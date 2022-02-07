الرياض، المملكة العربية السعودية : تمكنت أكوافينا، العلامة التجارية الرائدة لشركة بيبسيكو في مجال المياه المعبأة، والشريك الرئيسي لبطولة فورمولا إي 2022 التي أقيمت في الدرعية بالمملكة العربية السعودية، من جعل هذا الموسم من البطولة، أكبر نسخة من الفورمولا إي بلا نفايات بلاستيكية. حيث قامت أكوافينا خلال هذه البطولة التي نظمت في الفترة من 28 إلى 29 يناير، بإعادة تدوير العبوات البلاستيكية التي تم جمعها، وذلك بالتعاون مع نقاء لحلول إعادة التدوير.

وشهدت بطولة فورمولا إي الدرعية 2022 حضور آلاف من مشجعي هذه الرياضة. وباعتبارها شريك المشروبات الرسمي للبطولة، وفرّت أكوافينا العديد من عبوات المياه خلال هذه الفعالية، كما قامت بتركيب العديد من محطات إعادة التدوير وشجعّت الزوار ورفعت وعيهم حول أهمية إعادة التدوير. في حين عملت نقاء لحلول إعادة التدوير، شريك أكوافينا في مجال الحلول المستدامة، على فرز واستعادة العبوات البلاستيكية التي تم جمعها، ضمن منشأتها الخاصة باستعادة المواد.

وفي هذا السياق، قال إيلي فيّاض، رئيس وحدة المنتجات الاستهلاكية في شركة مصانع الجميح لتعبئة: "على مدى الأعوام الماضية، كنا ومازلنا ملتزمين بدعم المشهد الرياضي والترفيهي الحديث في المملكة. ويأتي تعاوننا مع فورمولا إي كشريك المشروبات الرسمي للبطولة كخير برهان. إذ نعمل على دعم الأنشطة والفعاليات الخالية من النفايات البلاستيكية، كونها أمرًا أساسيًا بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية". وأضاف فيّاض: "نحن هنا لأننا نؤمن بالمملكة العربية السعودية، ليس فقط كوجهة اقتصادية، ولكن أيضًا في شعبها وإمكاناتها المستقبلية، حيث تعمل رؤية 2030 على تغيير النواحي الاقتصادية والاجتماعية بشكل متسارع. وبكوننا شركة تمارس عملياتها التشغيلية في المملكة، نعتبر أنفسنا جزءًا من رؤية 2030 ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، من خلال زيادة الكفاءة لإدارة النفايات وإنشاء مشاريع إعادة التدوير الشاملة".

من جانبه، قال كريم خضر، نائب الرئيس والمدير العام للمشروبات في بيبسيكو السعودية: "تتمحور بطولة الفورمولا إي حول تأثيرنا على البيئة، الأمر الذي يجعلها فرصة ممتازة لبيبسيكو. فمن خلال علامة أكوافينا، أظهرنا التزامنا الراسخ ببناء اقتصاد دائري في المملكة". وفي إطار تسليط الضوء على الدور الهام لمشاركة أصحاب المصلحة والشراكات الفاعلة في هذا المجال، أضاف خضر: "ما زلنا وسنبقى ملتزمين مع شركائنا لدعم رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. إذ نرى فرص كثيرة لتغيير كيفية إنتاج العالم للأغذية والمشروبات، وتوزيعها، واستهلاكها، والتخلص منها من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تنشأ عن هذه الصناعة، ويتطلب منا ذلك تكوين مجتمعات لا تحتاج المواد البلاستيكية فيه لأن تكون نفايات أبدًا، بل تكون مواد قادره إحداث تغيير من خلال التحول من نهج الاقتصاد الخطي إلى نهج الاقتصاد الدائري. وهذا هو نهجنا في بيبسيكو والذي يرتكز على ثلاث استراتيجيات مترابطة وهي: تقليل كمية البلاستيك المستخدم، وإعادة تدوير المزيد من البلاستيك لدعم الاقتصاد الدائري، وإعادة ابتكار العبوات البلاستيكية".

وفي إطار استراتيجية "الفوز الهادف" لشركة بيبسيكو، تهدف الشركة إلى تخفيض استخدام المواد البلاستيكية الجديدة بنسبة 35% في جميع أعمالها الخاصة بتعبئة المشروبات بحلول عام 2025، وهو ما يعادل التخلص من 2.5 مليون طن من المواد البلاستيكية الجديدة. كما تلتزم شركة بيبسيكو أيضاً بأن تصبح جميع عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو التحول أو التحلل بنسبة 100%، وزيادة المواد المعاد تدويرها في عبواتها البلاستيكية إلى نسبة 25?، والاستثمار لزيادة معدلات إعادة التدوير في أسواقها الرئيسية بحلول عام 2025.

وجدير بالذكر أن شركة بيبسيكو تتصدر المشهد في مجال إطلاق العديد من الممارسات البيئية السليمة من خلال أكوافينا، وتواصل الشركة تحسين عملياتها لتنقية المياه، بالإضافة إلى تعزيز نهجها في تصميم وصنع العبوات والتغليف. وتعتبر مصانع الجميح للتعبئة في الرياض من أهم الجهات الرائدة الحاصلة على امتياز تعبئة من قبل شركة بيبسيكو، حيث توفر عمليات تعبئة وتغليف وتوزيع متكاملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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نُبذة عن مصانع الجميح لتعبئة المرطبات:

مصنع الجميح للتعبئة هو الامتياز الرئيسي لتعبئة منتجات بيسبيكو في الرياض. إذ تمتلك الشركة إرث عريق بكونها أول شركة تحصل على امتياز تعبئة مشروبات بيبسيكو في المنطقة من خلال شراكة مستمرة منذ أكثر من 60 عامًا، استطاعت فيها الشركة بيع مليارات اللترات من أفضل العلامات التجارية العالمية، مما مكنها من الحصول على جائزة بيبسيكو العالمية "كشركة العام للتعبئة" لثلاث مرات.

واليوم، مع عمليات التعبئة والتصنيع والتوزيع المتكاملة في جميع أنحاء المناطق الوسطى والشمالية من المملكة العربية السعودية، نمت مصانع الجميح للتعبئة لتصبح واحدة من أكبر منتجي المشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تفتخر بأحدث المصانع والمعدات والأنظمة المتطورة وثقافة فوز لتقديم المشروبات المنعشة لعملائها، مع التزامها بأعلى معايير الصحة والجودة والتي مكنتها من تحقيق أعلى التصنيفات في المنطقة من مدققي جودة مستقلين مثل AIBI للعديد من المرات.

نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2019 بصافي إيرادات تجاوز 67 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن "فريتولاي" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"كويكر" و"تروبيكانا". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن 23 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل رؤية "الفوز الهادف" محور عمليات "بيبسيكو" لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق ويتجسّد هدفها في جميع جوانب عملها. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com

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