عُقدت نسخة العام 2021 من مؤتمر "أمتيك" AMTECH افتراضياً وجمعت مسؤولين إقليميين ودوليين من أمازون مع مشاركين من السعودية وبلدان المنطقة

تناول المؤتمر عدة مواضيع مهمة أبرزها الابتكار والتكنولوجيا في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتوجهات القطاع، وسلوكيات العملاء، وطرق الدفع الجديدة

الرياض: اختتمت شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسخة الثالثة من مؤتمرها التقني "أمتيك" AMTECH للعام 2021، وجمع تحت مظلته مسؤولين إقليميين ودوليين من أمازون مع مشاركين تمثل القطاع التقني المزدهر في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وذلك لاستعراض الابتكارات، وأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أبرز الخبراء ضمن مجالات اختصاصهم.

وركز المؤتمر الذي عقد يومي 8 و9 ديسمبر الجاري على الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العديد من الموضوعات، من بينها التعلم الآلي، والتقنيات الناشئة، وتوجهات القطاع، وطرق الدفع الجديدة، وسلوكيات العملاء.

دُشّن المؤتمر بحضور رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيصل رافي مدير إدارة التكنولوجيا لأمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر إلقاء كلمة مشتركة تمحورت حول مدى التزام الشركة وتركيزها على مفهوم "الابتكار والتبسيط"، والذي يمثل أحد مبادئ القيادة في أمازون وهو الموضوع الرئيسي لفعالية هذا العام، إذ تم التطرق إلى حاجة وأهمية البقاء في صدارة بيئات العمل واحتياجات العملاء سريعة التغير.

من جانبه عبّر رونالدو مشحور عن سعادته بعقد المؤتمر بالقول :"سُعدنا جداً بلقاء ألمع العقول والمواهب الفذة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى، والذين اجتمعوا مع خبراء ومسؤولي أمازون من حول العالم تحت سقف مؤتمر "أمتيك" لهذا العام. وبعد سلسلة من نسخ المؤتمر الناجحة في السنوات الماضية، أظهرت نسخة هذا العام التواؤم القائم بين الابتكار والتفكير الذي يركز على العملاء. نحن فخورون وممتنون للتفاعل الذي تم بين فرقنا في أمازون والمواهب المتميزة من المنطقة. لقد منحنا مؤتمر "أمتيك" فرصة أخرى لاستعادة شغفنا بالاختراع والطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها مواصلة خدمة عملائنا بشكلٍ أفضل".

وإلى جانب ما تخلله من نقاشات، تضمن مؤتمر "أمتيك" للعام 2021 جلسات حوارية، ومحادثاتٍ تفاعَل خلالها المشاركون مباشرة مع مسؤولي أمازون. فيما قدّم سمير كومار نائب رئيس أمازون لشؤون التسويق العالمي عرضاً حول مفهوم العمل لدى أمازون ومحفزاته، حيث تعمق في الحديث عن ثقافة الشركة وأفضل الممارسات التي تتبناها. من جانبه، قدم عبده شلالا مدير المبيعات في منطقة الخليج لدى أمازون، عرضاً حول كيفية تسوق العملاء عبر الإنترنت، وناقش الاتجاهات الأساسية في سلوكيات التسوق الإلكتروني.

كما تضمن المؤتمر مجموعة من العروض التقديمية التي سلطت الضوء على ثقافة أمازون للابتكار والتركيز على العملاء، وغيرها من الموضوعات التي كان أبرزها:

"استخدام التعلم الآلي لتعزيز تجارب عملاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي قدمه جلال الدين عمري مدير تطوير البرمجيات في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"التقنيات الناشئة - اجعل مهاراتك جاهزة للمستقبل"، والذي قدمه سوهان ماهشوار ممثل مَصالح كبار المطورين لدى خدمات أمازون ويب في هولندا

"أسس الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي الحديث"، والذي قدمه ألوك جوفيل مهندس برمجيات رئيسي في أمازون الهند

"ما الذي يجعل نظام المدفوعات ناجحاً؟"، والذي قدمه جاجيندران راثيناسامي، مهندس برمجيات رئيسي في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"التعلم الآلي المتقدم في وسائل الإعلام"، والذي قدمه آدم ساذرلاند رئيس قسم تطوير أعمال علوم البيانات والتحليلات لوسائل الإعلام والترفيه حول العالم في أمازون الولايات المتحدة

