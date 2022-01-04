ضمن خطة عمل مدينة صور الصناعية السنوية لاستكشاف فرص الأعمال لدى الشركات الكبرى وعرضها على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وقّعت الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) ثلاث اتفاقيات مناولة مع شركات محلية، وذلك بإشراف من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار سعي أوميفكو لدعم الشركات المحلية والعمل من خلال منهج الشراكة والتكامل، واستمرار المساعي القائمة لإيجاد فرص جديدة للشركات المحلية، وحرصاً من مدينة صور الصناعية على توفير الممكنات للشركات المحلية بهدف رفع مستوى الدعم لها من خلال إيجاد التعاقدات مع الشركات الكبرى وتوفير منتجات وخدمات بالمواصفات والمعايير التي تلبي احتياجات الشركات الكبرى العاملة في المدينة الصناعية ؛ الأمر الذي يساهم في تطور الشركات المحلية ونموها وتمكينها من توفير فرص عمل للكوادر العمانية.

#بياناتشركات

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