في اتفاقية تنص على تصليح السيارات وتوفير الحلول

أبوظبي - وقع "أوتوسنترال"، مركز الخدمة والإصلاح متعدد العلامات التجارية التابع لمجموعة المسعود، اتفاقية تعاون مع شركة "بلو برينت" التابعة لمجموعة بلستين، والمتخصصة في خدمات ما بعد البيع، تنص على صيانة وإصلاح المركبات عبر تقديم حلول مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا لجميع عملاء المركز في الإمارات العربية المتحدة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين، من قبل هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في مجموعة المسعود، وأمجد كلان، المدير العام لـفرديناد بلستين الشرق الأوسط.

بموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تقديم خدمات وحلول تصليح السيارات متعددة العلامات التجارية تحت سقف واحد، حيث ستتوكل شركة بلو برينت بتوفير أكثر من 2750 أداة ترشيح، وما لا يقل عن 3400 مكبح، مصنعة وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في تصنيع المعدات الأصلية وتأتي مع ضمان لمدة 3 سنوات. وقد خضعت المنتجات لاختبارات عديدة من قبل الشركة، وذلك لضمان الجودة والسلامة.

كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة "أوتوسنترال" على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة، مشكلاً خطوة متقدمة نحو أهداف المركز المتمثلة في أن يصبح مركز تصليح وصيانة السيارات ذات العلامات التجارية المختلفة، الأكثر موثوقية وتفضيلاً في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموما.

وقال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في مجموعة المسعود: "ستساهم شراكتنا الإستراتيجية مع مجموعة بلستين في ضمان تقديم أرقى الخدمات في خدمة السيارات عبر مراكز أوتوسنترال المتميزة في جميع أنحاء الدولة، مدعومة بمواردنا وخبراتنا الواسعة في إصلاح وصيانة السيارات الجديدة التي تحاكي تطلعات عملائنا، وتزيد سعادتهم. وكلنا ثقة بما ستحققه جهودنا التعاونية المتضافرة من نتائج إيجابية تزيد ثقة عملائنا وتعزز سمعتنا في السوق، كواحد من أكثر مزودي خدمات السيارات موثوقية في الدولة".

من جهته قال أمجد كلان، المدير العام لـفرديناد بلستين الشرق الأوسط: "تعتبر شراكتنا مع أوتوسنترال ومجموعة المسعود، بمثابة خطوة أساسية متقدمة ذات تأثير إيجابي على مهمتنا المتمثلة في تقديم أرقى خدمات الصيانة المتقدمة لعملائنا، حيث نلتزم من خلالها بتقديم أفضل الحلول الممكنة لتعزيز تجربة العملاء. ونتطلع قدماً للاستفادة من خبراتنا الواسعة في تحقيق احتياجات عملائنا، وتجاوزتطلعاتهم، بالتعاون مع أوتوسنترال."

وانطلاقاً من مكانتها كمورد ومصنع، تعد مجموعة بلستين شركة متخصصة رائدة عالمياً في سوق خدمات ما بعد البيع، تقدم حلول إصلاح جميع أنواع مركبات الركاب والمركبات التجارية مدفوعةً بمعايير الجودة العالية والتركيز القوي على العملاء.

كما تعتبر بلو برينت الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بقطع الغيار عالية الجودة والمخصصة لموديلات السيارات الآسيوية والأوروبية والمركبات التجارية الخفيفة، حيث تقدّم أكثر من 2000 فلتر للزيت، والهواء والوقود والمقصورة، إضافة إلى مجموعة واسعة من أكثر من 7000 مكبح.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يسعى أوتوسنترال إلى الارتقاء بخدمات السيارات عالية الجودة والانتقال بها إلى المستوى التالي، من خلال مجموعة من الأسعار التنافسية ووفقًا لأفضل معايير الوكلاء. ويوفر مركز الخدمة حلولاً متميزة يقدمها فريق من الفنيين والخبراء المدربين، يعملون ضمن مرافق متطورة وفريدة.

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نبذة عن "أوتوسنترال"

يتيح مركز "أوتوسنترال" التابع لـ "مجموعة المسعود"، خدمات وإصلاح طرازات متعددة من السيارات، وحلول صيانة شاملة بأعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية تماشياً مع أفضل منهجيات العمل. ويشكل المركز وجهةً واحدة متكاملة لكافة العلامات التجارية للسيارات، تحت إشراف طاقم تخصصي من ذوي الإمكانات والخبرات المتميزة التي تُغطي مُختلف الخدمات، بما فيها الصيانة الميكانيكية الدورية؛ ؛ وإصلاح حوادث السيارات؛ والمطالبات التأمينية. ويسعى "أوتوسنترال" ليُصبح مركز الخدمات الأكثر موثوقية وإقبالاً لمُختلف العلامات التجارية للسيارات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمعرفة المزيد من المعلومات وحجز الخدمات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني (www.autocentraluae.com).

نبذة عن مجموعة المسعود:

تضم مجموعة المسعود عدداً من الشركات العائلية الرائدة والتي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر المجموعة من أبرز رواد قطاع السيارات في أبوظبي والعين، وهي الموزع المعتمد لأبرز العلامات التجارية العالمية مثل نيسان، وإنفينيتي، ورينو وبريجستون في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وتتميز المسعود بمسيرة ناجحة وإنجازات ريادية في هذا المجال، وذلك نظراً لقدراتها الفائقة وحلولها الذكية وتكنولوجياتها المتطورة والمعتمدة في خدمات البيع وما بعد البيع.

وتشرف مجموعة المسعود على شبكة عالمية من أهم مراكز الخدمات المجهزة بالكامل، ومختلف موزعي قطع الغيار، كما أنها تدير مجموعة كبيرة من مراكز خدمات الصيانة والعناية بالسيارات تتضمن شبكة مراكز الخدمة "فيرست ستوب First stop"، وعدد من مرافق الصيانة التابعة لأدنوك، بالاضافة إلى مراكز خدمة أوتوسيرف، كما تمتلك الشركة أكبر مركز خدمة لسيارات نيسان في العالم.

وتواصل المسعود التزامها في تطوير فريق العمل وتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المستمر، إضافة إلى الاستثمار المستدام في صالات العرض المبتكرة ومراكز الخدمات المتطورة، بما يضمن تميز المجموعة الدائم في تقديم أرقى الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين.

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مجموعة أورينت بلانيت

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مروة قعبور، رئيسة قسم التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة

هاتف: 22017955 /02 (أبوظبي)

البريد الإلكتروني: marwa_kaabour@masaood.com

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