يأتي الاستحواذ ضمن خطة ألفا ظبي التوسعية بقيمة 8 مليارات درهم في دولة الإمارات والمنطقة

تتماشى الرؤية الإستراتيجية لشركة القدرة مع تطلعات ألفا ظبي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تواصل شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ADH)) والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، تنويع محفظتها الاستثمارية في مختلف الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك عبر خطتها الاستراتيجية البالغة ميزانيتها 8 مليارات درهم للتوسع بمختلف القطاعات الرئيسية في الدولة. وتماشياً مع ذلك، أعلنت "ألفا ظبي" اليوم عن استحواذها على ما نسبته 25.24% من شركة القدرة القابضة.

وتعد القدرة القابضة، وهي شركة مساهمة خاصة مقرها أبو ظبي، واحدة من أكبر الشركات القابضة التي تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات التنموية، ومنذ تأسيسها في عام 2005 تمكنت الشركة في النمو والتطور بشكل ملحوظ من خلال التركيز على التنمية المستدامة في المنطقة و الاستثمار في قطاعات النمو الأساسية.

وتعليقا على عملية الاستحواذ، صرح المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة قائلاً: "انطلاقاً من التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارة ألفا ظبي، نعمل دائماً على دراسة وتقييم محفظتنا الاستثمارية بشكل مستمر للعمل لتعزيز مسيرة نجاحنا واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. وتصب هذه الخطوة الاستثمارية في شركة القدرة في مصلحة مساهميننا وتعكس خطتنا التوسعية في العديد من القطاعات الاستراتيجية النامية والواعدة بعناية ورؤية ثاقبة، فالقدرة شركة رائدة في الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة والمشاريع التطويرية المختلفة والتي تواكب وتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

وتتطلع ألفا ظبي القابضة مستقبلاً إلى تعزيز مكانتها كمساهم في اقتصاد دولة الإمارات بما يتماشى مع سلسلة مبادرات "مشاريع الخمسين" في الدولة للحفاظ عليها كوجهة مثالية للمهارات والخبرات والاستثمارات.

وأضاف العامري: "خصصت ألفا طبي القابضة صندوقًا استثماريًا بقيمة 8 مليارات درهم إماراتي لتعزيز محفظتها من خلال التطوير والاستحواذ والاستثمار في الشركات التي تعكس التزامنا تجاه العملاء والمساهمين على حدٍ سواء، وذلك بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

وخلال شهر ديسمبر 2021، استكملت شركة القدرة القابضة عملية الاستحواذ على شركة طموح للاستثمار، وذلك بعد أن وافقت الشركة العالمية القابضة على اتمام الصفقة، من خلال نقل ملكية أسهم شركة طموح للاستثمار مقابل سندات إلزامية التحويل بقيمة 2.244 مليار درهم سيتم تحويلها إلى أسهم ضمن رأس مال شركة ا لقدرة القابضة.

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عن شركة ألفا ظبي القابضة:

تأسست شركة ألفا ظبي القابضة (المعروفة سابقاً باسم تروجان القابضة) عام 2008، وهي واحدة من شركات البناء الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. تتوزع مشاريع التطوير والبناء على مختلف المباني الشاهقة والمساكن الجماعية ودور الرعاية الصحية والبنية التحتية ومشاريع النقل، بما في ذلك ووترز إيدج، وذا بالم تاور، وديرة واترفرونت، و نيشن تاورز، ومشروع جبل حفيت للإسكان، وسكك الاتحاد للقطارات.

تضمّ الشركة أكثر من 45,000 موظفا، وتركز على المصالح العقارية والأصول التي تدعم البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شرعت الشركة مؤخراً في تكوين محفظة متنوعة تدير وتنشر وتنظم مجموعة متنوعة من الكيانات ضمن قطاعات البناء والضيافة والصناعة ورأس المال.

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