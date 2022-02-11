التعاون بين الجانبين يشمل تقديم دعم تثقيفي للمرضى المصابين بداء الأمعاء الالتهابي وأسرهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "أمانة للرعاية الصحية"، التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي تستهدف تحسين جودة حياة المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعانون من "داء كرون" والتهاب القولون التقرحي وأنواع أخرى من داء الأمعاء الالتهابي (IBD). وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت "أمانة للرعاية الصحية" مزود لخدمات الرعاية التي يحتاجها المرضى المسجلين في جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي، حيث سيوحّد الجانبان جهودهما في العديد من المبادرات المتعلقة بإجراءات الفغر، بما في ذلك إنشاء مجتمع خاص بدعم مرضى داء الأمعاء الالتهابي وأسرهم.

وحدد الجانبان مجموعة من مجالات التعاون لتقديم الدعم لمرضى داء الأمعاء الالتهابي الذين أُجريت لهم عمليات الفغر – (فتحة في البطن لتسهيل التخلص من الفضلات من الجسم). وسيقدم خبراء "أمانة للرعاية الصحية" للمرضى في منازلهم جلسات تثقيفية حول المعلومات المتعلقة بفغرة البطن ما قبل إجراء العملية، إضافة إلى وضع علامات على موقع الفغر، وتقديم خدمات الرعاية التي يحتاجها المرضى بعد إجراء هذا النوع من العمليات.

وتلتزم جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي، التي تأسست برعاية الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وتحت مظلة وإشراف وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، بدعم المرضى الذين يعانون من أمراض داء الأمعاء الالتهابي، إضافة إلى أسرهم وأصدقائهم من خلال مبادرات التوعية والدعم والبرامج التثقيفية، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، ومساعدتهم على التمتع بجودة حياة صحية.

وأوضحت تيريزا كوين، مدير العمليات السريرية في "أمانة للرعاية الصحية" أن هذه الشراكة هي خطوة متوقعة وتأتي تماشياً مع الأهداف المشتركة لكل من جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي و"أمانة للرعاية الصحية" ولا سيّما فيما يتعلق بالتركيز على دعم المرضى وعائلاتهم، والتأكيد على أهمية إشراكهم في جميع الجوانب المتعلقة بخطة العلاج والقرارات ذات الصلة. مشيرةً إلى أن جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي تقدم خدمات فريدة، وستعمل "أمانة للرعاية الصحية" على توظيف خبراتها ومواردها لزيادة وعي المرضى عبر ندوات تثقيفية وتزويدهم بخدمات رعاية متخصصة، بما يساهم في زيادة وعي مجتمع مرضى داء الأمعاء الالتهابي حول عمليات الفغر وغيرها.

ولفتت كوين إلى أن الفريق متعدد التخصصات في "أمانة للرعاية الصحية" يشتمل على كوادر تمريضية واختصاصيين في رعاية فغر البطن والقولون والتأكد من حيوية الأنسجة، إضافة إلى معالجين واختصاصيي تغذية وخبراء في إدارة الفغر لدى البالغين والأطفال. ويقدم الفريق إلى جانب خدمات الرعاية الطبية مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك مقابلة المرضى ما قبل الجراحة وتقديم استشارات وجلسات تثقيفية لهم، فضلاً عن دعم المريض في رحلة تعافيه أثناء إقامته في المستشفى وتمكين تخريجه في أقرب وقت ممكن ومتابعة رعايته في المنزل.

ومن جهتها قالت الدكتورة مريم الخاطري، مؤسسة جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي وأخصائية بارزة في أمراض الجهاز الهضمي: "يتمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة لجمعيتنا في تطبيق أعلى المعايير الدولية لخدمات الرعاية الصحية لمرضى داء الأمعاء الالتهابي وتوفير منصة متقدمة تساهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الحياة الصحية بين المرضى، وتشجيعهم على تبادل المعرفة والنصائح ومشاركة تجاربهم ودعم بعضهم البعض. ومن شأن هذه الشراكة مع "أمانة للرعاية الصحية" أن تساهم في تبادل الخبرات وتحسين مستوى خدمات الرعاية المقدمة للمرضى، كما ستساعدنا هذه الخطوة على إنشاء مجتمع واعٍ من مرضى داء الأمعاء الالتهابي وذلك بما يتماشى مع أهداف الجمعية".

وبالإضافة إلى مبادراتها على صعيد دعم المرضى وزيادة مستوى الوعي، تدعم جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي أيضاً الأبحاث العلمية التي تتمحور حول عوامل الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية وطرق تشخيصها وعلاجها، وتهدف إلى تطوير سجل خاص بالمرضى المصابين بداء الأمعاء الالتهابي لتكوين فهم ورؤية أوضح لهذا المرض على المستوى المحلي، بالتعاون مع مؤسسات ومراكز الرعاية الصحية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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