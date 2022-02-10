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17 فعالية رياضية دولية وتنافسية متنوعة في نهاية الأسبوع بدبي
تشهد دبي تنظيم 17 فعالية رياضية دولية وتنافسية متنوعة تقام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق بدبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.
ويتصدر سباق ألترا ماراثون المرموم قائمة الفعاليات التي تنظم هذا الأسبوع حيث ينطلق السباق من بحيرة إكسبو 2020 بمحمية المرموم ويمتد لمسافة 50 كيلومترًا بمشاركة نخبة من أقوى عدائي المسافات الطويلة في العالم، ويقام السباق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية بنك أبوظبي الأول وتنظمه شركة فت جروب الشرق الأوسط يوم السبت (12 فبراير 2022).
وسيتم تنظيم سباق الجري على الرمال الناعمة لمسافة 5 كيلومترات في ذات الوقت والذي يخصص للعدائين المحليين، وتم تحديد مسار السباقين بعناية ليحظى المتسابقين بتجربة فريدة من نوعها يتحدون خلالها قوتهم الجسدية والعضلية واختبار قدرتهم على التحمل والجري لمسافات طويلة وسط التضاريس الصحراوية المتنوعة في محمية المرموم، كما تمنحهم فرصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في محمية المرموم والبحيرات الرائعة والفريدة من نوعها.
وفي نهاية السباق سيشارك المتسابقين في غرس شجرة الغاف الاحتفالية حول بحيرة إكسبو 2020، للمساهمة في ترك إرث دائم، ويساهم السباق في الترويج السياحي لمحمية المرموم الطبيعية كواحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقرًا للرياضات الصحراوية الرائدة من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم، كما يسلط الضوء على جمال التراث الصحراوي في دبي.
فعاليات متنوعة
يستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة الشرق الأوسط المفتوحة للناشئين للسباحة التي تستمر خلال الفترة من 11 على 13 فبراير ويشارك فيها أكثر من 750 سباح وسباحة من مختلف الفئات العمرية يمثلون 37 أكاديمية ونادي للسباحة في دبي، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي لقوارب التجديف يوم السبت وذلك في مياه خور دبي بمنطقة الجداف، كما ينظم مسابقة دبي لصيد الأسماك التي تقام في شاطئ جميرا 5 بميناء الصيادين 3، وسباق قوارب التنين لسوق الواجهة البحرية ويقام في جزيرة ديرا، كما تنطلق بطولة أكواثلون في الساعة السابعة صباح يوم السبت أيضًا وتقام على الشاطئ الغربي من جزيرة النخلة، ويقام سباق سكتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة الصفوح، وسباق سوبر سبورت للجري في ميدان.
وتنظم أكاديمية "ذا فلاينج داف" بطولة الاسكواش للسيدات التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بنادي دبي للسيدات في جميرا يومي السبت والأحد، كما يقام يوم الأحد 13 فبراير كأس يوم السيدات للبولو 2022 في نادي دبي للبولو والفروسية، وتقام بطولة السلم للدراجات الهوائية في مضمار القدرة بمحمية المرموم في منطقة سيح السلم.
وتختتم يوم السبت بطولة كأس الأساتذة للبولو التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتستمر منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة التي تقام في نادي النصر الرياضي، وتقام بطولة إي إم دي فايت نايت للفنون القتالية في مركز إي إم دي للياقة البدنية بمنطقة رأس الخور.
كما شهد سباق بلومبيرغ سكوير لجري التتابع مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار الذين استمتعوا بالجري حول منطقة مركز دبي المالي العالمي الخلابة التي تتميز بالمعالم المعمارية الشاهقة والشهيرة، ونظمته شركة بروموسفن السباق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأقيم أيضًا سباق أوربن إكس للجري في نادي إلس للجولف بمدينة دبي الرياضية.
#بياناتحكومية
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