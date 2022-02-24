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أعلن بنك HSBC عن تعيين نبيل البلوشي في منصب رئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية للإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى مهام دوره الوظيفي الجديد إضافة إلى منصبه الحالي كرئيس للمبيعات المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
وسيركز نبيل من مقر عمله بدبي على الاستفادة من قوة إمكانات بنك HSBC في مجال تمويل رأس المال والحلول المالية المتطورة لدعم الشركات الإماراتية والشرق أوسطية التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع على الصعيد الدولي.
وباعتباره واحداً من كبار المسؤولين المصرفيين الذي تولى مناصب قيادية في إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات لدى بنك HSBC، فإن الخبرة التي يتمتع بها نبيل وعلاقاته القوية والعميقة مع الجهات التنظيمية وأسواق البورصة المحلية، إلى جانب الانتشار الواسع للبنك على المستوى الدولي، ستساعد على ربط العملاء من الشركات والمؤسسات بشبكة عالمية من رؤوس الأموال للاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة فيها والانفتاح للوصول إلى الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين.
#بياناتشركات
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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31? في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51? في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 68.9 مليار دولار أمريكي. www.hsbc.ae
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