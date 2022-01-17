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الإمارات العربية المتحدة : ستكون مجموعة بيوسينكس (Biosynex) حاضرة في نسخة معرض الصحة العربي"آراب هيلث" 2022 ، حيث ستعرض الشركة المتخصصة في تصميم الأجهزة الطبية، حلولاً مبتكرة لمكافحة وباء فيروس كورونا.
هذا، وستقدم شركة بيوسينكس خلال المعرض جهازين مبتكرين يبسطان تشخيص سارس كوف-2 هما: أمبليكويك® AMPLIQUICK®)) ولاب باد® إفوليوشن (LABPAD® Evolution) .
الأول، أي بيوسينكس أمبليكويك ® ، يسمح بالكشف عن طريق آر تي- بي سي آر(RT-PCR) عن أربعة فيروسات تنفسية رئيسية. ويلغي جهاز الفحص هذا خطوة الاستخراج، مما يقلل من وقت المناولة ويوفر وقتًا ثمينًا لفنيي المختبرات. يذكر أن جهاز : أمبليكويك® AMPLIQUICK®)) مكّن من اكتشاف إحدى الحالات الأولى لمتغير أوميكرون في فرنسا متروبوليتان.
تعقيبا على ذلك، قال تييري بيبر، المدير العام قائلا: " لقد استثمرت بيوسينكس (Biosynex) بشكل كبير في تطوير حلول اختبار آر تي- بي سي آر (RT-PCR) موثوقة وسهلة الاستخدام. وقد أكدت عملية كشف الحالة الأولى لمتغير أوميكرون باستخدام أجهزتنا، أكدت جودة حلولنا، ما مثل مصدر رضا حقيقي للفريق. ونحن نعمل حاليًا على توسيع نطاق علم الأحياء الجزيئي لدينا لدعم المختبرات في جهودها لإدارة جائحة كوفيد -19. ".
أما الثاني، ®)) لاب باد® إفوليوشن (LABPAD® Evolution) فهو جهاز تشخيص مختبري محمول يسمح بإجراء العديد من التحليلات البيولوجية عبر قارئ واحد مرتبط بمجموعة واسعة من الاختبارات. ومع انه يستخدم بشكل أكثر شيوعا لقياس الـ أي أن آر(INR ) أي مؤشر تخثر الدم، إلا أنه يمكن الآن تطبيق تقنية لاب باد® على الاختبارات المصلية الكمية ومراقبة مستويات الأجسام المضادة لدى مرضى كوفيد-19. وبالإضافة إلى إمكانات التعرف التحليلي والاختباري ، فإن جهاز لاب باد متصل بالكامل وينقل النتائج تلقائيًا. مما يمثل مسار رعاية سريع وآمن بفضل إمكانية التتبع الشامل للاختبار، مع تطبيق عملي ملموس للتحقق من مستوى الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 وتكييف جدول التطعيم.
وقد صرح الدكتور توماس لامي، المدير العام الدولي قائلا: " لقد أصبح القسم الدولي أحد أعمدة شركتنا. اليوم ، نحن نغطي أكثر من 70 دولة في العالم من أمريكا اللاتينية إلى آسيا ، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. هدفنا للسنتين القادمتين هو تعزيز مكانتنا الحالية وتوسيع تواجدنا في أكثر من 100 دولة. من أجل تعزيز نشاطاتها والترويج لها ، تشارك بيوسينكس مرة أخرى هذا العام في معرض آراب هيلث، الفعالية الدولية الهامة في مجال الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون متواجدة ضمن جناح فرنسا ، في قاعة الشيخ سعيد، المنصة Z2D30 ".
تأسست مجموعة بيوسينكس في العام 2005 ، وتقوم بتطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الطبية للفحص والتشخيص والوقاية. وقد برهنت على خبرتها من خلال التكيف مع المشاكل الصحية الحالية وهي تصدر منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم. تركز خبرتها التكنولوجية على تطوير الاختبارات التشخيصية السريعة على أساس مبدأ الكروماتوغرافيا المناعية أو الترشيح المناعي وكذا البيولوجيا الجزيئية. تجمع الاختبارات المختلفة التي طورتها بين بساطة التنفيذ وسرعة الحصول على النتيجة والمستوى العالي من الأداء السريري.
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