سلطنة عُمان: أعلنت أندر آرمر عن الافتتاح الرسمي لأول متجر يحمل علامتها التجارية في سلطنة عمان، والذي يقع داخل "مول عُمان"، وجهة التسوق الجديدة في مسقط. ويعد متجر أندر آرمر الأول في المنطقة الذي جرى تصميمه وتجهيزه لتقديم تجربة تجزئة راقية وسلسة وصديقة للمستهلك.

ويتميز مول عُمان بموقعه المركزي داخل العاصمة مسقط، وهو أحدث وأكبر وجهة تسوق للسائحين والعائلات والسكان والمواطنين على حد سواء. ويقع المتجر الجديد في مكان يسهل الوصول إليه من الأحياء الرئيسية في المدينة ووجهات البيع بالتجزئة والأعمال، ليلبي جميع احتياجات محبي اللياقة البدنية.

وجرى تصميم مفهوم المتجر الجديد تماشياً مع المبادئ التوجيهية العالمية لشركة أندر آرمر لضمان تجربة تنقل سلسة للعملاء مع عرض مرئي لجميع الملابس والأحذية والإكسسوارات. ويضم المتجر أحدث الملابس الرياضية للرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى أحدث منتجات التدريب والجري والجولف من تشكيلة "روك" الشهيرة، والتي جرى تصميمها بالتعاون مع النجم العالمي دوين "ذا روك" جونسون، السفير العالمي لعلامة أندر آرمر.

ويلبي المتجر الجديد احتياجات الرياضيين من جميع الأعمار والقدرات، كما يضم موظفين مدربين على أعلى مستوى يمكنهم تقديم المشورة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات تلبيةً لاحتياجات محبي الرياضة من الأفراد والفرق الرياضية.

وعلق لي ديفون، نائب رئيس أندر آرمر الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا افتتاح أول متجر يحمل علامتنا التجارية في سلطنة عُمان داخل أحدث وأكبر مركز تسوق على مستوى السلطنة. وسيحتضن المتجر مجموعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات التي تقدم أفضل أداء للرياضيين، كما أنه سيشكل وجهة للياقة البدنية تلبي احتياجات جميع عملائنا في بيئة حديثة ومتطورة. وتعد سلطنة عُمان بلداً رائعاً مليئاً بالتنوع والأشخاص الرائعين ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا المجتمع ونتطلع إلى استقبال عملائنا في المتجر الجديد".

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نبذة عن شركة ’أندر آرمر‘

تعد شركة "أندر آرمر" إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأحذية والملابس والمعدات الرياضية والتي أحدث نقلة نوعية في أنماط ارتداء الرياضيين للملابس الرياضية حول العالم. وتباع المنتجات المبتكرة للعلامة، والتي تم تصميمها خصيصاً لتحسين الأداء الرياضي، إلى الرياضيين على اختلاف مستوياتهم في مختلف أنحاء العالم. ويقع المقر الرئيسي لشركة ’أندر آرمر‘ في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

هاوس أوف كومز: underarmour@houseofcomms.com

أندر آرمر: nadia.n@athlocity.com

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