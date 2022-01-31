مذكرة التفاهم تركز على تسهيل تبادل المعرفة وتطوير المنتجات من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات دورية.

ستعمل المذكرة على تعزيز نمو المشاريع الصناعية المحلية، وتبني التقنيات والمنتجات الجديدة لتنمية الصادرات السعودية والاستثمارات الرأسمالية خارج المملكة.

[الرياض - المملكة العربية السعودية] - أعلنت أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل الرائد في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة ومحطات الهيدروجين الأخضر اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي. وتمثل المذكرة اتفاقية واسعة النطاق تركز في بنودها على تبادل المعرفة والخبرات في مجال ائتمان الصادرات، من أجل تسهيل وتنمية الصادرات المحلية والاستثمارات الخارجية للشركات والمؤسسات الوطنية. حيث ستعزز مذكرة التفاهم نمو المحتوى المحلي والصادرات السعودية في المشاريع الدولية والاستثمارات الرأسمالية في الخارج. والذي يؤدي بذلك إلى خلق فرص عمل جديده وتعزز النمو الاقتصادي داخل المملكة وخارجها.

وأشار معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "إلى أن البنك يعمل على تنويع شراكاته وتوسيعها مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكداً الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات لدعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة تلبي تطلعات الشركاء والمستفيدين؛ مما يعزز تنافسية المنتج السعودي ويزيد الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد البديل كهدف إستراتيجي لدى الدولة يدعم رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام".

من جانبه قال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور في إطار تعليقه على هذه الاتفاقية: "تعد أكوا باور شركة سعودية رائدة وعلى قدرٍ عالٍ من الخبرة في مجال تمويل المشاريع، بما في ذلك العمل مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية من خلال تعاوننا المباشر معها والذي بدوره يمكننا من تبادل المعرفة بطرق فعالة من أجل بناء القدرات الوطنية لتمويل المشاريع. ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر بعين التقدير إلى هذه الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، ونتطلع إلى مشاركة منسوبيه في مشاريعنا، لاسيما وأننا نواصل تقديم الحلول التي تعود بالمنافع الاقتصادية على المملكة، وتدعم الأهداف الطموحة لرؤية 2030".

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم منتجات التمويل لعمليات التصدير وتقديم الضمانات والتأمين على الائتمان، فضلاً عن تسهيلات أخرى بهدف تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة وذلك ضمن جهود البنك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية للإسهام في تنويع اقتصاد المملكة، وتوسيع قاعدة صادراتها غير النفطية، وزيادة قدرة الشركات السعودية في مختلف القطاعات على المنافسة في الأسواق العالمية.

يشار إلى أن مهمة أكوا باور تتمثل في توفير الكهرباء والمياه المحلاة على نحو موثوق ومسؤولة وبكلفة منخفضة، من أجل دعم التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول التي تعمل فيها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" نحو 3500 موظفٍ ولديها اليوم مكاتب في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. واعتباراً من 30 سبتمبر 2021، أصبحت محفظة مشاريعها تضمّ 64 مشروعاً لتوليد الطاقة و/أو تحلية المياه في 12 دولة بكلفة تقديرية تبلغ 252 مليار ريال سعودي (67.1 مليار دولار أميركي) وبسعة إنتاجية تصل إلى 42.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفةٍ منخفضةٍ، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022