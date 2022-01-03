دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: أطلقت "ألفو"، إحدى كبار الوسائط الدولية دراستها الجديدة تحت عنوان "أبرز العلامات التجارية الآسيوية في عشرينيات القرن الحادي والعشرين". وقد أشارت الأبحاث أن آسيا ستضطلع قريباً بدور المركز العالمي الاقتصادي، لتستبدل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأضافت الدراسة أن بروز هذه القوة العظمى سيكون مدفوعاً بقوة الشركات الرائدة.

وجدت "ألفو" أن "أرامكو السعودية" تحتل صدارة التصنيف؛ حيث عززت الشركة السعودية مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، تعدّ "أرامكو السعودية" من الشركات التي تضررت بشدة نسبياً نتيجة جائحة كورونا. في المقابل، فإن الشركات ذات الحافظة المتنوعة، والاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة، بالكاد شعرت بتأثير أزمة وباء كورونا. تشمل قائمة هذه الشركات، شركات التكنولوجيا أو الشركات متعددة التخصصات مثل "تينسنت هولدينجز"، ومجموعة علي بابا، فضلاً عن "سامسونج" أو مجموعة تاتا الهندية، التي تعمل في قطاعات مختلفة، بدءاً من قطاع معالجة المعادن، مروراً بقطاع تصنيع السيارات، والسياحة والطعام.

وتشير التوقعات أن الشركات الصينية قد تعزز مكانتها في المستقبل، إلا أنه من المرجح أيضاً أن تبدأ الشركات في البروز في الدول التي بدأت تشهد ازدهاراً اقتصادياً، خاصة في الهند، التي تمثّل حالياً سادس أكبر اقتصاد في العالم. تتمتع الهند بإمكانات بشرية هائلة، وهذا ليس فقط لكونها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، إنما أيضاً بسبب التركيبة العمرية المواتية للسكان والإصلاحات قيد التنفيذ، التي تدفع بالهند قدماً.

ومن المتوقع أن تصبح الدول الأخرى في المنطقة، مثل إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وسنغافورة وتايلند أكثر أهمية أيضاً.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات في دراسة "أبرز العلامات التجارية الآسيوية في عشرينيات القرن الحادي والعشرين"ـ، التي يمكن تحميلها مجاناً في قسم البحوث عبر الرابط الالكتروني التالي: alpho.com .

تُعتبر "ألفو" وسيطاً مرخصاً ومنظماً. تُشكّل "ألفو" الخيار المتميّز والمثالي للمشاركة في عمليات التداول العالمي، حيث أنها تعمل في سوق مستقر وآمن، كما أنها حائزة على جوائز عدة. علاة على ذلك، حصلت "ألفو" مؤخراً على جائزة أفضل وسيط لعقود الفروقات وأفضل وسيط فوركس بالتجزئة للعملاء الأفراد المقدّمة من معرض فوركس دبي 2020.

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