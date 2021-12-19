أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم ألفا ظبي القابضة، المجموعة المساهمة والفعالة في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، أنها ستقوم باستثمار مليار درهم إماراتي في شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المعروفة باسم "تعزيز".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً حيث تم تخصيص ميزانية مالية تقدر بـ 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

تعليقًا على هذه الخطوة، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "إن "تعزيز" وعملياتها في إمارة أبوظبي هي الاستثمار الأمثل واضافة هامة وتنوع استراتيجي لمحفظتنا الاستثمارية التي تضم العديد من القطاعات من الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبناء والنقل والكيماويات. ونتطلع لتعاوناً استراتيجياً ناجحاً ومثمراً طويل الأمد مع "تعزيز" يهدف لبناء تنافسية إقليمية وعالمية لشركة ألفا ظبي القابضة ودولة الإمارات.

تعد "تعزيز" منظومة للخدمات الصناعية واللوجستية تعمل على دفع ودعم وتمكين نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاع التكرير والبتروكيماويات، وبناء منظومة صناعية متقدمة في دولة الإمارات. وقد قدمت شركة شيميرا كابيتال ومقرها أبوظبي المشورة لشركة ألفا ظبي القابضة فيما يتعلق باستثماراتها في المنظومة.

وتعتبر المواد الكيميائية من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن "مشروع 300 مليار"، استراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار بحلول العام 2031.

وستسهم الشراكة بين ألفا ظبي و"تعزيز" على الاستفادة من الفرص في قطاع واعد نظراً للنمو المتوقع في الطلب العالمي على المواد الكيميائية والفرصة المواتية لتوفير سلاسل توريد جديدة من خلال الإنتاج المحلي.

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عن شركة ألفا ظبي القابضة:

تأسست شركة ألفا ظبي القابضة (المعروفة سابقاً باسم تروجان القابضة) عام 2008، وهي واحدة من شركات البناء الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. تتوزع مشاريع التطوير والبناء على مختلف المباني الشاهقة والمساكن الجماعية ودور الرعاية الصحية والبنية التحتية ومشاريع النقل، بما في ذلك ووترز إيدج، وذا بالم تاور، وديرة واترفرونت، و نيشن تاورز، ومشروع جبل حفيت للإسكان، وسكك الاتحاد للقطارات.

تضمّ الشركة أكثر من 45,000 موظفا، وتركز على المصالح العقارية والأصول التي تدعم البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شرعت الشركة مؤخراً في تكوين محفظة متنوعة تدير وتنشر وتنظم مجموعة متنوعة من الكيانات ضمن قطاعات البناء والضيافة والصناعة ورأس المال.

لمزيد من المعلومات حول ألفا ظبي القابضة، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae

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