محققاً عائداً بنسبة 54 % للمستثمرين

المنامة، مملكة البحرين : أعلنت إبدار كابيتال ش.م.ب مقفلة (إبدار) - وهي شركة استثمارية مصنفة ضمن الفئة الأولى حيث تعمل وفقاً لمبادئ بمبادئ الشريعة الإسلامية و مُرخَّصة من قبل مصرف البحرين المركزي- عن اتمام عملية تخارج مربحة من استثمارها العقاري في المبنى السكني الواقع في كينجزفيو فيليدج، وهو عبارة عن مجمع سكني عائلي في جيرمانتاون في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 103 مليون دولار أمريكي، محققا للمستثمرين عائداً على الاستثمار بلغ 54 % ومعدل عائد داخلي بنسبة 10.4 % على مدار فترة الاحتفاظ بالاستثمار التي امتدت لخمس سنوات.

وشُيّد المجمع السكني في عام 2001، ويضم 12 مبنى مكون من ثلاثة وأربعة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 343980 قدمًا مربعًا حيث يتألف المشروع من 326 شقة كما يضم المجمع عدة مرافق منها حوض سباحة وناديًا ومركزًا للياقة البدنية وقاعة اجتماعات ومركزًا تجاريًّا ومساحات لعب للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز العقار بوجود ممرات واسعة للمشي والركض وركوب الدراجات وملاعب تنس وساحات للعب وخيم للنزهات ومتنزه للحيوانات الأليفة. هذا ويقع المجمع في قلب ممر I-270، وهو مركز التكنولوجيا الأحيائية في منطقة وسط المحيط الأطلسي، كما يقع على مقربة من كينجزفيو فيليج، المركز التجاري الضخم المتخصص في بيع الأطعمة في المقاطعة. وكذلك يقع العقار على بعد ميلاً من جيرمانتاون سوكربليكس ومركز جيرمانتاون المُغطَّى للسباحة. ويجاور المشروع جهات رائدة في مجال الأعمال ومن بينها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية وشركتَيْ ماريوت إنترناشونال ولوكهيد مارتن.

واستحوذت إبدار كابيتال ومستثمروها منذ عام 2016 على حصة بلغت 90 % في المجمع السكني - والذي يعتبر أول استثمار لشركة إبدار في سوق العقارات السكنية الأمريكي - وبالشراكة مع شركة أمريكية رائدة في الاستثمارات العقارية حيث تم من خلال الشراكة تنفيذ برنامج ذو قيمة اقتصادية لتطوير المجمع السكني. أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19)، تعامل فريق ادارة المجمع السكني بإحترافية و تعاملوا بنجاح مع مرحلة الركود و تبعات الجائحة. و قد توج فريق إبدار مع شريكه صفقة التخارج بتحقيق عوائد مجزية لمستثمريها. وما تزال لدى إدارة شركة إبدار نظرة إيجابية بشأن مزايا الاستثمار في العقارات السكنية الأمريكية وما تمتاز به من أسس راسخة. كما تعمل الشركة على تقييم الفرص القائمة في الولايات المتحدة وتسعى إلى تزويد المستثمرين بصفقات مجدية في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار صرّح رئيس مجلس إدارة إبدار، محمد الهاجري: "إنها لعلامة فارقة في تاريخ إبدار ، وهي تعتبر عملية التخارج الأولى من منصتنا الدولية للعقارات. كما يسرُّنا أن مستثمرينا سيتلقون عائدًا مجزياً على استثماراتهم".

وعلَّق الرئيس التنفيذي لإبدار، أحمد مصطفى، قائلًا: "نفخر بالإنجاز الذي حققته شركة إبدار من خلال استكمال التخارج بنجاح في أول صفقة عقارية في الولايات المتحدة. وأضاف: "ما زلنا نعمل على مجموعة من الصفقات الموعودة بسجل حافل من العائدات والنمو".

وعقَّب فهيم شيلوت، رئيس الاستثمارات البديلة والعقارات، قائلًا: "نفَّذنا عملية تخارج معقَّدة بعد تحقيق قيمة اقتصادية رائعة على المجمع السكني، واجتزْنا محنةَ جائحة كورونا (كوفيد-19) حتى استطعنا أن نطرح المجمع السكني في السوق تمهيدًا لعملية البيع الناجحة حيث ساهم الأداء المالي القوي للعقار إلى التخارج بنجاح لكل من شركة إبدار والمستثمرين معها".

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