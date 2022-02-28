باسم الشربينى: نعمل على تطوير حركة القطاع العقارى ككل.. وتحسين أداء السوق

أحمد عبدالعزيز: قدمنا الدراسات المالية والتسويقية الكاملة لتعزيز فرص الاستثمار بالمشروعات

محمود القاضى: العاصمة الإدارية مدينة عالمية تحتاج لأفكار غير تقليدية لتسويق مشروعاتها

استكمالا لسلسلة نجاحاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، نجحت شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية فى المساهمة بإطلاق 23 مشروع جديد بسوق العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021 لعدد من كبرى الشركات العقارية.

وقال باسم الشربينى الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية إن إتقان تعمل دائما على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم شركاءها بالسوق العقارى، بما يساهم فى تطوير حركة القطاع العقارى ككل، ومواجهة المنافسة الشرسة التى يشهدها السوق وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار إلى العمل على مواكبة التغيُرات السريعة للسوق العقاري والعمل على اقتناص الفرص التي تُطرح في العاصمة وفقا لما يُناسب استراتيجيات وأهداف شركاءنا بمختلف مشروعاتهم ومستهدافاتهم وهذا ما تم العمل عليه طوال العام.

وقال أحمد عبد العزيز المدير العام والاستشاري المالي بشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، إن إتقان نجحت فى تقديم

دراسات مالية كاملة ل 13 مشروعا تم تدشينهم وطرحهم بالفعل بسوق العاصمة، والإشراف علي إطلاق 9 مشروعات أخرى بإجمالى مبيعات مستهدفة تزيد عن 40 مليار جنيه.



وأضاف أن الشركة قامت بإعداد دراسات مالية أولية ل4 مشروعات جديدة من المقرر طرحها قريبا، ومراجعة الدراسات المالية والتسعير ل 6 مشروعات، لافتا إلى أن تحقيق النجاح الكبير فى تلك المشروعات نتيجة لجهد وعمل مكثف من فريق إتقان بالتعاون مع فرق العمل المميزة داخل تلك الشركات.

ومن جانبه، أكد محمود القاضي رئيس قطاع التسويق بشركة إتقان على أن العاصمةالادارية بمثابة مدينة عالمية على الأراضي المصرية وتحتاج لجهود وافكار غير تقليدية لتسويق مشروعاتها وهو ما عملنا عليه مع شركاءنا، والتركيز على تنفيذ تلك المشروعات وفقا للمواصفات العالمية وتواكب أحدث ما توصل إليه العالم.



وأضاف القاضي أن إتقان قدمت خدماتها الاستشارية لما يقرب من 50 شركة في أكثر من 10 دول حول العالم أغلبهم في صناعة العقارات، ونركز اهتمامنا على دراسة وتحليل السوق العقاري وسوق العاصمة الإدارية والداون تاون.

وأشار إلى أن الشركة تقدم أيضا الأبحاث التسويقية الشاملة وتحليل المنافسين، ووضع التصور الاستراتيجي للمشروع، وخطة "البراندينج"، والإشراف على الهيكل الإداري وتدريب فريق البيع والتسويق، ومتابعة الأنشطة التسويقية وتنفيذ الخطة التسويقية، كما تقدم الاستشارات المالية وتتضمن تطوير ومراجعة الدراسة المالية بكل مراحلها.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022