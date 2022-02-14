شراكة توفّر خدمات امتثال الأصول الرقمية الأكثر تقدّمًا في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت كرم للاستشارات القانونيّة "شركة خاصة محدودة" (KARM Legal Consultant PVT Limited)، وهي شركة استشارات قانونيّة إماراتيّة متخصصة في مجال التكنولوجيا الماليّة وتقنيات البلوكتشين والقوانين السيبرانية وحماية البيانات، اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركة سكايل كومبلايانس "ScaleCompliance" السويسريّة، والتي تقدم خدمات الامتثال الأكثر تقدمًا في مجال الأصول الرقميّة للعملاء في الإمارات العربيّة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجيّ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرحت كوكيلا ألاغ، المؤسس والرئيس التنفيذيّ لشركة كرم للاستشارات القانونيّة، قائلةً: "نحن نؤمن بتنمية ثقافة متشعبة في الشركة وهذا التعاون يمثل واجهة عمل موحدّة من شأنها أن تُتمم أعمالنا وتعزّز نجاحاتنا." وأضافت ألاغ: "مع استمرارنا في النمو والتوسع، سنحافظ على تعزيز ودعم مثل هذا النوع من الشراكات مع المؤسسات ذات السمعة الحسنة."

وسكايل كومبلايانس التي افتتحت مؤخرًا في مركز دبي للسلع المتعددة في دبي، شركة لديها من الخبرة المجمعة ما يفوق 50 عامًا في مجالات التمويل والتكنولوجيا الماليّة والقانون والتكنولوجيا. توفر الشركة أيضًا الإطار التنظيمي والإجرائي في مجال الامتثال. إضافة إلى الخبرة الكبيرة في سويسرا، تقدم الشركة على الصعيد العالميّ منصة للتحقق من العملاء (إعرف عميلك) ومراقبة عمليات تبييض الأموال بشكل دقيق وفعال. كما تقدم سكايل كومبلايانس خدمة مراجعة محافظ الأصول الرقميّة والمعاملات، بالإضافة إلى أيّ نوع من الدعم لتسجيل العملاء الجُدد.

وقالت د. كارين لوريز، الشريكة المؤسسة في سكايل كومبلايانس: "إنّ سكايل كومبلايانس هو شريكك للحصول على حلول مصممة خصيصاً لما يتناسب مع نشاط المؤسسات في مجال الأصول الرقميّة. لذلك نحن متحمسون لاستقدام خدمات امتثال الأصول الرقميّة الخاصة بنا من سويسرا إلى الإمارات العربيّة المتحدة. ونتطلع إلى التعاون مع شركة كرم للاستشارات القانونيّة ودعم رؤية دبي في مجال العملات الرقميّة لتصبح نقطة جذب عالميّة ورائدة في تطبيقات البلوكتشين المبتكرة."

وأضاف الممثل الإقليمي لأوروبا في مركز دبي للسلع المتعددة، جيمس برنار قائلاً: "يسعدني بأن أشهد هذه الشراكة بين شركتي كرم وسكايل كومبلايانس. إن تضافر الجهود والخبرات يعطي قيمة كبيرة للبيئة الحاضنة التي تنمو في مركز دبي للسلع المتعددة. إنّ شراكات من هذا المستوى وانضمام المزيد من الأطراف القيّمين سيساعد في تعزيز وتنمية النظام الأيكولوجي للأصول الرقميّة وتقنيات البلوكتشين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة والمنطقة."

هذه الاتفاقية التي وقعتها شركة كرم للإستشارات القانونية مع سكايل كومبلايانس، تأتي انطلاقًا من جهودها للتوسع وتطوير وتنويع شراكاتها في مجالات الأصول والعملات الرقمية، تقنيات البلوكتشين، تمثيل الأصول رقميًّا، التكنولوجيا المالية، الأصول الغير قابلة للإستبدال، التقنيات المستجدة ، الألعاب، التمويل الجماعي ومجال الامتثال التنظيمي. لقد أنشئت كرم استجابة لضرورة الدمج بين التقنيات الحديثة والقوانين، وهي التي تعمل كمستشار قانوني رقمي عوضاً عن كونها شركة محاماة تقليدية.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة اليوم مركزًا رائدًا لتقنيات البلوكتشين والأصول والعملات الرقمية. وتشير أحدث الأبحاث لـ"تريبل آي-Triple A" إلى أن هنالك أكثر من 152077 فرداً يحملون العملات والأصول الرقمية في الإمارات، أي ما يساوي 1.54 في المئة من نسبة سكان الإمارات العربية المتحدة. والجدير ذكره، أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها التشريعية الخاصة بتقنيات البلوكتشين وقطاعات التكنولوجيا المالية والأصول والعملات الرقمية منذ السنوات الماضية، وحاليًا تعمل في الإمارات أكثر من أربع مؤسسات مرخصة محلياً كمنصات لتداول الأصول الرقمية إضافة الى اهتمام جدي من منصة بينانس للحصول على ترخيص في الدولة.

وأضافت ألاغ: "كل هذه التطورات تتطلب أن يقابلها خدمات وحلول امتثال متطورة أيضًا. وهذه الشراكة الجديدة ستحرص على نمو البيئة الأيكولوجية للأصول والعملات الرقمية بالتزامن مع حماية العملاء والمؤسسات."

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حول KARM:

تأسست شركة كرم للاستشارات القانونية عام 2018، ونجحت في دمج أفضل الممارسات العالمية تلبيةً للاحتياجات الفريدة لدول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. تقدم الشركة الخدمات الخاصة بمجال التكنولوجيا المالية والتمثيل الرقمي لعملائها ليس فقط ضمن الإمارات العربية المتحدة بل على صعيد المنطقة أيضًا. لعبت دورًا مهمًا في صياغة ووضع السياسات التنظيمية والتوجيهية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتقوم بدور السفير لمجموعة العمل بالتكنولوجيا المالية في صندوق النقد العربي.

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