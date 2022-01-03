تماشياً مع خطتها في تخصيص 8 مليارات درهم للاستثمارات الاستراتيجية

زيادة بنسبة 17% من أسهم ألفا ظبي في الدار العقارية

عملية الاستحواذ تجعل الفا ظبي القابضة واحدة من ضمن أكبر المساهمين في الدار العقارية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة ألفا أبوظبي القابضة ش.م.ع (ADH) و التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 17% في شركة الدار العقارية ش.م.ع ، إحدى المجموعات العقارية الرائدة في مجال التطوير والإدارة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. و ستؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة حصة ألفا الظبي القابضة في الدار العقارية إلى 29.8%، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "يشهد قطاع العقارات تعافياً مذهلًا.. كما يشهد ارتفاعاً متزايداً في الطلب على العقارات السكنية والتجارية وعقارات قطاع الضيافة والعقارات اللوجستية، بفضل الاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وما تميزت به من مرونة وسرعة التكيّف وحسن الإدارة".

والجدير ذكره، أنه في بدايات هذا العام، استحوذت ألفا ظبي القابضة على حصة استراتيجية بنسبة %12.8 من شركة الدار العقارية، حيث شملت تحويل مليار سهم في صفقة ضخمة بقيمة 3.7 مليار درهم إماراتي.

ووفق خطتها التوسعية، أعلنت ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على شركة "سبلايم 2" و "سونجو 2" و"سونجو 3" الذين يمتلكون ما نسبته 17% من شركة الدار العقارية، بما يزيد من أسهم شركة ألفا ظبي لأكثر من ربع أسهم الدار (%29.8) الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة العقارات.

وأضاف العامري: "تمثل خطة ومشاريع شركة الدار العقارية الاستثمار المناسب لشركة ألفا ظبي القابضة وباقي المساهمين، حيث تتنوع مشاريع الدار ما بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وهو ما يتماشى مع رؤية ألفا ظبي التي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة في المستقبل القريب".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية التي أعلنت عنها مؤخراً، وتشتمل على ميزانية مالية تقدر بـ 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل وخارج الإمارات كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

وكان تحالف شركة الدار العقارية "الدار" والقابضة (ADQ) أعلن استحواذه على 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بهدف تعزيز مكانتها كمطور رائد في السوق المصرية من حيث نطاق أعمالها وسمعتها، وتنمية محفظتها من المجتمعات السكنية متعددة الاستخدام في كل من مناطق القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي، والأسواق الرئيسية الأخرى.

وتتوافق رؤية شركة الدار العقارية وألفا ظبي في المساهمة بتعزيز التطور والازدهار في الدولة. وتعد شركة الدار العقارية مطوراً رئيسيا للمجتمعات المتكاملة والحيوية والمزدهرة في أبرز وجهات أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس والسعديات والراحة وجزيرة الريم، كما تمتلك محفظة أراضي ضخمة وتشمل 3 وحدات أعمال. وتتمثل هذه الوحدات في "الدار للمشاريع"، المسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنيين والبنية التحتية الرئيسية، و"الدار للريادة"، والتي تتولى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار، و"الدار مصر" وهي منصة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة.

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عن شركة ألفا ظبي القابضة:

تأسست شركة ألفا ظبي القابضة (المعروفة سابقاً باسم تروجان القابضة) عام 2008، وهي واحدة من شركات البناء الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. تتوزع مشاريع التطوير والبناء على مختلف المباني الشاهقة والمساكن الجماعية ودور الرعاية الصحية والبنية التحتية ومشاريع النقل، بما في ذلك ووترز إيدج، وذا بالم تاور، وديرة واترفرونت، و نيشن تاورز، ومشروع جبل حفيت للإسكان، وسكك الاتحاد للقطارات.

تضمّ الشركة أكثر من 45,000 موظفا، وتركز على المصالح العقارية والأصول التي تدعم البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شرعت الشركة مؤخراً في تكوين محفظة متنوعة تدير وتنشر وتنظم مجموعة متنوعة من الكيانات ضمن قطاعات البناء والضيافة والصناعة ورأس المال.

لمزيد من المعلومات حول ألفا ظبي القابضة، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae

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