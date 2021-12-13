ربحية أبرز البنوك في المملكة ترتفع بنسبة 20.3% بالتوازي مع تراجع المخصصات

نمو معتدل في القروض والسلف والودائع

نمو الدخل التشغيلي للربع الخامس على التوالي مدعوماً بزيادة صافي دخل الفوائد

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها "أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية" للربع الثالث من عام 2021، والذي يُسلط الضوء على تحقيق أكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2021 ربحية من خانتين، مدفوعةً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد وانخفاض القيمة، الرغم من انخفاض أسعار الفائدة. مع توقع بقاء السيولة في حالة جيدة للفترة المتبقية من عام 2021.

وشارك كل من أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، وطارق حميد، العضو المنتدب لشؤون الخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإعداد هذا التقرير، الذي يقوم بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2021، بنتائج الربع الثاني من العام ذاته. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث لعام 2021:

ارتفعت القروض والسلف المجمعة بنسبة 2.8% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من عام 2021 على خلفية استمرار الزخم في قروض التجزئة العقارية. بينما كان انتعاش النشاط الاقتصادي مدعوماً بنمو الإقراض لقطاع التصنيع (+6.3% على أساس فصلي) والقطاع التجاري (+4.9% على أساس فصلي). وشهدت البنوك العشرة الأكبر في المملكة زيادة في الودائع المجمّعة بوتيرة أبطأ بكثير عند 1.2% على أساس فصلي. وبالتالي، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 90.0% في الربع الثاني لعام 2021 إلى 91.5% في الربع الثالث من العام ذاته، في زيادة بواقع 41 نقطة أساس.

حقق الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 2.9% على أساس فصلي (بالمقارنة مع 8.4% على أساس فصلي خلال الربع الثاني لعام 2021)، مدعوماً بنمو صافي دخل الفوائد الذي ارتفع بنسبة 3.5% على أساس فصلي. وازداد دخل الرسوم والعمولة بشكل طفيف بنسبة 0.4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2021. بينما سجّلت معظم البنوك زيادات في دخلها نتيجة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.

تراجع صافي هامش الفائدة إلى أدنى مستوياته منذ عدة مراحل خلال الربع الثالث لعام 2021. انخفض صافي هامش الفائدة بواقع 11 نقطة أساس على أساس فصلي ليصل إلى 3.01% بعد تعافي الهامش على مستوى القطاع بأكمله من أدنى المستويات المسجلة خلال الربع الماضي. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 22 نقطة أساس على أساس فصلي، مع استقرار تكاليف التمويل عند نسبة 0.4%، على أساس فصلي. ومن جانبها، أعلنت البنوك الكبرى عن تسجيل انكماش في صافي هامش الفائدة.

على الرغم من تدهور نسبة التكلفة إلى الدخل في خمسة من أكبر 10 بنوك في المملكة، إلا إنها تحافظ على استقرارها بدرجة كبيرة على مستوى القطاع بأكمله عند 35.2%. وسجّلت النفقات التشغيلية المجمعة ارتفاعاً طفيفاً من خانة واحدة بنسبة 3.0% على أساس فصلي.

تحسّنت تكلفة المخاطر بشكل ملموس لدى أكبر سبعة بنوك على خلفية الانخفاض في المخصصات الإجمالية. وسجّلت تكلفة المخاطر ارتفاعاً بحوالي 50 نقطة أساس إلى 0.54% بعد انخفاضها بشكل ملموس خلال الربع الماضي بعد صفقة اندماج البنك الأهلي السعودي المعلنة بنطاق واسع. ويُعزى تراجع المخصصات إلى الزيادة في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الماضي بسبب تسجيل البنك الأهلي السعودي لمخصصات انخفاض قيمة بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني لعام 2021.

تحسّنت نسبة التغطية والقروض المتعثرة / نسبة صافي القروض لدى معظم البنوك. وسجّلت نسب العائد انخفاضاً ينسجم مع التراجع في مستويات الأرباح. وانخفض صافي الدخل المجمع بحوالي 20.3% على أساس فصلي مدفوعاً بانخفاض المخصصات وزيادة صافي دخل الفوائد. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0% خلال الربع الثالث لعام 2021 من 11.1% خلال الربع الثاني من العام ذاته.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد: "واصلت البنوك السعودية تسجيل النمو في الأعمال والأرباح إلى جانب حفاظها على مستوى جيد من التحكم في جودة الأصول، على الرغم من أنّ النمو الفصلي لغالبية المقاييس خلال الربع الثالث لعام 2021 يبقى أدنى من المستويات المسجلة خلال الربع الثاني من العام ذاته.

للمضي قدمًا، نتوقع أن تحفز توجهات الرقمنة وفرص التكنولوجيا المالية على الأرجح نشاط الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع. تتمتع البنوك الرقمية الجديدة برأس مال جيد وستقدم منافسة إيجابية بين البنوك السعودية لتقديم خدمات ومنتجات تركز على العملاء وتحسين تكاليف التشغيل. وفي الوقت ذاته، فإن وصول "الخدمات المصرفية المفتوحة"، المتوقع أن يكون جزءًا من المشهد المصرفي السعودي في عام 2022، سيمكن للعملاء من الوصول إلى الخدمات المالية المستقلة عن بنكهم الأساسي."

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حول ألفاريز آند مارسال:

توفر ألفاريز آند مارسال خدماتها الاستشارية إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية حول العالم بهدف مساعدتها على الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول. إذ يلجأ العملاء، عندما تخفق المنهجيات التقليدية في إحداث التحول وتحقيق التغيير المنشود، للاستفادة من الخبرات المعمقة للشركة وقدرتها على توفير حلول عملية لمشاكلهم الفريدة.

وتوظّف ألفاريز آند مارسال أكثر من 5500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. ويرتكز خبراء ألفاريز آند مارسال وفرقهم المتمرسة إلى إرث الشركة العريق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق النمو والنتائح المرجوة بسرعة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى في القطاع، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع ممن يلتزمون بمواكبة احتياجات العملاء المتعلقة بتحويل تحويل التغيير إلى واحد من أصول الأعمال الاستراتيجية، عبر إدارة المخاطر، وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم.

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