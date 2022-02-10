الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة في المنطقة، نتائجها المالية الأولية للعام الماضي 2021؛ حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 18.8 مليار درهم؛ أي بنسبة نمو 400 % مقابل 3.8 مليار درهم في عام 2020؛ كما بلغ صافي أرباح المجموعة نحو 5.1 مليار درهم عن العام 2021، مقابل 218 مليون درهم عن العام الذي سبقه.

وتعكس هذه النتائج المتميزة الأداء المرن والرائد للمجموعة وكذلك الأنشطة التجارية القوية والمتسقة للشركات التابعة لها في مختلف القطاعات التي تعمل فيها، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والضيافة، والتطوير العقاري، والإنشاءات.

وتمكنت الشركة التي يبلغ رأسمالها 10 مليارات درهم وتعمل بفريق عمل يبلغ عدده نحو 60 ألف موظف في مختلف القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، من تنويع استثماراتها وزيادة مستوى الكفاءة لديها والارتقاء بمستوى أداء شركاتها الأمر الذي أسهم في تعزيز استثمارات المساهمين، فضلاً عن توسيع محفظتها الاستثمارية الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وتعليقاً على نتائج المجموعة، قال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: " تماشياً مع أهدافنا وتطلعاتنا الاستراتيجية التي اعتمدناها للعام 2021، نجحت مجموعة ألفا ظبي القابضة في تحقيق نمو باهر؛ حيث تمكنّا خلال الربع الأخير من العام الماضي من تحقيق نتائج مالية ضخمة عبر استثماراتنا المتميزة والأداء المتقدم لشركة بيور هيلث للتوريدات الطبية ذ.م.م. وشركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة تروجان ".

وأضاف: "بالإضافة إلى نتائجها التجارية المميزة في مختلف القطاعات الأساسية التي تستثمر فيها نفذت شركة ألفا ظبي القابضة استثمارات استراتيجية في عام 2021 من خلال الاستحواذ على حصة 17.5% في شركة الدار العقارية ش.م.ع بما أدى إلى زيادة حصتها لنحو 30% في نهاية العام، و 70% في شركة موارد القابضة للاستثمار. كما استثمرت الشركة بقيمة مليار درهم في شركة "تعزيز"، التي تعمل كمؤسسة للخدمات الصناعية واللوجستية، كما اشترت الشركة 68.5%من أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية ش م ع و 40% من شركة مجموعة ريسيبونس بلس ميديكال سيرفيسز ذ. م. م. و 65% من شركة ساندستورم لصناعة السيارات.

وأضاف المهندس حمد سالم محمد العامري: "في إطار استراتيجيتنا وخططنا التوسعية ندخل عام 2022 بزخم قوي، ونتحرك بسرعة لتحقيق عمليات استحواذ جديدة ستسهم في تطوير خطة استثماراتنا البالغة 8 مليارات درهم في العقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والقطاعات الحيوية الأخرى".

وتأسست ألفا ظبي القابضة ش.م.ع في عام 2013، وهي اليوم واحدة من أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وكانت الشركة أعلنت مؤخراً عن خطط توسع واستراتيجية مستقبلية تستهدف استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم في قطاعات متنوعة واعدة. وستواصل المجموعة استثمارها في منصاتها الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات وأعمال البناء داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

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عن ألفا ظبي القابضة

ألفا ظبي القابضة (ADH)، شركة مدرجة تضم مجموعة شركات ومقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2013 وتُعتبر واحدة من أسرع الشركات الدولية القابضة نموًا في المنطقة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها أكثر من 65 شركة موزعة على مجالات البناء والزارعة والصناعة والرعاية الصحية والضيافة والبتروكيماويات. ومع ثروة بشرية تزيد عن 60 ألف موظف فإن شركة ألفا ظبي القابضة هي مساهم استراتيجي هام في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وهي ملتزمة بدفع النمو المستمر لأصحاب المصلحة فيها من خلال الاستثمارات في الأعمال التجارية الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

لمزيد من المعلومات حول ألفا ظبي القابضة، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae

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