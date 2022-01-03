عبد العزيز بن حميد النعيمي: نسأل الله أن يكون عام خير على قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي

عجمان: إمارة عجمان تستقبل العام الميلادي الجديد 2022 بعرض ضخم للألعاب النارية نظّمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، حيث انطلقت الألعاب النارية من منطقتي الكورنيش والزورا لترسم لوحات فنية زاهية زيّنت سماء الإمارة.

وعن هذه الإحتفالية قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، "نهنّئ شعب الإمارات وشعوب العالم أجمع بمناسبة حلول العام الجديد 2022، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالسلام والاستقرار، ونسأل الله أن يكون عام خيرعلى قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي ولأمتنا وللبشرية جمعاء، وأن تمضي البشرية نحو مستقبل أجمل وأفضل".

وأكّد الشيخ عبد العزيز النعيمي أن الإمارات اعتادت أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في المناسبات الضخمة والإحتفالات والألعاب المتميزة، مشيراً الى أن حملة "أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات كل عام، حيث تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الدولة على إعادة اكتشاف تفرّد وجمال الوجهات السياحية في الإمارات.

وأوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان تستعدّ لاستقبال العام الجديد بمزيد من التفاؤل بعودة الزخم للقطاعات الإقتصادية والسياحية، مؤكداً أن إمارة عجمان نجحت في تعزيز مكانتها كإحدى أهم الأسواق جذباً للسياح، لا سيّما في احتفالات رأس السنة التي باتت محل ترقّب، حيث تتمتع الإمارة بجميع مقومات السياحة النوعية والمستدامة بمختلف أنوعها، سواء من حيث البنية التحتية والخدمات والمنشآت الفندقية والسياحية، أو من حيث التنوع الطبيعي والبيئي، أو سياحة الاستجمام والترفيه، أو سياحة التسوق والمهرجانات، أو السياحة الرياضية والثقافية، لتكون الوجهة المفضّلة للسياح.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/

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