimas SPA

Lancer Global

LED SPA

Leonardo Acrylic Teeth c/o Teethline

Major Prodotti Dentari SPA

Medency SRL

Media Lab SPA

MGF SRL

Pastelli SRL

Pierrel Pharma SRL

Reddish Stone SRL

Rhein 83 SRL

ROEN S.A.S.

Saratoga Dental

Sia Orthodontic Manufacturer SRL

Smiler Pro SRL

Sogeva SRL

Swiss & Wegman SRL

Tecnodent SRL

Tressis Italia SRL

Trident SRL

نبذة عن وكالة التجارة الإيطاليـة ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم تدويل الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتها وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات www.ice.gov.it؛ https://www.ice.it/en/invest/invest-italy

نبذة عن جمعية صناعات طب الأسنان الإيطالية (UNIDI)

تجمع جمعية صناعات طب الأسنان الإيطالية - UNIDI - أفضل المصنعين الإيطاليين للمعدات والمواد الاستهلاكية لأطباء الأسنان وفنيي الأسنان: مع أكثر من مائة شركة تقدم منتجات متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي آمنة وفعالة للنهاية المستخدمين.

على مدار أكثر من 50 عامًا من النشاطات، ساهمت UNIDI بنشاط مستمر في نمو صناعة طب الأسنان الإيطالية. وتعد إيطاليا اليوم أحد أفضل وأهم الدول الرائدة عالميًا من حيث حجم الأعمال والابتكار التكنولوجي وصادرات معدات ومواد طب الأسنان.

تروج جمعية صناعات طب الأسنان الإيطالية - UNIDI -لمنتجات وشركات طب الأسنان لشعار "صنع في إيطاليا" الموثوق وتدعم استراتيجيات التصدير لأعضائها من خلال تنظيم الأجنحة الإيطالية، وإنشاء مسابقات الأعمال وصياغة خطة تدويل مهمة بالتعاون مع ITA - وكالة التجارة الإيطالية - في كل من الأسواق الناشئة والصناعية بلدان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

تويستر كوميونيكيشنز الشرق الأوسط

مي توما - mtouma@twisterme.ae / +971 55768 4150

رقم المكتب: 1195 432 04

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